В логике национальных интересов. Центральная Азия и США выстраивают диалог

Прошедший в Вашингтоне саммит лидеров Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки раскрыл новые качества формата С5+1. Эта площадка стала использоваться как «окно возможностей», где конструктивный диалог, с учетом национальных интересов, формирует перспективные направления сотрудничества на условиях взаимной выгоды.

В своем выступлении в Белом доме президент Кыргызстана Садыр Жапаров обозначил ключевые отрасли экономики, где имеется значительный потенциал развития и созданы благоприятные условия для инвесторов. Это гидроэнергетика, развитие логистики и транспортных коммуникаций, сфера IT-технологий и цифровых финансов, обеспечение безопасности и устойчивого развития.

Садыр Жапаров подчеркнул: «Наш общий гидроэнергетический потенциал превышает 140 миллиардов кВт⋅ч в год, но используется лишь 15% от этого объёма. Кыргызстан готов предложить выгодные крупные проекты для инвестиций в данной сфере.

Второе направление - транспортные связи. Как страна, не имеющая выхода к морю, Кыргызстан уделяет особое внимание укреплению межрегиональных связей и строительству современной транспортно-логистической инфраструктуры».

Также лидер Кыргызстана акцентировал внимание на том, что в республике активно развивается IT-сектор. В стране созданы благоприятные правовые условия для развития цифровой экономики и привлечения инвестиций. И эти направления уже дают ощутимый результат.

«Сфера IT и креативная экономика стремительно развиваются. Исторически Кыргызстан никогда ничего не экспортировал в США. Однако за последние пять лет экспорт IT-услуг в США вырос в 45 раз. В 2024 году кыргызские IT-специалисты экспортировали услуги в более чем 63 страны мира на сумму 130 миллионов долларов, при этом США заняли первое место по объёму экспорта.

На долю США пришлось 40% всех IT-услуг, включая компании из Кремниевой долины. Согласно международному индексу Chainalysis, в настоящее время Кыргызстан занимает 19-е место в мире по уровню принятия криптовалют. В этом контексте Кыргызстан предлагает Соединённым Штатам партнёрство в сфере цифрового регулирования, в том числе в развитии инноваций RegTech (регуляторные технологии).

В частности, кыргызская сторона предлагает создать в Кыргызстане региональный хаб», - отметил Садыр Жапаров.

Эксперты констатируют, что диалог между Центральной Азии и США претерпевает трансформации, переходя в плоскость прагматичных, взаимовыгодных отношений. Переговорный трек состоит из конструктивных и конкретных инициатив, которые позволяют нащупать основу для заключения сделок. На это обращает внимание кандидат исторических наук, декан факультета международных отношений и востоковедения КНУ имени Ж. Баласагына Эсен Усубалиев.

«Для Кыргызстана визит президента Садыра Жапарова в США следует рассматривать как важный шаг на пути выстраивания нового, более прагматичного и уравновешенного диалога, который позволит определить наиболее приоритетные направления двусторонних отношений в ближайшей перспективе. Так, в числе приоритетов президент отметил экономику, инвестиции и туризм, гидроэнергетику, цифровую экономику и искусственный интеллект, а также обеспечение безопасности и устойчивого развития. Является очевидным, что налаживание прямых и устойчивых связей между президентами США и Кыргызстана, будет отвечать не только коренным национальным, но и региональным интересам», - обращает внимание эксперт.

По мнению экспертов, с приходом в Белый дом Дональда Трампа изменилась не только риторика, но и стилистика внешней политики Соединенных Штатов. Здоровый прагматизм становится трендом в глобальной политике.

«Итоги встречи на высшем уровне в рамках инициативы С5+1 показывает фундаментальные изменения, как в позиции США по отношению к государствам Центральной Азии. Страны региона обсуждали вопросы торгово-экономического, технологического, инвестиционного сотрудничества, включая IT-технологий, гидроэнергетику и другие наукоемкие сферы взаимодействия, демонстрируя сугубо прагматичный, не привязанный к политическим либо идеологическим позициям подход.

В свою очередь США показывает отход от прежней практики обтекаемых формулировок и скрытой повестки, по обыкновению связанной с либеральными ценностями, демократией, правами человека, а также обхода санкций. Возможно, впервые США начали относиться к региону серьезно как к общности, которая заслуживает отдельной политики и особого подхода, не только как часть стратегии глобального военно-политического присутствия. Такая взвешенная политика создает почву для продуктивных отношений, качественно иного уровня», - полагает Эсен Усубалиев.

В этом контексте высказывания самого Дональда Трампа на саммите свидетельствуют об определенной корректировке политики Вашингтона в отношении региона ЦА.

«Страны Центральной Азии, так называемая «пятерка С5», находятся на историческом перекрёстке Востока и Запада — это сердце Евразии, регион с колоссальным потенциалом. Эта часть мира когда-то была частью древнего Шелкового пути. Великая история! К сожалению, предыдущие президенты США полностью игнорировали его, кстати, очень богатый регион, но мы исправляем эту ошибку. У меня уже были хорошие отношения с некоторыми из них, сидящих за столом. Это один из самых важных регионов, многие люди этого не знают, мы не знали», - признался Дональд Трамп.

В овальном кабинете Белого дома состоялась личная встреча президентов США и Кыргызстана. К ней также присоединились министр иностранный дел нашей страны Жээнбек Кулубаев, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Делегации обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и пути укрепления партнерства, в том числе в политической сфере, а также в области финансовых технологий и искусственного интеллекта.

Президент США выразил уверенность, что конструктивный диалог на высшем уровне будет способствовать дальнейшему развитию взаимодействия и реализации совместных инициатив, направленных на обеспечение устойчивого развития, безопасности и благополучия народов двух стран.

Политологи фиксируют важный на их взгляд момент в геополитических процессах. Центральная Азия как регион, устранивший внутренние противоречия, урегулировавший вопросы границ и укрепляющий братские отношения друг с другом и с ближайшими соседями, обрел фактурность и набрал солидный вес как политический союз. И весомую роль в этих изменениях сыграл Кыргызстан, как инициатор процесса сближения и решения любых вопросов, в том числе взаимных территориальных притязаний, путем мирных переговоров.

Центральная Азия становится одним из центров глобального развития, и со стороны остального мира этот регион будет привлекать к себе все больший интерес. Формат «С5+ …» становится все более востребованным, и он всегда открыт к партнёрским отношениям на принципах взаимной выгоды и с учетом национальных интересов.

Источник: Кабар