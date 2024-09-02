Ключевые посылы президента. Отказ от жизни по чужим правилам - это не авторитаризм

Президент Кыргызстана сформулировал важные посылы, которые закладывают ключевые идеологические принципы под формирование общественно-политической платформы для дальнейшего развития страны и укрепления государственности.

В своей речи по случаю 33-ей годовщины обретения Независимости Садыр Жапаров сделал упор на то, что мы помним и чтим свою историю со времен Манаса Великодушного до распада СССР. При этом мы неприемлем попытки переписать или переиначить смысл и значение разных этапов развития и становления страны. Отвергаем потуги навязать нашему обществу ложные нарративы, сомнительные ценности, извращённое отношение к семье, культуре, традициям и даже природе человека.

Нас много лет затаскивали в идеологическую ловушку, размывая в сознании граждан границы между хорошим и неприемлемым. Нам пытались внушить, что парад извращенцев под радужными флагами в Бишкеке это нормально и нужно быть толерантными, что финансируемые извне провокаторы — это борцы за права человека, а фонтанирующие фейками СМИ — это демократические преобразования.

Ведь дошло до того, что через отдельные подогреваемые грантами медиа- ионогены начали забрасывать в наше информационное пространство пропаганду неонацисткой идеологии. В музей изобразительных искусств привезли голую модель, а рядом с нагой женщиной высмеивали образ жизни простых людей и сохранившиеся до сегодняшних дней традиции. Далеко ли были от края пропасти, оказавшись в которой могли потерять морально-нравственные ориентиры?

В своем выступлении Садыр Жапаров неспроста заострил внимание на этих очень важных смыслах и расставил важные акценты. «Слепое копирование чужой культуры привело к появлению чуждых нашему менталитету и ценностям явлений.

В результате наши святые понятия были искажены, и наша страна ослабла. Несдержанную речь стали считать проявлением народной воли, анархию приняли за демократию, а свободу слова заменили сплетнями и слухами.

Люди с толстым кошельком создавали партии в своих интересах и участвовали в выборах. Даже сейчас есть те, кто утверждает, что Кыргызстан становится авторитарным государством, навязывая ложные пути и сбивая с толку», - подчеркнул президент Кыргызстана.

Как отмечает историк, общественный и политический деятель Зайнидин Курманов, президент обозначил важнейшие направления, где были заложены системные ошибки, сдерживающие нормальное развитие государства и разрушающие общественные устои. И это действительно ослабляло Кыргызстан. «Я полностью согласен с тем, что в течении 30 лет нас бросало то в жар, то в холод. После каждой революции менялись ценности и ориентиры. Президент прав в том, что демократию начали путать с охлократией. Демократия — это порядок и ответственность граждан, еще в большей степени это относится к людям, наделёнными властными полномочиями. Нам же откуда-то спустили самое вульгарное представление о современных ценностях и свободе слова. При этом многие как-то позабыли, что слово, обращенное в народ, должно быть ответственным. Поэтому от ложных ориентиров, чужой повестки нам, конечно, необходимо абстрагироваться. Я вижу осознание того, что управленческие системы нужно создавать на основании незыблемых ценностей, традициях и культуре, сложившихся за многовековую историю нашего народа.

Поэтому очень хочется, чтобы появились проекты будущего, то есть всем нам было понятно, что делается не только сейчас, а мы смогли увидеть будущее, хотя бы его контуры. Для этого нужно добиться не только экономического роста, но и параллельно проводить политические реформы, причем очень серьезные. Мы боремся с коррупцией и криминалом достаточно хорошо, но этап олигархата мы еще не миновали. Олигархия — это та сила, которая может повернуть страну вспять, это система, где все продается и покупается. Поэтому и сформировался запрос на новую справедливую структуру государственного управления, и очень хорошо, что президент это чувствует и видит. Такие понятия, как ответственность, порядок и верховенство закона должны стать постулатами для всех наших граждан», - говорит Зайнидин Курманов.

Как отмечают эксперты, пришло осознание того, что стремление к созданию сильного государства - это не просто фигура речи. В поздравительной речи Садыр Жапаров указал на то, что Кыргызстан открыт к взаимовыгодному сотрудничеству, полезному взаимодействию со всеми странами, но только на принципах доверия и, главное, без вмешательства во внутренние дела страны.

«Вертикаль власти должна быть сильной и строгой. Лидеры должны быть справедливыми и ответственными перед Родиной. В противном случае будет трудно противостоять вызовам и угрозам времени.

Нахождение разумного баланса между демократией и управлением государством, между рынком и государственным регулированием, отказ от жизни по чужим правилам и забота о национальных интересах – это не авторитаризм. Это основа нашего независимого государства, которое мы сегодня укрепляем!

Суверенное государство, прежде всего, должно быть способно обеспечивать стабильность и безопасность своих граждан. Поэтому для нас первостепенной задачей является обеспечение всесторонней безопасности. Мы придаём этому большое значение!», - подчеркнул Садыр Жапаров.

Мы уважаем отцов-основателей первых институтов власти, гордимся тем, что вместе братскими республиками Советского Союза в 1945 году разгромили фашистов. Это ведь наши деды, те, которые положили на алтарь той войны миллионы жизней и водрузили знамя Победы над рейхстагом.

100-летний путь развития страны, от образования Кара-Кыргызской автономной области до становления современного Кыргызстана, это наша история, которую мы воспринимаем такой, какая она была. Строительство железной дороги в Балыкчы, репрессии второй половины 30-х годов, тяготы Великой отечественной войны и самоотверженный труд в тылу, куда были эвакуированы заводы и фабрики, где ковалась победа, развитие энергетики и запуск мощных ГЭС, зарождение кино и культурные прорывы в разных направлениях искусства и литературы. В театральной постановке, посвященной столетию образования Кара-Кыргызской автономной области и Дню независимости Кыргызстана, были отражены важнейшие вехи и этапы становления государства.

Это красивое и масштабное представление на центральной площади Ала-Тоо стало еще одним, очень четким посылом, адресованным тем, кто пытается переделать и внести правки в историю Кыргызстана. У нашего народа хорошая память, мы уважаем прошлое и смотрим в будущее.

«Сегодняшняя наша независимость – это результат крепкого единства и сплочённости, прежде всего, любви к Родине, проявленной Манасом Великодушным и нашими героическими предками - основателями нации, а также гражданами, посвятивших себя служению государству, героями, отдавших жизни за каждый клочок нашей земли, соотечественниками, прославляющих Кыргызстан на мировой арене», - заявил Садыр Жапаров на праздновании Дня независимости.

Эксперты предлагают обратить внимание на то, что сейчас происходит с теми странами и народами, память которых была стерта или извращена. Поправ собственное прошлое, они лишают себя будущего.

ИАЦ Кабар Кирилл Степанюк