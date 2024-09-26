Месторождения Кызыл-Омпол – реальность и фейки

Начинается освоение титаномагнетитового месторождения Кызыл-Омпол. На площади Таш-Булак с участием председателя правительства Акылбека Жапарова была заложена капсула, символизирующая начало работ по извлечению ценных залежей редких металлов.

«Это очень важное событие для Кыргызстана. Месторождение Кызыл-Омпол содержит миллионы тонн титаномагнетита. Титан – это ценный металл, который используется в различных отраслях, в том числе в медицине, авиации и космонавтике. Разработка этого месторождения позволит нам не только увеличить экспорт, но и создать новые рабочие места, что даст импульс развитию экономики страны», - подчеркнул Акылбек Жапаров.

Глава правительства также отметил, что при добыче титаномагнетита будут применяться технологии, гарантирующие безопасное извлечение сопутствующих минералов, таких как уран и торий. Эти элементы будут вывозиться в строгом соответствии с международными стандартами безопасности.

Редакции ИА «Кабар» удалось побывать на месторождении Кызыл-Омпол, еще до того, как состоялась церемония открытия. Как раз в то время, когда в интернете множились слухи о вреде экологии и непоправимом ущербе, который будет нанесен окружающей среде в результате разработки. Пугали кыргызстанцев именно ураном, хотя, на самом деле, его содержание в породе ничтожно мало. Сотые доли процента, которые при соблюдении мер безопасности, никому угрозы не представляют.

В поездку мы отправились вместе со специалистами «Кыргызалтына», МЧС, Министерства природы, госгеологии и независимыми экспертами. Побывали непосредственно на тех участках, где вскоре начинается добыча титаномагнетита.

Площадь Кызыл-Омпол состоит из пяти россыпных и четырёх коренных месторождений. Сейчас речь идет о работах на участке «Таш-Булак», здесь порода, содержащая редкие металлы, выходит на поверхность, ее нужно просто собрать и отправить на переработку. Мы даже не поняли, что оказались на месте. Оказывается, дорога в Нарын местами проходит прямо по участкам россыпного месторождения. Отъехав немного в сторону, специалисты МЧС замерили радиационный фон, причем сразу двумя приборами, оба выдали от 19 до 22 микрорентген в час. Уровень абсолютно нормальный, то есть в Бишкеке, когда город накрывает смог, показатели бывают даже выше.

Специалисты предупредили нас, вот он, уран, прямо у нас под ногами. На вид - обычный песочек вперемешку с гравием, через который пробивается горная растительность. Тут же пасутся бараны, несколько сотен голов одного из местных чабанов, неподалеку кошара.

Жаныбек Кенжеев рассказал нам, что живет здесь постоянно, ему 64 года, вырастил трех сыновей и на здоровье не жалуется. С ностальгией вспоминает времена СССР, когда уран здесь только начали искать. В этом месте был целый городок геологов (с московским обеспечением) и небольшая фабрика, сейчас от нее остался только фундамент. Здесь в середине 60-х годов промывали породы и проводили ее анализ. Содержание урана в пробах оказалось столь убого, что в то время месторождение было признано нерентабельным. Это подтверждают рассекреченные документы из архива. От разработки этих залежей отказались, поселок опустел, а затем и вовсе исчез.

Как рассказали нам эксперты, в общих запасах полезных ископаемых месторождения Кызыл-Омпол содержится 94,87% титаномагнетита, 2,85% фосфора, 1,9% циркония и всего 0,22 % тория и 0,17% урана. Важно отметить, что пугающий всех элемент - природный, то есть не причиняет никакого вреда здоровью человека и окружающей среде, что всем своим видом подтверждают весьма упитанные бараны.

При переездах с места на место по участку Таш-Булак площадью около 500 гектаров, постоянно продолжались замеры радиационного фона, и везде дозы излучения находились в пределах допустимой нормы. Чуть выше показатели излучения оказались в небольшом карьере, где проводились опытно-экспериментальные исследования. Наличие локальных участков с повышенным фоном на россыпном месторождении - явление естественное, если отойти от них в сторону на несколько метров, показатели приходят в норму. Как пояснили нам эксперты — это абсолютно безопасно, природный уран хоть и создает незначительный радиационной фон, но при этом не передает его по воздуху или воде.

Наш природный уран, а в Кыргызстане есть только такой, в принципе неопасен, - пояснил в комментариях ИА «Кабар» эксперт по ядерным технологиям Эсенжан Мусурманкулов. В советское время он получил образование в ядерном университете и затем долгие годы работал на Кыргызском горнорудном комбинате, где в свое время работал, в том числе, и с ураном.

«При соблюдении всех мер безопасности, разработка этой площади никаких рисков не создает. Это россыпное месторождение, все ценные породы находятся близко к поверхности, их нужно только собрать. Форс-мажоры тоже исключены, потому что здесь не будут проводиться какие-либо буровзрывные работы, и не будут применяться химические реагенты. Здесь предполагается организовать только промывку песка, примерно, то же самое делается на золотых приисках. При этом вода будет использоваться в замкнутом цикле. И это тоже забота об экологии», - обращает внимание Эсенжан Мусурманкулов.

Важно отметить, что разрабатывать месторождение Кыргызстан намерен собственными силами, чтобы вся прибыль поступала в государственный бюджет. Оценка воздействия на окружающую среду, проведённая в рамках этого проекта, не выявила рисков для экологии региона.

«Это обычный объект из множества таких же. Аналогичным способом добывается россыпное золото или ведутся работы на песчано-гравийном карьере. Просто люди пугаются слова уран, но так как он здесь природный, то никакой угрозы разработка не представляет. В советское время это месторождение забросили, так как нашли более рентабельные в Казахстане. Но сейчас цена на природные ресурсы заметно выросла, только за прошлый год уран подорожал в три раза, тот же титаномагнетит, которого здесь огромное количество, и цирконий также подорожали. И, конечно, теперь это выгодно для нашего государства», - говорит эксперт по горно-геологическим вопросам «Кыргызатлтына» Талай Турсукеев.

Остановимся на тревожащих многих вопросах извлечения редкоземельных металлов из породы. Эксперты не устают повторять, что на самом месторождении не будет использоваться никой химии и опасных реагентов. Тот же титаномагнетит будет извлекаться из породы после промывки обычным электромагнитом. Эта будет руда для получения железа, титана и ванадия. Песочка с ураном будет ничтожно мало. Никаких хвостохранилищ на месторождении не предполагается.

«Путем гравитационной и магнитной сепарации, то есть механическим способом, из породы будут выделяться руда, содержащая такие элементы как торий, цирконий и уран. Все это будет упаковываться в специальные герметичные транспортировочные контейнеры и уже в них отправляться на Кара-Балтинский горнорудный комбинат, для выделения диоксида циркония и концентратов тория и урана. Оставшийся уже чистый песок на этом же месторождении мы будем укладывать на прежнее место и накрывать почвенно-растительным слоем. Это называется параллельная рекультивация. Таким образом, никаких хвостохранилищ на месте проведения работ не останется. С экологической точки зрения местность, наоборот, станет чище», - поясняет Эсенжан Мусурманкулов.

Важно подчеркнуть, что и в Кара-Балте уран обогащаться не будет. Кыргызстан будет продавать за рубеж концентрат, из которого изготавливается топливно для АЭС.

При этом, на месторождении Кызыл-Омпол гораздо больше руды, богатой элементами не радиоактивными, такими как железо, титан, а также фосфором и цирконием. Сейчас на мировом рынке цены на эти редкие металлы постоянно растут. В будущем для экономики Кыргызстана это имеет колоссальное значение.

Освоение только одного участка Таш-Булак, по самым скромным, предварительным расчётам, принесет республике $2 миллиарда. А разработать нам предстоит 9 участков, и реальные запасы полезных ископаемых там могут быть даже больше, чем разведданные ранее.

Кабар