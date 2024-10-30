Укрепление государства – залог стабильности. На пути экономического развития Кыргызстан решает вопросы безопасности

«За последние годы в сфере внутренней безопасности действительно проведена большая работа

Кыргызстан добился безусловных успехов, обеспечив сначала экономическую устойчивость, а затем продемонстрировал очевидное и осязаемое развитие, причем по ключевым направлениям, от которых зависит благосостояние граждан. Положительные изменения и результаты в сельском хозяйстве и промышленности, энергетике, строительстве, финансовом секторе и социальной сфере отмечают, в том числе международные организации и многосторонние банки. По их прогнозам, экономика нашей страны будет демонстрировать заметный рост ключевых показателей и в следующие несколько лет.

Руководство Кыргызстана смотрит дальше и, составляя планы развития, апеллирует такими терминами, как «прыжок барса» и «экономическое чудо». Благодаря чему это стало возможным? Ответ лежит на поверхности. В апреле 2021 года по инициативе Садыра Жапарова в стране состоялся референдум по изменению Конституции. Мы отказались от парламентской формы правления, народ доверил ключевые рычаги управления страной президенту. С того момента и начались фундаментальные преобразования, которые позволили Кыргызстану встать на путь реального, а не декларативного развития.

Слом коррупционной системы и жесткая борьба с криминалом позволили освободить бизнес от поборов и так называемых «отметок» за крышевание, что позволило оздоровить бизнес-среду и инвестиционный климат. Нейтрализовав политическую коррупцию, власти национализировали «Кумтор», ликвидировав ОПГ, вернули государству десятки приватизированных, отжатых и захваченных бандами «крышевальщиков» предприятий и социальных учреждений. В купе с налоговыми реформами, это позволило существенно наполнить бюджет страны и взяться за крупные инфраструктурные проекты развития, такие как ГЭС «Камбар-Ата – 1» и железная дорога «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». Ну и, конечно же, не стоит забывать о больших изменениях в энергетическом секторе, так как в республике строятся и запускаются десятки малых и средних ГЭС. По плану властей, в ближайшие несколько лет, мы должны увеличить выработку мощности настолько, что из страны импортера станем экспортером электроэнергии.

Реформы в системе государственного управления укрепили вертикаль власти, сделав ее ответственной и управляемой, способной оперативно реагировать на изменения, как внутренней, так и внешней конъюнктуры. Экономика задвигалась и задышала, появились инвесторы, вкладывающие серьезные ресурсы в большие проекты. Как результат - в Кыргызстане гарантированно обеспечена продовольственная безопасность, темпы инфляции находятся ниже прогнозных значений, при волатильности валют разных стран кыргызский сом демонстрирует устойчивость. Все это важные кирпичики экономической стабильности, которые ложатся в основу надежного фундамента развития.

Доктор экономических наук Толонбек Абдыров акцентирует внимание на том, что для решения вопросов продовольственной безопасности в Кыргызстане были созданы девять кластеров, сейчас их количество увеличено до 17, на их финансирование государство выделило около 20 миллиардов сомов. И эта работа принесла хорошие, положительные результаты.

«Ранее республика закрывала потребности только по трем из девяти главных позиций по социально-значимым видам продовольствия. Картофель, овощи и бахчевые, молочную продукцию мы производили с избытком, от 160 до 180 процентов от потребности. Что касается сахара, муки, яиц, мяса, растительного масла и фруктов, то с этими продуктами у нас возникали сложности, мы перекрывали половину требуемых республике объемов, а по отдельным товарам и того меньше. Но сейчас, после запуска кластеров, мы уже имеем совершенно иную картину.

По мясу мы довели покрытие внутренних потребностей до 85-88 %. Того же уровня достигло и производство яиц, их выпуск за короткий срок увеличен в два раза. Это хороший результат, который мы достигли за пару лет, и двигаемся дальше. По растительному маслу, муке и сахару тоже есть подвижки. Но здесь важно иметь в виду и то, что нужные объемы этих продуктов мы получим в рамках партнёрских межгосударственных отношений в ЕАЭС, по фиксированным ценам. С этой точки зрения, продовольственная безопасность Кыргызстана обеспечена в полной мере», - отмечает Толонбек Абдыров.

Определенные сложности создает то, что Кыргызстан совершает свой рывок с опережающими темпами развития в период геоэкономической и геополитической нестабильности. Уже были попытки столкнуть страну с траектории развития: то митингами по лживым нарративам, то информационными диверсиями. И такие поползновения нельзя исключать в будущем. Поэтому вопросы поддержания в государстве стабильности, это еще одна крайне важная тема, напрямую увязанная с дальнейшими планами развития.

Эксперт в сфере безопасности Эдил Марлис уулу акцентирует внимание на том, что трансформации в силовом блоке соответствуют уровню современных вызовов и угроз, и это направление нужно постоянно укреплять.

«За последние годы в сфере внутренней безопасности действительно проведена большая работа. Власти и прежде всего Камчыбек Ташиев обратили внимание на быт сотрудников силовых структур. Для них строят жилье, повышают денежное довольствие. Когда прикрыт тыл, служится легко и с удовольствием. Человек может себя полностью посвятить работе.

Решен основной вопрос – обучение кадров для спецслужб и военных командиров в Академии ГКНБ, которая, наконец, появилась в Кыргызстане. Это важнейший фактор качественной подготовки сотрудников, обеспечивающих безопасность государства. Большая работа проведена в плане закупки техники и технического оснащения силовых структур.

Тем не менее, на мой взгляд, более пристальное внимание нужно уделить МВД, не только в плане совершенствования работы этой структуры и повышения уровня подготовки, но и технического перевооружения для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы. Необходимо укреплять такое направление, как кибербезопасность, это в текущем моменте очень серьезный источник угроз.

Но все идет в правильном направлении, и если этот темп укрепления силовых структур не сбавлять, то в течение пяти ближайших лет Кыргызстан сможет гарантированно защитить себя от всех угроз и обеспечить безопасность граждан», - отмечает Эдил Марлис уулу.

Как отмечают эксперты, сейчас проводится очень важная работа по укреплению основ государственности, и такой компонент, как поддержание стабильности создает здоровую общественно-политическую атмосферу, которая в свою очередь формирует благоприятные условия для становления бизнеса, реализации проектов и экономического развития. Устойчивый, спокойный и созидательный Кыргызстан может добиться гораздо большего.

ИАЦ «Кабар», Кирилл Степанюк