Вопрос войны и мира. Пазлы пограничной головоломки сложились в пользу стратегической стабильности

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мы не можем не давать им воду. Это вода от Бога.

Государство не может существовать с размытыми границами. Спорные участки — это источник постоянных конфликтов и угроза прямого вооруженного противостояния.

Это вдвойне опасно, когда в регионе под разными масками действуют подстрекатели и их пособники, обвиняющие то одну сторону, то другую в сдаче территорий и национальных интересов. В наэлектризованной до предела и взрывоопасной обстановке в 2022 году, после трагических событий с применением оружия, Кыргызстан и Таджикистан начали искать варианты мирного размежевания. Тогда мало кто верил, что все сложится. Но с невероятными усилиями, двусторонняя правительственная комиссия смогла справиться с головоломкой. Собрать пазлы в виде разбросанных в шахматном порядке участков земли.

Выстроить их так, чтобы раздел территорий не ломал и не калечил человеческие судьбы. Чтобы на границе был мир, а жившие веками бок о бок кыргызы и таджики возродили и берегли традиции добрососедства.



Бишкек и Душанбе за три с небольшим года в корне пересмотрели отношения друг к другу, четко осознав, что нестабильность на границах ослабляет как Кыргызстан, так и Таджикистан. Что спорные территории, это точка приложения усилий для провокаторов, которые, играя на противоречиях и провоцируя население, создают очаги нестабильности в интересах внешних сил и делают на этом бизнес. Чтобы положить этому конец, был только один вариант - сесть и спокойно договориться, изолировав переговорный процесс от всех посторонних, исключив какое-либо влияние извне. Благодаря этому за несколько лет переговорного марафона, на границе не прозвучало ни одного выстрела.

Политико-дипломатический путь тоже был очень непрост, приходилось принимать сложные решения, резать по живому, договариваться о разделе рек, совместном использовании объектов ирригации, маршрутах дорог, менять населенные пункты, а в отдельных случаях в густонаселённых районах размениваться даже домами.



В Ферганской долине после распада СССР была заключена самая сложная пограничная проблема современности. Участок границы между Кыргызстаном и Таджикистаном был последним в Центральной Азии, где оставались вопросы территориального размежевания. К договору, который был представлен в Жогорку Кенеше, стороны шли почти три года. За это время межправительственная комиссия во главе с председателями ГКНБ Камчыбеком Ташиевым и Саймумином Ятимовым вывела отношения между странами из состояния глубокого кризиса, подняла их на уровень партнерства, что позволило согласовать и организовать первый, более чем за 30 лет, государственный визит лидера Таджикистана в Кыргызстан, в ходе которого Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали договор о границе, подчеркнув, что этот документ является залогом прочной дружбы и стратегической стабильности не только для двух республик, но и для всего Центральноазиатского региона.



Ратификация соглашения Жогорку Кенешем стала последним этапом юридического оформления и закрепления всех достигнутых договорённостей. Камчыбек Ташиев раскрыл перед депутатами парламента все параметры заключаемого договора. Размежевание не происходило по принципу односторонних уступок. Отдавая соседям интересующие их участки, Кыргызстан получал более выгодные территории для себя. Это касается и водозабора «Головной» и села Достук.



«Там были скандалы, конфликты. Когда был конфликт на «Головном», наши поехали, и там погибло 12 человек. Мы сказали, что просто так не будем делить. Если поделить три шлюза по полтора, то речь идет о 4 метрах земли. Даже если мы им не оставим эти шлюзы, они будут пользоваться этой водой. Потому что есть межправительственные соглашения. Мы не можем не давать им воду. Это вода от Бога. Мы пользуемся тем объемом, который нужен нам, и отдаем то, чем не пользуемся. За эти 4 метра я попросил 1000 га земли. Они схватились за голову, спорили со мной. Из-за этого мы несколько раз отменяли комиссии, несколько раз не подписали протоколы. Надо сказать открыто, я несколько раз вернулся оттуда не согласившись. Вот таким образом, споря, мы получили 750 га земли», - рассказал Камчыбек Ташиев.



Много недостоверной информации было вброшено в интернет относительно села Достук. Манипулировать общественным мнением пытался и один из депутатов парламента. Поэтому генерал Ташиев был предельно откровенен, напомнив, что в ходе конфликтов населённый пункт на спорных территориях становился зоной боевых действий, там гибли военные и местные жители. Спекуляции на этой теме, как минимум, неуместны, либо они преследуют цель вновь посеять вражду между народами.



Глава ГКНБ пояснил, что с точки зрения безопасности территория села Достук не является стратегически важной. Там жили наши граждане, мы бились за этот населенный пункт, но в обмен на уступки республика получает более выгодные для нас участки. Для поддержания мира и стабильности, это решение было оптимальным для обеих сторон. При этом власти Кыргызстана работают над тем, чтобы жители Достука были обеспечены всем необходимым, а условия жизни на новом месте были лучше.



«В обмен на 91 гектар этого села наша страна получила 91 гектар в другом месте, и еще 30 гектаров в качестве компенсации за новые дома, построенные до этого в Достуке. Конечно, жителям села Достук психологически будет сложно, потому что они вынуждены оставить свое село, свои дома и переехать в другое место. Там похоронены их предки, но нужно понимать, что это лучшее решения для будущих поколений, для будущего их детей. В Чет-Булак им выдали по 29 соток земли. На 10 сотках государство построит им всем дома. Выделили по 10 соток, чтобы в будущем они построили там дома для своих детей, и по 9 соток земли - на хозяйство. Дети будут спокойно учиться, расти.

Это лучшее решение для жителей села. Мы передали село Достук, передали и заставу. Но взамен мы получили две заставы в Кайрагач и Ляккон. Также вместо новых домов, которые государство построило в селе Достук, мы получили 30 гектаров земли в Ляккон», - отметил Камчыбек Ташиев.



Точно так же, прагматично и взвешенно, была проведана работа и по остальным спорным территориям. Нигде не было односторонних уступок или сдачи интересов. Кыргызстан и Таджикистан решали вопрос так, чтобы граница перестала быть линией споров и противостояния.



В комментариях ИА «Кабар» общественный и политический деятель Зайнидин Курманов подчеркнул, что, ратифицировав договор о границе, выработанный межправительственной комиссией и подписанный президентами Кыргызстана и Таджикистана, Жогорку Кенеш проявил зрелость и политико-стратегическую дальновидность. При этом он отметил, что теперь сомнения в правильности принятых решений могут оставаться только у очень недалёких.



«Без преувеличения могу сказать, что решался вопрос войны и мира. И подчеркнуть, что власти Кыргызстана справились с задачей на отлично.



Хочу напомнить «заблуждающимся», что Бишкек и Душанбе согласовывали вопрос так, чтобы граница находилась под контролем с обеих сторон, поэтому там, где было возможно, ее «выпрямили». Переговорщики не искали удобные плацдармы для вооруженных сил. Если кто-то еще не понял, то от воинственной риторики Кыргызстан и Таджикистан давно отказались и идут по пути взаимных уступок и компромиссов, для достижения стабильности.



Ташиев хорошо изучил проблему, знает все нюансы, выступил перед парламентом с убедительным докладом. Даны исчерпывающие объяснения. Вопросы по границе теперь могут остаться только у очень недалёких. Я говорю это как профессионал, который 11 лет читал на факультете международных отношений КРСУ лекции по «международному праву».



Кроме того, делаю выводы об успехах дипломатии, как доктор исторических наук и экс-председатель комитета по конституционному законодательству, который в иерархии любого парламента считается комитетом №1», - заключил Зайнидин Курманов.



Политолог Марс Сариев акцентирует внимание на том, что согласование границы между Кыргызстаном и Таджикистаном укрепляет безопасность в центральной Азии в целом.



«Кыргызстан стал полноценным государством. Пока все границы не были определены и юридически закреплены в двустороннем порядке, мы, как и Таджикистан, не были в полном смысле суверенными. Жогорку Кенеш ратифицировал договор, днем ранее эта процедура была проведена парламентом в Душанбе. Проблема, нависавшая над нами как «дамоклов меч» десятилетиями, решена благодаря политической воле.



Событие, безусловно, историческое. Время покажет, что это был хороший и правильный шаг. Что касается определённых полемик в Жогорку Кенеше, то к ним нужно относиться спокойно. Как признался глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов, у них в парламенте тоже возникали некоторые вопросы, это нормальное явление. Главное, что разумные действия и решения, там и у нас, поддерживает конституционное большинство.



Центральная Азия становится более стабильной в вопросах безопасности. Важно, что мы вместе с соседями продемонстрировали, что урегулировали все противоречия и стремимся укреплять дружбу между собой. Это имеет особенное значение в связи с нестабильностью в Афганистане, где сохраняются угрозы региональной стабильности», - обращает внимание Марс Сариев.



Территориальное размежевание в Ферганской долине, достигнутое политико-дипломатическим путем, закладывает основы для комплексного регионального взаимодействия. Страны стремятся к миру и согласию, и подтверждением этого стало открытие границ Кыргызстана и Таджикистана в день, когда президенты подписывали договор в Бишкеке.



Следующим важным соглашением станет подписание трёхстороннего соглашения о точке стыка границ с участием Узбекистана. Подписание этого документа состоится через несколько дней в Худжанде, где состоится саммит с участием Садыра Жапарова, Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева. Как считают эксперты, эта встреча откроет новую страницу в истории регионального сотрудничества и взаимодействия.

Источник: Кабар