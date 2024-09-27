Феномен Ташиева. Личность, изменившая страну

За три года, в течение которых Камчыбек Ташиев руководит Государственным комитетом национальной безопасности, Кыргызстан стал на путь очищения от олигархии, организованной преступности и политической коррупции. Системная работа спецслужб позволила обезглавить криминал, посадить за решетку десятки взяточников и казнокрадов, и вернуть в государственный бюджет украденные у народа десятки миллиардов сомов.

Практически каждую неделю, а иногда и по нескольку раз, мы читаем доклады о передаваемых государству земельных участках, участках, зданиях школ, детских садов и больниц и даже объектов промышленности, которые пытались присвоить коррупционеры самых разных мастей. Генерал Ташиев демонстрирует всем, что расплата за воровство, хищение народной собственности неминуема, рано или поздно вор будет сидеть в тюрьме.

Сделано много, но глава ГКНБ не из тех, кто останавливается, не завершив чистку государственных органов. Недавно он признался, что в системе все еще остаются проблемы, которые нужно решать кардинальным изменением и ужесточением антикоррупционного законодательства.

«Мы до сих пор не можем завершить работу в борьбе с коррупцией, даже не можем завершить чистку среди наших сотрудников. Три года уже этим занимаемся. Да, в какой-то степени коррупции стало меньше, но полностью не остановили. Мы задерживаем их, потом отпускаем, и эта работа продолжается. Мы уже устали от этого. Что мы должны сделать? Значит, на законном уровне должны ужесточить наказание за коррупцию. Мы должны сделать так, чтобы у лиц, замешанных в коррупции, не было шансов совершить тот же проступок», - подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ в буквальном смысле воспитывает в обществе неприятие и нетерпимость к коррупции. Философия Ташиева проста и понятна - вор будет сидеть в тюрьме, кем бы он ни был, и никакие связи ему не помогут. «Теперь ни один коррупционер не будет освобожден без отбывания срока. Сначала он отбывает срок и только потом будет освобожден, к нему не будет применяться условное освобождение. Коррупционер - главный враг государства, и только тогда мы победим», - заявляет генерал.

О принципиальности Камчыбека Ташиева говорит и то, что от своих подчинённых он, в буквальном смысле, требует особенно тщательно разбираться с теми, кто прикрывается его именем, даже если это его родственники. «Даже если вы будете разговаривать по телефону с моими близкими, будете привлечены к ответственности. Вы не должны выполнять их просьбы и поручения, если таковые будут. Если вдруг я только узнаю, что вы еще и встречаетесь с ними, в отношении вас будет проведено служебное расследование. Я никакие свои проблемы не решаю с помощью своей должности», - отметил глава ГКНБ.

«Люди помнят, что было во времена Акаева, Бакиева, Атамбаева, Жээнбекова, чьи родственники участвовали в принятии важных для страны решений. Такого не должно быть», - тем самым генерал Ташиев дает понять жителям Кыргызстана, что возврата к прошлому он не допустит. Борьба с коррупцией теперь дошла не только да мелких лавочников, она усиливается на всех уровнях, в том числе в политической сфере.

Сегодня Камчыбек Ташиев отмечает День рождения. Феномен данной личности в том, что он единственный, кто смог сделать то, что до этого ни один глава силовых структур КР не хотел или не мог - это реально устранить организованную преступность в стране, особенно воровскую систему, и возврат в государственную собственность незаконно приватизированных гособъектов в 90ых и после.

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