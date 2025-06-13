Гульмира Тыналиева: Кто такой комиссар Коррадо Каттани?

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Его любят. Боготворят. Преклоняются перед бесстрашием его киношного героя
Это бесстрашный полицейский, человек, который в одиночку боролся со сложной системой из влиятельных политиков-коррупционеров, мафией, циничными и продажными журналистами и прочей криминальной лабудой…
Посредством искусства кино зрители узнали, что бывают продажные журналисты, запутанная и напуганная судебная система со своими “особыми” правилами игры.
Мафия, наркотики, убийства, интриги, семейные кланы - всё было показано как настоящая суровая реальность.
Микеле Плачидо до сих пор воспринимают как одинокого борца с мафиозной стаей.
Его любят. Боготворят. Преклоняются перед бесстрашием его киношного героя…
А когда Каттани умирает, - рыдала вся планета…
Сродни тому, что вместе с их любимым героем умерли : справедливость, мужество и неподкупность.
Этот Каттани невероятно популярен в Кыргызстане.
Образ храброго силовика, не поддающегося системе, попавшего в коррупционно-преступную сеть, но не поглощенного этой сетью - многим кажется лишь киношным. Нереальным.
Но так ли это?
Или человеку свойственно жить иллюзиями, не замечая тех, кто рядом? Живой? Настоящий и тоже одиночка по сути?
Камчыбек Ташиев один боролся с Организованными преступными группировками.
Человек до сих пор находится в эпицентре агрессивных и вражески настроенных групп и финансово ресурсных клановых течений…
Ненависть олигархов по отношению к Ташиеву понять можно.
Ликвидировав преступную ячейку криминалитета в Кыргызстане, Ташиев обрубил концы контрабандному потоку транснационального ОПГ, к которому присосались все - начиная от бывших президентов, до сословия олигархата - строительной, энергетической, таможенной, судебной, торговой и др. сфер экономики…
Далеко ходить не буду, но в разрезе СНГ, Кыргызстан впервые в истории ликвидировал у себя сеть ОПГ.
Так вот, ладно воры и бандиты, но почему те, простые люди, которые так сильно любят итальянского Катани, в упор не хотят видеть борьбу нашего, кыргызского борца с мафией Камчыбека Ташиева?
Или героям обязательно надо умереть, чтобы снискать славу у народа?
Почему при жизни человека мы не можем поддержать того, кто остался верным своим целям - уничтожить коррупционный спрут?
Ведь есть же у нас тот, кто идентифицирует того самого Каттани - одинокого борца со злом?
Же колдо бар алтындын баркы жок болобу?..
Что имеем не ценим, а потерявши - плачем ?
Айтор, түшүнүүгө кыйын болуп калды бул жагын…
Сөздүн кыскасы…
Гульмира Тыналиева, журналист