Кыргызстан снова пугают санкциями. Но мы будем упорствовать

После серии информационных накатов с надуманными обвинениями в нападках на свободу слова и установлении авторитаризма, в информационном пространстве Кыргызстана вновь актуализируется тема нависшей нам нами угрозы вторичных санкций.

Как недавно признал заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, наш банковский сектор уже подвергся рестрикциям, идет давление и по другим направлениям, но при этом мы собираемся «стрелять себе в ногу» ради того, чтобы кому-то угодить или понравиться.

В интервью TRT World Эдиль Байсалов подчеркнул: «Россия, несомненно, является одним из наших основных торговых партнеров. Я должен отметить, что мы уже живем в условиях фактических санкций, особенно в нашем банковском секторе. Но мы будем упорствовать. Кыргызстан не будет втянут в геополитические игры, и мы не позволим этим вызовам отвлечь нас или помешать нашему национальному развитию».

Следует также отметить, что угрозу санкций нужно рассматривать как механизм внешнего давления, который работает, и с ним пока не все страны могут справиться. В то же время нужно признать, что неукоснительное следование санкционной политике, конечно, наносит урон национальным интересам Кыргызстана по причине разрушения связей с традиционными и ближайшими партнерами. Это прежде всего вредит нашей экономике. Поэтому мы и находимся в поиске золотой середины - как отметил Эдиль Байсалов – «между двух огней».

При этом, за последние три года, после серьезных реформ Кыргызстан переживает значительный подъем экономики. Новая экономическая повестка во взаимодействии с соседями и многоплановое сотрудничество в рамках ЕАЭС и ШОС позволило республике выйти на новый уровень развития. Заняться развитием промышленности, приступить к активному освоению энергетического потенциала, начать реализацию крупных инфраструктурных проектов, имеющих значение для будущего Центральной Азии.

Еще одним ключевым фактором нашей устойчивости является то, что все необходимые ресурсы для развития мы получим из ближайшего круга друзей Кыргызстана. Мы гарантированно обеспечены энергоносителями, продовольствием, теми группами товаров, которые сами не производим. Наладили экспорт продукции, которую получаем сверх того, что необходимо для покрытия внутренних потребностей. В ШОС и ЕАЭС выстраивается эффективная логистика и выгодный товарообмен.

Естественно, у обывателя возникает резонный вопрос - чего же мы боимся, если добились таких результатов, будучи под санкциями? «Ахиллесовой пятой» не только Кыргызстана, а многих других остается банковский сектор, международная система платежей, которая управляется глобальными институтами.

В этой связи, ИАЦ «Кабар» считает важным напомнить, как происходила блокировка работы карт «Мир» не только в Кыргызстане, но и в ряде других государствах. Пострадали от этого миллионы простых граждан, семьям которых пересылают заработки мигранты, те, у кого есть родственники в России. И весьма сомнительно, что такого рода ограничения принесли и создали какие-то проблемы для военно-промышленного комплекса, против которого, якобы, они направлены. Санкционная политика прямо или косвенно становится фактором сдерживания таких объединений, как ШОС и ЕАЭС.

В интервью ИА «Кабар» заслуженный экономист Кыргызстана Нурбек Элебаев рассказал, как работают санкции и против кого они направлены. «Конечно, если рассматривать влияние санкционной политики США и Евросоюза по отношению к России и взаимосвязанных с ней поставками странам, то следует отметить ее четкую тенденцию к усилению и расширению. Вначале она была направлена против России и ее основных торговых партнеров. А сейчас можно говорить, что санкции уже направлены не только против России, но и оказывают влияние на развитие стран, входящих в такие объединения как СНГ, ЕАЭС и ШОС, а также БРИКС. К примеру, сегодня для Кыргызстана и других стран, входящих в них, объектами влияния становятся электронные системы денежных переводов и международные банковские системы, находящиеся под контролем глобальных игроков. Особо остро на работе финансового сектора страны отразились введенные санкции против Мосбиржи, которые сильно затруднили работу банковского сектора в Кыргызстане.

С одной стороны, мы не можем игнорировать санкции и обходить их ввиду принятия их не только на уровне Евросоюза и США, но и на уровне международных организаций. С другой стороны, нам нужно искать в том числе международные решения того, что санкции не должны распространяться на все и вся, что не связано с военно-промышленным комплексом России, а направлено на мирное внешнеэкономическое сотрудничество. И в этих вопросах, вышеуказанные объединения и страны-партнеры должны принимать какие-то совместные меры по защите своих национальных интересов от санкционного произвола и обеспечивать проведение взаимовыгодных внешнеэкономических процессов объединившихся сторон без ущерба для своих экономик», - отмечает Нурбек Элебаев.

В заключении приведем еще одну важную цитату Эдиля Байсалова из интервью турецкому СМИ, где он четко обозначает позицию властей республики по отношению к санкционному давлению. «На международном уровне мы будем поддерживать практические отношения со всеми партнерами, активно участвовать в работе ООН и региональных органов и противостоять любому внешнему давлению. Но мы не будем выбирать ни одну из сторон. Мы не будем ставить что-либо выше собственного национального развития», - заявил замглавы кабмина.

В итоге, складывается такая картина, что санкции в какой-то момент времени могут усложнить международные платежи и взаиморасчеты с партнерами. Такого рода проблемы носят временный характер, они решаемы. Тем более, когда речь идет о развитии экономики суверенного государства и торговых отношениях с ключевыми партнёрами, от которых зависит благосостояние народа.

Кирилл Степанюк

Источник - ИАЦ «Кабар»