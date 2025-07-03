Президент и глава ГКНБ давят коррупцию на всех уровнях

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Последний показательный пример – это арест мэра Токмока, его вывели под конвоем прямо с заседания администрации.

Еще в период президенства Аскара Акаева в обиход вошла очень показательная характеристика состояния системы государственного управления – «коррупция добралась до седьмого этажа белого дома». В последующие десятилетия, даже после революционных событий и смены власти, картина существенно не менялась. Брали взятки и приворовывали на разных уровнях, промышляли незаконной приватизацией, присваивали государственные объекты и земли, не стеснялись вымогать откаты за тендеры. С самого низу, от рядовых сотрудников, финансовые потоки поднимались в высокие кабинеты. Дошло до того, что отдельные деятели государственного масштаба даже прозвища получили, в соответствии с тем процентом, который им причитался от суммы пролоббированного проекта. Господин 10% был символом того времени.

Демонтаж системной политической коррупции, который начался с приходом к власти Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, идет пятый год. Многие крупные воротилы прежних лет были посажены и возвращают присвоенное имущество и деньги государству. Но сама система управления, особенно на среднем уровне, все еще остается пристанищем для любителей легкой наживы и мошенников.

Последний показательный пример – это арест мэра Токмока, его вывели под конвоем прямо с заседания администрации. Подозревается в распиле денег с подрядчиком, выделенных на строительство большого и красивого парка. В итоге вместо зоны отдыха и развлечений город получил убогую территорию, куда по документам вбухано огромное количество денег.

Через несколько дней прямо в рабочем кабинете был задержан мэр Кара-Балты, и снова по делу о коррупции. Ему инкриминируется закупка автобусов по завышенной стоимости. Отмечается возможность участия в этом деле должностных лиц муниципалитета и представителей подрядных организаций с целью извлечения материальной выгоды. Ущерб, причинённый государству, составил около 17 миллионов сомов.

Как отмечают эксперты, все эти примеры определенно указывают на то, что очаговые проявления коррупции в отдельных структурах все еще остаются. Воруют меньше, но, когда есть возможность, соблазн легкой наживы все еще берет верх. Даже в Бишкеке на вымогательстве взятки в 50 тысяч долларов попался вице-мэр по топливно-энергетическому комплексу за лоббирование интересов иностранной компании в рамках инвестиционного проекта по реконструкции ТЭЦ. Заместитель мэра столицы уже был готов вернуть деньги инвесторам, но было уже поздно…

Как видно, старые коррупционные водовороты и схемы затягивают даже тех людей, которые были на хорошем счету у руководителей республики и назначались на должности, имея положительную репутацию. На резонансные задержания чиновников жестко отреагировал президент Кыргызстана. «Меня народ выбрал с требованием: «Казна — священна, не воруй и другим не давай воровать», и я поставил вас на госдолжности с тем же условием», - сказал он.

Садыр Жапаров подчеркнул, что попавшимся на воровстве и взятках прощения не будет. «Кто украл — вернёте в десятикратном размере и будете наказаны по всей строгости закона. Забудьте времена, когда можно было воровать безнаказанно. Если вас не устраивает зарплата госслужащего, идите в бизнес», - подчеркнул президент.

Также глава государства предупредил, что с сентября 2025 года будет создана специальная комиссия из независимых специалистов, которая проверит все объекты, финансируемые из госбюджета: дороги, строительство, благоустройство. Каждый случай будет тщательно проверяться - сколько денег поступило, какие работы проведены и сколько средств было похищено.

Уже сейчас понятно, что ГКНБ будет работать без оглядки на имена, связи и прошлые заслуги. Председатель Госкомитета нацбезопасности после показательного ареста мэра Токмока поехал в регионы, где продолжил большую ревизию. Уже сейчас у Камчыбека Ташиева есть серьезные вопросы к руководителям городов, районов, ряду министерств и подрядным организациям, с которыми они сотрудничают.

В Нарынской области есть проблемы, связанные со строительством жилья и дорог. Все движется очень медленно, хотя средства выделяются своевременно. «Проверьте деятельность "Бета групп". Это поручение УВД. Проверьте, сколько денег выделял Минтранс, на какие улицы, куда израсходовали, эффективность. В срочном порядке. Начальник УВД, возьмите под личный контроль. Технику - как работает. Этой ночью, говорят, только работали, узнав, что Ташиев едет. Найдите владельца, в Бишкеке, в Нарыне найдите. Если здесь не найдете, дайте поручение бишкекским коллегам», - заявил глава ГКНБ, и призвал компетентные органы работать оперативней.

«Найдите подрядчика, приведите в чувство. Ни у кого не надо спрашивать "крыши". Сразу принимайте меры, вплоть до заключения под стражу. Единственной "крышей" должен быть закон. Если у него "крыша" будет, скажите мне, сломаем ее», - обратился Ташиев.

Эксперт в сфере безопасности Эдил Марлис уулу акцентирует внимание на том, что борьба с коррупцией — это не разовая акция, это постоянная кропотливая работа, своего рода процесс непрерывного цикла. «Пока государственные чиновники еще не научились работать по-новому. Еще не осознали ту реальность, в которой мы находимся. Да, у них есть страх, но нет понимания того, что человек на ответственном посту — это слуга народа. На должности люди приходят, чтобы не наполнять карманы, а работать во благо государства.

Думаю, требуется еще какое-то время, чтобы поменялась психология чиновников. Да, посадки — это очень правильное решение. Я с самого начала не то, чтобы прошу, а требую, чтобы наказание было неотвратимым и полным для воров и взяточников, без каких-либо амнистий и освобождений после выплаты штрафа. Жесткие решения сейчас – это профилактика коррупции в будущем. Когда чиновники видят, что их предшественники получили реальные сроки, и находятся в тюрьмах от звонка до звонка, то к ним начнет приходить понимание сути их работы.

Только такими методами можно добиться результатов в борьбе с коррупцией. Я лично вижу перспективу в том, что если даже ряд руководителей придется посадить, это нужно сделать, и обратить внимание на свежие кадры, воспитывать их сейчас, готовить новое поколение, которое будет расти на не самых хороших, но очень поучительных примерах замешанных в коррупции деятелей», - говорит Эдил Марлис уулу.

Директор института государства и права НАН Кыргызстана Токон Мамытов отмечает, что аресты мэров и жёсткие заявления руководителей страны – это принципиально важный сигнал, адресованный как всем государственным служащих, так и обществу. «Особенно значимо, что речь идет не только об общей риторике, но и о конкретных примерах, таких как Токмок и Кара-Балта, где имели место факты злоупотреблений при реализации государственных проектов.

Заявление президента отражает четкую установку: казна — это общественное достояние, и любое посягательство на нее будет рассматриваться не только как правонарушение, но и как предательство общественного доверия. Указание на персональную ответственность государственных служащих и объявление о создании независимой комиссии для проверки использования бюджетных средств — шаг к реальному реформированию системы контроля и подотчетности.

Особое внимание заслуживает заявление президента о необходимости смены мышления среди чиновников: государственная служба — это служение обществу, а не средство личного обогащения. Предупреждение о взыскании украденных средств в десятикратном размере и неотвратимости наказания — сильный месседж в адрес тех, кто всё ещё допускает для себя коррупционные схемы», - отмечает Токон Мамытов.

Эксперты считают, что нетерпимость к коррупции – это не просто риторика, президент и глава спецслужбы реально настроены разобрать все завалы в органах власти и додавить рассадники взяточников и мошенников. Они полагают, что будут новые аресты и посадки, в том числе действующих руководителей. Не все выдерживают испытание деньгами и властью, и таких примеров, как с парком в Токмоке, долгостроем в Нарыне, автобусами в Кара-Балте, конечно, быть не должно. Работа в этом направлении ведется.

Источник: Кабар