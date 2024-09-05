Восточный экономический форум: возможности развития энергетики.

Обеспечение энергетической безопасности страны является краеугольным камнем развития национальной экономики и повышения инвестиционной привлекательности Кыргызстана для иностранного бизнеса.

Находящийся в в центре Евразии, Кыргызстан испытывает проблему дефицита электроэнергии, что тормозит развитие экономики и рост уровня благосостояния граждан. Решение проблемы энергодефицита не терпит полумер. Уже год, как республике действует режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики, обусловленный «климатическими вызовами, низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын, нехваткой генерирующих мощностей в условиях стремительно опережающего роста энергопотребления».

Кыргызстан, к сожалению, не в состоянии в одиночку справиться со своими проблемами в энергетическом секторе: изношенностью инфраструктуры, зимним спадом воды в реках, питающих ГЭС, отсутствием собственных энергоносителей и необходимостью импорта дорогостоящего топлива для ТЭС.

В современной энергетике возобладал тренд на переход к устойчивой генерации электричества посредством АЭС. Примечательно, что наши соседи, испытывая схожие проблемы с энергодефицитом, принимают принципиальные решения о реализации проекта перехода именно на электроэнергию мирного атома. В этом году Узбекистан уже объявил о строительстве АЭС в партнерстве с «Росатомом». Казахстан после долгой общественной дискуссии подходит к решению о запуске проекта строительства АЭС.

Кыргызстан также проработал дорожную карту по строительству атомной электростанции малой мощности. «Росатом» намечает построить у нас малую АЭС на базе водо-водяной реакторной установки РИТМ-200Н, которая является результатом адаптации инновационной технологии малой мощности судового исполнения под наземное размещение. Мощность одной установки – 55 МВт. Срок службы незаменяемого оборудования – до 60 лет. В случае необходимости можно увеличить изначальную мощность и расширить мощность АЭС до 300 МВт, добавив до шести отдельных блоков. Пока Кыргызстан рассчитывает ограничиться двумя блоками по 55 МВт.

Решение о строительстве малой АЭС в сотрудничестве с «Росатомом» сигнализирует о готовности республики углублять международное партнёрство ради реконструкции энергетического сектора страны.

Поэтому участие Кыргызской Республики в крупных международных форумах приобретает важное значение для будущего страны.

3 сентября во Владивостоке стартовал очередной Восточный экономический форум, который, очевидно, станет значимой площадкой и для Кыргызстана, предоставив новые возможности экономического роста, развития и укрепления международных отношений, обеспечения региональной безопасности, планирования долгосрочных проектов. Форум и в этом году, традиционно, предоставит площадку для переговоров и заключения выгодных соглашений.

Участие в форуме позволит нашей стране продемонстрировать свои достижения и установить новые партнерские связи. Это будет способствовать дальнейшему развитию страны.

Калнур Ормушев,

кандидат экономических наук