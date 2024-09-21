Воспитать нетерпимость к коррупции. Государство ужесточит наказание за казнокрадство и круговую поруку

Заместитель председателя кабинета министров-председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ КР) Камчыбек Ташиев анонсировал новый этап борьбы с коррупцией на законодательном уровне.

Система привлечения к ответственности и наказания взяточников-казнокрадов, в эпоху больших перемен, оказалась слишком либеральной по отношению к тем, чьи должностные преступления не имеют срока давности. Даже когда чиновника берут с поличным и сажают в тюрьму, через некоторое время делец, признав вину и возместив ущерб, выходит на свободу. Таковы действующие законодательные нормы. Однако они должны быть пересмотрены, заявил Камчыбек Ташиев.

«Я расскажу о текущей ситуации, чтобы вы понимали. Мы задерживаем коррупционеров, они находятся под стражей 2, 4 или 6 месяцев. За это время проводятся следственные мероприятия, они идут на соглашение и признают свою вину. Затем суд рассматривает дело и освобождает их из-под стражи, назначая штраф. Это все в рамках закона. Коррупционер, который освобождается из-под стражи, через 1-2 года возвращается на государственную службу и продолжает ту же работу. Наша работа полностью не завершается, и по этой причине мы вводим изменения в законы», - отметил председатель Государственного комитета национальной безопасности.

ГКНБ инициирует новые законопроекты, направленные на борьбу с должностными злоупотреблениями. Смысл их заключается в том, что коррупционеры будут отбывать реальные сроки, даже если пойдут на сделку со следствием, признают вину и раскаются в содеянном. По мнению Камчыбека Ташиева, только реальные сроки, без права на условно-досрочное освобождение, способны остановить чиновников, чьи руки постоянно тянутся за мздой. Глава ГКНБ признает, что где-то в среднем звене управленцев гнильца все еще остается, и ее нужно «вычистить» до конца, чтобы у Кыргызстана появилось будущее.

«Это не только словами нужно говорить, на ментальном уровне это должно сохраниться: пришел сотрудником нацбезопасности, правоохранительных органов, судов — значит, ты должен служить только государству, а не своему карману или тем людям, которые ждут от тебя помощи коррупционным путем. Это никогда не должно забываться. Если не сможем это сделать, не хватает воли, возможности, образования и психологического состояния, не должны принимать участие в государственных делах. Вот такие требования вы должны исполнять, а иначе мы оказались в затруднительной ситуации. Вот один пример: за 4 года более 10 сотрудников судебной системы задержали за коррупцию и получение взятки, но ни одного из них не отправили в тюрьму. Все они вышли на свободу. Ни одного сотрудника, в особенности ГКНБ, не отправили в тюрьму, ни одного сотрудника прокуратуры не отправили в тюрьму. Все идут на соглашение со следствием, признают вину и выходят со штрафом. Теперь штрафов не будет, будут только реальные сроки», - подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Суть инициированных изменений законодательства заключается в том, чтобы уличённые в коррупции дельцы, смогли не только прочувствовать на себе неотвратимость наказания, но и ни при каких обстоятельствах не могли вернуться на государственные должности. «Мы до сих пор не можем завершить работу в борьбе с коррупцией, даже не можем завершить чистку среди наших сотрудников. Три года уже этим занимаемся. Да, в какой-то степени коррупции стало меньше, но полностью не остановили. Мы задерживаем их, потом отпускаем, и эта работа продолжается. Мы уже устали от этого. Что мы должны сделать? Значит, на законном уровне должны ужесточить наказание за коррупцию. Мы должны сделать так, чтобы у лиц, замешанных в коррупции, не было шансов совершить тот же проступок».

Воспитать в обществе неприятие и нетерпимость к коррупции, это еще одна цель изменений, вносимых в законы. «Мы не увеличиваем сроки санкций, но ужесточаем исполнение санкций. Теперь ни один коррупционер не будет освобожден без отбывания срока. Сначала он отбывает срок и только потом будет освобожден, к нему не будет применяться условное освобождение. Коррупционер - главный враг государства, и только тогда мы победим», - подытожил глава ГКНБ.

Эксперт по вопросам безопасности Эдил Марлис уулу отмечает, что изменить образ мышления человека достаточно сложно, но все казнокрады очень схожи в одном - больше всего они боятся тюрьмы и потерять незаконно нажитое богатство. «Реальная посадка коррупционера, это еще профилактика преступности, пример остальным. У всех должно быть понимание перспектив того, что произойдет, если преступить закон, даже если появляется большой соблазн. Применение жестких мер требует само общество.

Камчыбек Ташиев правильно сказал, коррупционеры – это враги государства и народа. С врагами нужно бороться жестко. Не должно быть никаких полумер. На мой взгляд, при доказанных фактах коррупции, должна обязательно применяться конфискация имущества, и полный срок по максимуму, без каких-либо смягчающих обстоятельств. Даже если признал вину и раскаялся, никаких послаблений», - настаивает Эдил Марлис уулу.

Системный аналитик Бактыбек Саипбаев акцентирует внимание на том, что реальные посадки коррупционеров в тюрьму, это путь к оздоровлению всего общества, очищению и укреплению институтов власти. «За коррупцию нужно сажать в тюрьму, и нельзя допускать того, чтобы они возвращались на государственные должности. Принцип «украл, выпил – в тюрьму» должен действовать безотказно, на всех уровнях. Ну, и самое главное, у коррупционеров нужно конфисковывать все, что нажито нечестным путем. В том числе и то, что они записывают на своих родственников. Нужны такие условия, когда что-то украсть и спрятать, станет невозможно. Это правильное направление, для очищения государства», - отмечает Бактыбек Саипбаев.

Эксперты сходятся в том, что в управленческой системе все еще могут сохраняться атавизмы коррупционных проявлений, которые время от времени пытаются пустить новые ростки. Поэтому, ужесточение наказания за взяточничество и казнокрадство - мера необходимая, как для профилактики, так и для реального наказания мздоимцев.

Источник: Кабар