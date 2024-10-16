Садыр Жапаров: Мы проводим многовекторную внешнюю политику

С.Жапаров: Мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией. Наш товарооборот с Россией превышает 4 миллиарда долларов

В некоторых СМИ было опубликовано интервью президента Садыра Жапарова, которое он дал российскому журналисту. В данной беседе были затронуты вопросы касательно отношения западных стран к России, а также его воздействие на Кыргызстан.

Глава государства прокомментировал агентству «Кабар» данный вопрос.

Недавно журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин опубликовал Ваше интервью, которое было распространено рядом СМИ. Речь шла о Вашем мнении о том, что западные страны не должны указывать Кыргызстану сотрудничать или не сотрудничать с Россией и странами СНГ. Можете подробнее рассказать об этом? Поступали ли просьбы о прекращении сотрудничества с Россией или СНГ? Возможно ли отказаться от сотрудничества с этими странами?

На форуме в Ашхабаде российские журналисты неожиданно задали мне подобный вопрос. Я не был готов, но постарался ответить чётко. Попробую дать ещё более полный ответ, раз вы спросили.

С момента начала войны между Россией и Украиной западные страны продолжают осуждать Россию. Безусловно, есть западные страны, которые просят нас не сотрудничать с Россией. Однако я всегда открыто и искренне отвечаю им: «Мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией. Наш товарооборот с Россией превышает 4 миллиарда долларов. Мы покупаем нефть, газ, пшеницу и другие продукты питания из России. Географически мы находимся в тупиковой стране. Наши автомобильные и железнодорожные пути к миру проходят через Россию. В России находится около миллиона наших мигрантов. Как мы можем не сотрудничать с Россией? К тому же, вы сами, некоторые страны Евросоюза, несмотря на санкции, продолжаете работать с Россией. Ваш торговый оборот с Россией достигает 6 миллиардов долларов в год. Когда вам это нужно, вы спокойно сотрудничаете с Россией, а нам говорите — не сотрудничайте. Это несправедливое требование», — так я прямо и отвечаю. С тех пор, как я пришёл к власти четыре года назад, мы проводим многовекторную внешнюю политику.

Мы одинаково и на равноправной основе сотрудничаем с различными странами мира в обоюдных интересах. Более того, недавно мы подписали соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом. Сотрудничаем и с другими странами СНГ.

Товарооборот с некоторыми странами СНГ за последние четыре года увеличился в 7 раз. Географически мы также находимся близко к странам СНГ. Можно сказать, что наши повседневные дела тесно переплетены с ними. По некоторым вопросам мы зависим друг от друга, поэтому отказаться от сотрудничества с ними невозможно.

Просьба не сотрудничать с Россией связана с введёнными против нее санкциями или это подозрение, что Кыргызстан помогает обходить санкции?

Конечно, как член ООН мы не работаем с санкционными товарами, попавшими под ограничения против России. Поэтому нам не могут предъявить никаких претензий по этому вопросу.

Никаких подозрений нет и не может быть. Это, видимо, просто ненависть к России.