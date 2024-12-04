Первый юбилей РКФР: фонд профинансировал проекты на $760,5 млн

Мероприятие посетили все клиенты фонда, получившиеся поддержку своего развития.

Свое 10-летие отмечал Российско-Кыргызский Фонд развития. Мероприятие прошло в торжественной обстановке в Театре оперы и балета им. К.Молдобасанова.



Мероприятие посетили все клиенты фонда, получившиеся поддержку своего развития.



В холе были представлены стенды с видеоэкранами, рассказывающими об успехах предприятий, по итогам их удачного взаимодействия с РКФР.

Данный юбилей отметили на самом высоком уровне в Кыргызстане и России. В адрес Фонда пришли поздравительные телеграммы президентов двух стран.



«Фонд стал символом нашей крепкой дружбы и стратегического партнерства. Создание РКФР в 2014 году стало важным шагом на пути укрепления отношений», — подчеркнул президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По его словам, РКФР можно назвать катализатором развития экономики страны.



Свою солидарность с ним выразил и лидер России Владимир Путин:

«Решение об образовании фонда в 2014 году стало серьезным шагом в углублении стратегического партнерства и союзничества наших стран. РКФР убедительно доказал свою востребованность и уверенно занял место среди ключевых финансово-экономических институтов республики. Сегодня он является одним из локомотивов экономического роста и укрепления социальной сферы Кыргызстана, вносит важный вклад в продвижение интеграционных процессов в рамках ЕАЭС».

Он также напомнил, что благодаря деятельности РКФР бизнесмены создали 10 тысяч рабочих мест. И подчеркнул, что важно продолжать эту работу — активно содействовать наращиванию потенциала в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, энергетике Кыргызстана, а также помогать российским инвесторам более эффективно выстраивать совместную деятельность.



Член правления РКФР Бакыт Курманбеков на мероприятии, посвященном десятилетию организации заявил, фонд профинансировал проекты на $760,5 млн (152 процента от уставного капитала).



Курманбеков назвал ещё ряд достижений:

- В прошлом году финансирование со стороны РКРФ было рекордным — $159 млн; планируется достичь таких же показателей в 2024-м.

- В 2023 году выручка клиентов фонда составила 121,7 млрд сомов (плюс 40,2 млрд по сравнению с 2022-м), или 9,9 процента от ВВП. Их налоговые отчисления в прошлом году составили 7,5 млрд сомов (4,1 процента от всех налогов).

- Удельный вес производства предприятий-заемщиков в КР: сахар (78 процентов), мясо птицы (47 процентов) и так далее.

- Проводится работа по импортозамещению, в том числе строительных материалов. Так, профинансировано 15 проектов по производству стройматериалов на сумму $134,4 млн.

- Финансируется строительство ГЭС (всего 14). Их совокупная выработка составит 1,4 млрд киловатт-часов, что на 44 процентов покроет энергодефицит.

- Большую часть финансирования РКФР предоставляет в долларах, но планируется увеличить долю средств в национальной валюте.

- К 2027 году планируется довести кредитный портфель до $600 млн и привлечь $200 млн в виде прямых инвестиций…

Салам Кыргызстан

