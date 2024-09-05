Информационные войны. Как работают иноагенты и провокаторы

Некогда блюстители прав человека и поборники справедливости, так называемые «независимые» СМИ Кыргызстана, превратились в «розовых пони».

Не все, конечно, но значительная их часть стали именно такими, как только их подсадили на иностранные гранты. Теперь они работают по методичкам и навязывают нашему обществу вымышленную реальность. Придумывают фейки, тиражируют слухи, раздувают конфликты, пытаются спровоцировать напряженность между соседними государствами, высмеивают народные традиции, перевирают историю. В поиске сенсаций им даже заморачиваться не нужно, так как их деятельность выстроена на приемах геббельсовской пропаганды - «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят».

Как отмечают эксперты, чем стабильнее и увереннее развивается Кыргызстан, тем больше «розовых пони» начинает скакать на нашем информационном пространстве. Живут они в своем иллюзорном мире, но очень плохом, где рухнула экономика, усиливаются репрессии, а тоталитарный режим все туже затягивает удавку на свободе слова. Что интересно, виноваты в этом только два человека во власти. Надо полагать, что в то время, когда в Кыргызстане всем заправляли коррупционеры, сросшиеся с криминалом, им жилось намного лучше, веселее и свободнее? Возможно, так оно и было. Но сейчас времена изменились, и люди своими глазами видят, какие изменения произошли в стране за последние годы и как идет жизнь.

В информационном пространстве, впрочем, как и в других сферах, действует простое правило – музыку заказывает тот, кто платит. Три десятка лет СМИ в Кыргызстане создавали те, у кого были деньги и какие-то интересы, прежде всего политические. Вложив сравнительно небольшие деньги, спонсоры получали в свои руки рупор, влияющий на общественные настроения. Сначала это воспринималось нормально, ведь мы провозгласили демократию, но со временем методы информационно-психологического воздействия на население становились все более агрессивными. И сейчас мы все чаще видим выпады не только против власти, но и попытки разделить общество, поляризовать настроения и столкнуть лбами. И такая деятельность, стабильно финансируемая из-за рубежа, направлена на ослабление страны, создание напряженности с соседними республиками, ну, и наверное, можно говорить о том, что одна из главных задач внешних кукловодов, сорвать интеграционные процессы в рамках ШОС и ЕАЭС, помешать реализации таких проектов, как возведение ГЭС «Камбар-Ата - 1» и строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Недавно одним «розовым пони» стало меньше. Крайне токсичное издание, существовавшее исключено на средства иностранных «демократических фондов», было ликвидировано за систематическое распространение слухов и фейков, в том числе с политическим подтекстом. Такое решение принял Верховный суд Кыргызстана. В интервью ИА «Кабар» президент Садыр Жапаров дал по этому поводу комментарии. «Возможно их закрывают потому, что они проводили однобокие расследования в целях очернения кого-либо. Судьи тоже не будут просто так принимать такие решения. Все стали свидетелями того, как они распространяли ложную информацию», – рассказал глава государства.

Так же президент рассказал об отношении к свободе слова. Она действительно должна существовать, но не может использоваться, как индульгенция для тех, кто преднамеренно распространяет ложь. «Мы все эти тридцать лет принимали анархию за демократию, а сплетни за свободу слова. Теперь общественность оправляется от этих болезней. У нас всегда была и будет свобода слова. Главное, говорить правду, и неважно, кто это будет, мы правду всегда будем поддерживать. Анархия, сплетни и ложная информация - не есть свобода слова», - подчеркнул Садыр Жапаров.

В недавнем интервью «Кабару» историк, общественный и политический деятель Зайнидин Курманов рассказал о подмене понятий, об извращённом понимании демократии, которые долгие годы насаждались Кыргызстану, под прикрытием прав человека и свободы слова. «Я полностью согласен с тем, что в течении 30 лет нас бросало то в жар, то в холод. После каждой революции менялись ценности и ориентиры. Президент прав в том, что демократию начали путать с охлократией. Демократия — это порядок и ответственность граждан, еще в большей степени это относится к людям, наделёнными властными полномочиями. Нам же откуда-то спустили самое вульгарное представление о современных ценностях и свободе слова. При этом многие как-то позабыли, что слово, обращенное в народ, должно быть ответственным. Поэтому от ложных ориентиров, чужой повестки нам, конечно, необходимо абстрагироваться. Я вижу осознание того, что управленческие системы нужно создавать на основании незыблемых ценностей, традициях и культуре, сложившихся за многовековую историю нашего народа», - подчеркнул Зайнидин Курманов.

Эксперт в сфере безопасности Эдил Марлис уулу на конкретном примере пояснил, как работают иностранные агенты и провокаторы, и как их информационно-психологические операции отравляют атмосферу и поляризуют общество.

Вот его пост, опубликованный в социальной сети.

«На юбилейное празднование 100-летия Кара-Кыргызской автономной области, которое совместили с Днём независимости, организаторы театрализованным представлением решили показать жизнь кыргызстанцев за этот период. И конечно же, был сюжет о жизни граждан при Советском Союзе, где неотъемлемой частью являлись парады с портретами Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и других партийных лидеров.

И вот в интернете появляется фотография с репетиции представления, с этими плакатами. Именно только эти плакаты из Советского прошлого, вырванные «из контекста». Появляется первый возмущенный комментарий. За ним большая волна поддержки. Возмущения в стиле «Долой колониальное прошлое!», «Это издевательство в День независимости!». И понеслась «стенка на стенку». Наши граждане ругаются между собой, разделившись на два лагеря. Ни с кем-то извне, а именно только со своими. Температура зашкаливает. При уменьшении пламени, зачинщики «подкидывают дровишек». Народ уже переходит на личности, обидно обзывается, матерится. Потихоньку доходит до ненависти. Люди готовы бить морду, рвать, стрелять, уничтожать противников. Все! Результат достигнут. Граждане одной страны стали врагами друг другу. И теперь любая маленькая искра в будущем воспламенит здесь большой огонь. Будет реальная бойня. И никто не вспомнит с чего все началось.

Вот так работают иностранные агенты. Четко. Грамотно. Со знанием дела. Ведь эту тактику разрабатывали они сами. Такие сталкивания лбами будут проводиться не единожды, так как ненависть имеет накопительное свойство. Постоянно замеряется её уровень. И как только она дойдет до требуемой шкалы, запустится следующий этап. Этап гражданской войны и разрушения государства.

Иностранные спецслужбы используют не только эти два лагеря. У них немало и других групп, которые будут задействованы в этой игре. Работает система «Все против всех». И в итоге будет только один победитель. ОНИ! А именно иностранное государство. Или те определенные личности, которые управляют ими.

Простым гражданам противостоять такой махине невозможно. Должны работать наши спецслужбы. Будем надеяться, что это им удастся», - подытожил Эдил Марлис уулу.

Как говорят эксперты, информационное поле — это тоже важная часть жизненного пространства граждан. Это не только вопрос безопасности, но и суверенитета. Когда так называемые «независимые» СМИ прикормлены иностранными спонсорами и работают по их методичкам, страна и ее общество регулярно подвергаются информационным атакам и фейковым вбросам. Создаются условия, позволяющие манипулировать сознанием масс, вводить их в заблуждение и фрагментировать общество. Государству в буквальном смысле навязывается чужая повестка.

ИАЦ «Кабар» Кирилл Степанюк