$2 миллиарда - не предел. Кыргызстан и Узбекистан наращивают взаимную торговлю

Бишкек и Ташкент поставили цель значительно нарастить экономические связи и открыть новые рынки сбыта для своих товаропроизводителей.

Обе страны аграрные, но при этом имеют свои климатические особенности. Некоторые теплолюбивые овощи и фрукты созревают в Узбекистане раньше, чем у нас, но там намного сложнее получить хороший урожай картофеля, кукурузы и других влаголюбивых растений. Кроме того, Кыргызстан готов отправлять соседям внушительные объемы горного меда и выращиваемой нашими хозяйствами свежей рыбы. Выстроив цепочки поставок, во-первых, можно, разнообразить рынки продовольствия друг друга, наладить устойчивый экспорт для производителей, ну, и в-третьих, большие и постоянные объёмы поставок будут способствовать снижению цен на продовольствие для потребителей.

Задача довести товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном до $2-х миллиардов была обозначена в ходе государственного визита нашего президента в Ташкент в июле текущего года. Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев подписали солидный пакет документов и договор о стратегическом партнёрстве. Была подчеркнута готовность выработать новую экономическую повестку и максимально развивать региональное партнёрство в интересах народов обеих стран. Конструктивно решены вопросы границ, продвигаются совместные проекты в торговле, экономике, энергетике, транспортной и гуманитарной сферах. Добавим, что Бишкек и Ташкент вместе работают и над крупными инфраструктурными проектами, которые имеют значение для всей Центральной Азии - это возведение ГЭС «Камбара-Ата – 1» и строительство железной дороги Китай – Кыргызстан-Узбекистан.

Как отмечают эксперты, очень важно, что работа ведется на всех уровнях, и в фокусе внимания правительств находится очень важный вопрос приграничной торговли, создания условий для взаимного проникновения товаров, открытия рынков сбыта для фермерских хозяйств и земледельцев двух стран. В рамках созданной двусторонней рабочей группы заместитель председателя правительства Кыргызстана Бакыт Торобаев недавно посетил Ташкент, где провел встречу с министром сельского хозяйства Узбекистана Иброхимом Абдурахмоновым. Основное внимание было уделено активизации экономических связей.

В этом году в Узбекистан направляется более половины объема экспорта картофеля, выращенного в Кыргызстане. Он реализуется в Андижане, Карши, Фергане и других городах. Сейчас ведутся переговоры об отправке в соседнюю страну других видов сельскохозяйственной продукции в большом объеме - кукурузы, меда, рыбы, молока и так далее. К нам же в республику пойдут те товары, которые будут востребованы на местном рынке. И как подчеркивают специалисты, такая совместная работа, естественно, поможет фермерам продать урожай, а здоровая конкуренция будет способствовать снижению цен, в том числе на социально значимые продукты.

Такой подход к развитию региональной торговли будет способствовать укрупнению сельских товаропроизводителей, повышению конкурентоспособности, а так как большие объемы производства значительно удешевляют производство, то в выигрыше окажутся рядовые потребители в Кыргызстане и Узбекистане. И несомненно, это укрепит продовольственную безопасность двух государств.

Доктор сельскохозяйственных наук, академик НАН Кыргызстана Жамин Акималиев в интервью ИА «Кабар» рассказал, что нормальному развитию торговли между Кыргызстаном и Узбекистаном долгие годы препятствовали политические разногласия и амбиции. Но с приходом к власти новых лидеров и сменой элит, в обоих государствах многое было переосмыслено и, главное, что развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений теперь не просто слова.

«Рядом с нами Узбекистан, особенно его жемчужина – Ферганская долина, где из-за сильной жары картофель просто вырождается. А у соседей в нем огромная потребность, и его недостаток они заполняют импортом из далекой Европы, в частности, из Голландии, Германии, Беларуси и России. И это обходится очень дорого. А ведь рядом находится Кыргызстан. Росту взаимной торговли между Узбекистаном и Кыргызстаном препятствовала банальная причина – отсутствие нормальных отношений между двумя соседними странами. После прихода к власти Шавката Мирзиёева в Республике Узбекистан и Садыра Жапарова в Кыргызской Республике, к счастью, установились весьма доверительные отношения. Таким образом теперь мы можем поставлять в Узбекистан ежегодно порядка 600 тысяч тонн горного картофеля, а Узбекистан обеспечит нас фруктами и ранними овощами. При этом наши страны могут перейти даже на бартерные сделки», -отметил Жамин Акималиев.

Кропотливая работа над созданием новых логистических цепочек в регионе, это важный вопрос комплексного межгосударственного развития, экономической и социальной устойчивости. Как отмечают эксперты, наращивая торговые связи, открывая друг для друга рынки сбыта, государства ЦА формируют общее пространство стабильности и взаимовыгодного партнёрства, что создает условия для роста благосостояния граждан.

ИАЦ «Кабар» Кирилл Степанюк