Когда границы не являются преградами. Тектонический сдвиг в отношениях Кыргызстана и Таджикистана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Перед правительствами двух стран уже поставлен ориентир - до 2030 года нарастить двусторонний товарооборот до 500 миллионов долларов.

Кыргызстан и Таджикистан открывают границы, урегулировав между собой все разногласия по линии ее прохождения. Кроме того, отношения между странами, которые несколько лет назад были на грани полного разлада и могли свалиться к конфронтации, сегодня потеплели настолько, что лидеры государств обсуждают проекты экономического развития и ставят задачу правительствам многократно нарастить товарооборот. Бишкек и Душанбе политико-дипломатическим путем добились тектонических сдвигов.

Государственный визит Эмомали Рахмона в столицу Кыргызстана, имеющий наивысший статус в международных отношениях, не только задает вектор нового двустороннего развития, но и создает точки роста для сотрудничества во множестве сфер, представляющих взаимный интерес.

Борт №1 из Таджикистана, прибывший в Бишкек 12 марта в аэропорт «Манас», президент Кыргызстана встретил лично. Тем самым Садыр Жапаров продемонстрировал не только гостеприимство, но и подчеркнул исключительную важность двустороннего диалога. Соседи должны уметь друг друга слышать, понимать и уважать национальные интересы, это залог прочного мира и важнейшая составляющая региональной стабильности. Лидерам государств и правительствам удалось создать условия продуктивного взаимодействия.

До начала официальной части визита Эмомали Рахмона привезли в живописное ущелье Ала-Арча,где вниманию делегации гостей была представлена культурно-этнографическая программа. У подножия величественных гор расположился уютный юрточный городок. Акыны продемонстрировали виртуозное владение комузом, их произведения по случаю важного визита создавали особенный колорит. А умельцы в это время рассказывали посетителям о своих уникальных изделиях ручной работы. Народные песни и танцы, исполнение эпоса «Манас», а также охота с беркутами, тайганами и лучниками продемонстрировали большое культурное разнообразие и бережное отношение к истории и традициям кыргызского народа.

В завершение мероприятия в дар Эмомали Рахмону был преподнесён комуз. Авторский инструмент с особенным звучанием, как символ единства и дружбы двух народов. Эта громко прозвучавшая политическая нота является знаком того, что в истории отношений Кыргызстана и Таджикистана открыта новая страница.

Исторические мотивы и культурные традиции являются важной частью церемониала встречи высоких гостей, прибывающих в Кыргызстан. Во второй день визита автомобиль Эмомали Рахмона прибыл в «Ынтымак-Ордо» в сопровождении эскорта всадников. У входа в комплекс президента Таджикистана встретил Садыр Жапаров. Затем главы государств послушали гимны, обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.

Важнейшим документом, подписанным президентами в ходе переговоров на высшем уровне в Бишкеке, стал договор о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Это событие знаменует собой завершение самого сложного этапа размежевания на спорных участках, вопрос не решался со времен распада СССР. До 2011 года из 1 007 километров границы стороны согласовали только 520 км, оставшиеся участки были перемешаны в шахматном порядке, оставалась нерешённой проблема анклавов, там происходили стычки и конфликты, взаимные претензии, которые не позволяли приступить даже к поиску компромиссов.

В 2022 году Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились урегулировать все разногласия политико-дипломатическим путем. К поставленной цели стороны шли более 3,5 лет. Учреждённая Кыргызстаном и Таджикистаном межправительственная комиссия провела колоссальную работу, основанную на принципах уважения национальных интересов. Взаимные уступки и размен территориями позволили найти приемлемые варианты разграничений по остававшемуся участку в 420 километров. Парафированный президентами договор, отправляется на ратификацию в парламенты Кыргызстана и Таджикистана.

«Наши страны связаны древней историей, традициями и культурой. Мы имеем схожие позиции по основным актуальным региональным и международным вопросам. Все это создает прочную основу для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Благодаря совместным усилиям, политической воле и стремлению наших народов к миру и добрососедству мы совместно закладываем прочную основу для конструктивного взаимодействия», - отметил Садыр Жапаров.

Завершение процесса делимитации границы между Кыргызстаном и Таджикистаном Эмомали Рахмон назвал историческим событием. Это не только стремление к обеспечению стабильности, но и желание развивать отношения во всех направлениях, представляющих взаимный интерес.

«Мы настроены и далее укреплять эти связи. Сегодня мы примем историческое решение по границам между нашими странами.

Договор о границе создаст прочную основу для дальнейшего укрепления межгосударственных отношений. А подписываемый солидный пакет документов откроет совершенно новую страницу в таджикско-кыргызских отношениях. Я уверен, что результаты сегодняшних встреч выведут взаимоотношения на новый уровень, отвечающий коренным интересам наших народов», - подчеркнул глава Таджикистана.

В ШОС и ОДКБ незамедлительно отреагировали на подписание договора в Бишкеке, выступив со специальными заявлениями.

«Шанхайская организация сотрудничества приветствует подписание 13 марта 2025 года договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе, который стал воплощением доброй воли сторон к решению вопросов мирными средствами в духе равноправных консультаций, взаимного понимания и уважения.

Государства-члены ШОС отмечают особую значимость подписанного договора и рассматривают его как ценный вклад в дело мира, обеспечения безопасности и стабильности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества», - завили в секретариате ШОС.

«Благодаря последовательным усилиям и политической воле лидеров двух стран была согласована линия прохождения государственной границы на всем её почти тысячекилометровом протяжении.

Решение пограничных вопросов, несомненно, будет способствовать поступательному развитию регионального сотрудничества в различных сферах, содействовать повышению безопасности в зоне ответственности ОДКБ, выполнению стоящих перед организацией задач.

Желаем двум братским народам дальнейших успехов в построении экономически развитых и гармоничных обществ в Кыргызстане и Таджикистане», - подчеркнули в Организации договора о коллективной безопасности.

Так как нерешённых вопросов на границе не осталось, президенты Кыргызстана и Таджикистана в онлайн формате приняли участие в открытии двух контрольно-пропускных пунктов «Кайрагач» в Лейлекском районе и «Кызыл-Бель» в Баткенском районе. Жители приграничья ждали этого события почти 4 года. Открытые границы создают стимулы для развития малого бизнеса и расширения торговли на всех уровнях, и это еще одна точка роста для укрепления регионального экономического партнерства.

«Отныне и навсегда кыргызско-таджикская государственная граница останется границей вечной дружбы двух братских стран и народов. Мы подтверждаем, что будут приняты комплексные меры для поступательного развития взаимодействия политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сфер», - подчеркнул СадырЖапаров.

Так же лидер Кыргызстана отметил, что сейчас необходимо ускорять темпы работы по всем направлениям, для чего необходимы скоординированные действия двух сторон, - «Мы приняли решение преобразовать межправительственную комиссию по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества в кыргызско-таджикский межправительственный совет, который возглавят председатель кабмина Кыргызстана и премьер-министр Таджикистана».

Еще одним важным событием стало решение о возобновлении авиасообщения между Бишкеком и Душанбе. Регулярные рейсы между столицами будут запущены уже с завтрашнего дня. Это еще один конкретный шаг, направленный на укрепление сотрудничества. Когда дела между ближайшими соседями основываются на взаимном доверии и уважении, границы не являются преградами, а создают возможности.

Всего в рамках государственного визита президента Таджикистана в Кыргызстан было подписано 16 совместных документов. На межведомственном уровне создают условия для строительства дорог и коммуникаций, сотрудничества в сфере использования ирригационных ресурсов, развития сельского хозяйства, взаимодействия по проектам «зеленой энергетики». Рамочные соглашения касаются интенсификации контактов в сферах культуры, образования и спорта.

Подводя итоги переговоров на высшем уровне, Эмомали Рахмон подчеркнул, что смотрит в будущее отношений между братскими народами с оптимизмом. «Мы обстоятельно обсудили весь комплекс таджикско-кыргызских отношений, ряд важных договоренностей, прежде всего подписание исторического договора о государственной границе.Приняты и другие двусторонние документы, которые еще больше укрепили правовую базу двух стран. Во время переговоров мы наметили конкретные приоритеты для ближайших совместных перспектив, отметили важность дальнейшего поддержания политического диалога на высшем и высоком уровнях», - высказался Эмомали Рахмон.

Перед правительствами двух стран уже поставлен ориентир - до 2030 года нарастить двусторонний товарооборот до 500 миллионов долларов. Это при том, что в лучшие годы он редко превышал $40 миллионов. Все возможности у Кыргызстана и Таджикистана для этого есть, урегулирование пограничных вопросов, нормализация отношений и программа комплексного развития сотрудничества создают основу для полноформатного взаимодействия с широкими перспективами.

И ещё одна важная деталь. Садыр Жапаров принял приглашение Эмомали Рахмона принять участие в праздновании Нооруза 31 марта в таджикском городе Худжанде. Там к ним планирует присоединиться президент Узбекистана ШавкатМирзиёев. Трёхсторонний саммит лидеров в Ферганской долине станет ещё одним шагом к укреплению связей в Центральной Азии и формированию пространства доверия и дружбы.

Источник: Кабар