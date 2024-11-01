Зайнидин Курманов: Страна обретает новое, свежее дыхание

З.Курманов: У Кыргызстана появилась перспектива, появилось будущее

Историк, общественный и политический деятель Зайнидин Курманов в преддверии Дня независимости в эксклюзивном, развернутом комментарии ИА «Кабар» проанализировал реформы, произошедшие в Кыргызстане за последние годы. Отметив важность перемен, способствующих развитию и экономическому росту, эксперт обозначил перспективы, которые открываются перед республикой в свете глубоких преобразований политической системы и пересмотра подходов к государственному управлению.

Изменения, произошедшие в Кыргызстане за последние три года видны невооруженным глазом. Не нужно быть экспертом и специалистом чтобы заметить, как страна обретает новое, свежее дыхание. Растут пенсии и зарплаты, улучшается ситуация в социальной сфере. В государственной казне появились деньги, увеличивается финансирование разных отраслей

Важно, что «Кумтор» возвращен государству, это было предвыборным обещанием президента. Было очень сложно, но свое слово глава государства сдержал. Скажу как политик – нас уверяли, что это невозможно, и в случае судебных тяжб и международных разбирательств мы неизбежно проиграем, что для нашей экономики будет равнозначно катастрофе. Но… Предприятие уже несколько лет работает в интересах народа.

Мы видим, как идет борьба с коррупцией. Заниматься этим делом становится все опаснее. Это еще не все, наверное, поняли, есть некая инерция, так как все предыдущие тридцать лет воровали. Но понимание того, что лучше работать честно, уже приходит. Ведется основательная борьба с криминалитетом, организованная преступность теряет позиции и, скорее всего, будет выдавлена из Кыргызстана. Об этом трудно было мечтать в предшествующие годы.

Укрепляется обороноспособность государства. Решаются вопросы, связанные с внешними границами. Гибкость, взаимное доверие и уважение позволили наладить отношения с соседями и достичь прогресса в этом направлении. Дело сдвинулось с мертвой точки. От этого выигрывает и Кыргызстан, и наши ближайшие партнеры. Наконец-то мы видим конкретные примеры добрососедских отношений, умение решать споры и преодолевать разногласия.

Надеюсь, что и с Таджикистаном также будет достигнуто взаимопонимание в вопросах границ. Нам всем нужно думать о будущем. Я, как историк, скажу, что кыргызы, узбеки, казахи и таджики много веков жили в мире. Ранее существовали многонациональные государства, которые назывались Кокандское ханство, Бухарский эмират или Хивинское ханство. В трудные годы Бухара - таджикский эмират – пришла на помошь кыргызам в отражении нашествия джунгар.

Нас объединяют гораздо большие интересы, чем только территории. Поэтому и есть возможность принципиально по-иному решить все пограничные вопросы, и это то, что мы сейчас наблюдаем в ходе пограничного размещения, которое происходит политико-дипломатическим путем. У всех сторон есть понимание того, что оставлять вопросы нерешенными нельзя, территориальные притязания или спорные участки, борьба за них неизменно заканчивается конфликтами. Поэтому сейчас власти усиленно работают над тем, чтобы, наоборот, усилить региональную кооперацию и взаимодействие. Это касается не только границ, обороны и безопасности, но и экономики, межгосударственного сотрудничества и международной торговли. То есть, выгод от решения проблем границ гораздо больше, и это уже ощутимо, чем от перманентного противостояния.

Строятся школы и ремонтируются дороги, возводятся гидростанции и большие микрорайоны социального жилья. То есть, экономическая жизнь в Кыргызстане кипит. Идет очищение власти, привлечение к управлению компетентных людей. Начинают работать совершенно иные принципы. Талантливая молодежь может найти свое место в жизни, получить работу. Есть перспективы в собственной стране. Открываются промышленные объекты, около 40 предприятий запускаются ко Дню независимости. В Кыргызстане начали производить автомобили, это то, о чем мы недавно и не мечтали, расширяется и улучшается транспортная сеть, открываются новые авиалинии. Укрепляется международное положение и статус нашего государства. Развитие идет.

Очень важно, чтобы реформы продолжались в экономической и политической сферах, они должны идти параллельно. Парламент уже сейчас очищается от депутатов, уличенных в коррупции и других уголовных преступлениях, но через два года пройдут выборы нового состава Жогорку Кенеша. К этому времени важно создать такие условия, чтобы на мандаты могли претендовать не только богатые или люди, представляющие интересы олигархии. Я бы хотел, чтобы в новый парламент пришли представители среднего класса и интеллектуалы. Так что, реформы, которые проводятся благодаря политической воле президента, нужно обязательно продолжить.

Важно не останавливаться и дальше добиваться коренных политических преобразований. Без них не будет сбалансированного, прочного развития. Олигархи больше не должны приходить во власть. Мировой опыт наглядно демонстрирует, что они не могут работать на развитие, только на собственное обогащение. Надо развивать и поддерживать средний класс. Это крепкая основа для государственного строительства и развития.

Было время, когда люди уже потеряли надежду на перемены. Происходили революции, менялись только некоторые лица, а политика оставалась прежней. Продолжалось воровство, трайбализм, махинации. Не было никакого просвета. Доверие к власти опустилось ниже плинтуса, так как люди туда приходили только из личного интереса. Особенно после событий 2010 года, когда пришли те, кто сразу приступили к воровству. Если другие хоть немного стеснялись, пытались как-то маскироваться, то эти грабили отрыто, и плоскогубцы по 600$ можно считать символом того времени.

В 2020 году снова произошла смена власти, по этому поводу у граждан особых иллюзий не было. Каких-то значимых перемен никто не ждал. Но произошло то, что я могу назвать чудом. Отрицательный отбор, когда каждый новый был хуже предшественника прекратился. К власти пришли ребята, которые очень болеют за свою страну и сделали соответствующие выводы из того, что жить как прежде больше нельзя. Политическая воля и интересы народа совпали. Начались экономический подъем и развитие. У Кыргызстана появилась перспектива, появилось будущее.