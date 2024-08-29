Три года, изменившие страну. Когда есть чем гордиться, День независимости обретает особый смысл

33 года, прошедшие со дня принятия Декларации о государственной независимости, стали для Кыргызстана периодом, в котором спрессовано множество исторических поворотов и событий.

Мы пережили коллапс экономики 90-х, когда между странами бывшего СССР в один момент рухнули все торговые связи. Один за другим останавливались заводы, прекращали существование фабрики, разваливались колхозы. Гиперинфляция обнулила сбережения граждан, тотальный дефицит и дороговизна продовольствия поставили на грань выживания сотни тысяч семей. Новое поколение граждан не знает тех времен, когда макароны, масло и сахар продавались по карточкам, и даже за хлебом выстраивались длинные очереди. Даже те, кто постарше подзабыли то время, и сейчас создается ощущение, что это было в какой-то другой жизни и не с нами. Но мы через это все прошли, таким очень непростым был начальный этап становления суверенного государства, это было настоящей школой выживания.

В 1999 и 2000 годах Кыргызстан дважды сталкивался с вторжением банд международных террористов с афганского направления. Тогда впервые было переосмыслено отношение к армии, так как в ошибочном представлении первых руководителей республики мы, как миролюбивое государство, могли вполне обходиться без нее. Они в упор не видели и не замечали тех угроз, которые формировались по периметру наших границ. В какой-то степени те события были предтечей первой цветной революции.

С тех пор, если называть вещи своими именами, Кыргызстан был своего рода лабораторией, где обкатывались технологии по смене власти. Страну постоянно штормило на протяжении всех нулевых. Руководители тех лет, конечно, пытались что-то улучшить в экономике, но в основном они увлекались самопиаром и популизмом, что, естественно, совершенно не способствовало укреплению институтов власти и государственного суверенитета. Важные для развития страны проекты срывались или уже на начальной стадии "сдувались", причем нередко после вмешательства извне. Так, мы лишились Верхне-Нарынского каскада ГЭС, несколько десятилетий зависал проект «Камбар-Ата-1», не было ни малейших подвижек по железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Республика потеряла множество заводов и фабрик, в которые были готовы вложиться инвесторы. Работал только Кумтор, который обслуживал интересы узкой элитарной прослойки внутри страны и обогащал внешних «благодетелей», вывозивших золото из Кыргызстана. Пышным цветом цвела коррупция, а государство топталось на месте. В итоге за 30 лет на политическом Олимпе Кыргызстана посидели, разными путями сменяя друг друга, пять руководителей. Не будем их критиковать, пусть каждый гражданин сам напряжется и хотя бы для себя ответит на вопросы - что они сделали и какой след оставили в истории?

А теперь давайте спокойно посмотрим на то, как наша страна изменилась за последние три года. Первым и самым важным шагом новой власти была нормализация отношений с ближайшими и историческими партнёрами, выстраивание с ними равноправного и доверительного диалога. Это позволило расширить наши возможности и получить выгоду в рамках таких объединений как ЕАЭС и ШОС. Экономические отношения нового уровня и формата не только удалось наладить, они постоянно укрепляются и приносят очевидную выгоду государству и народу. Для Кыргызстана открылись новые рынки сбыта, инвесторы запускают заводы и фабрики, развивается транспортная инфраструктура. Республика становится важным звеном на возрождаемом Шелковом пути, что создает дополнительные стимулы и возможности для развития.

Конечно, были и сложные дни. Два года назад случились трагические события на границе с Таджикистаном. Боевые действия были остановлены политико-дипломатическим путем. Разрастание очага конфликта было предотвращено, хотя определённые элементы и ряд финансируемых из-за рубежа СМИ предпринимали усилия для того, чтобы конфликт перешел в горячую фазу, при которой могли быть вовлечены и наши соседи по региону. Те очень непростые события стали уроком как для Кыргызстана, так и для Таджикистана. Бишкек и Душанбе сели за стол переговоров по вопросам размежевания, и сейчас руководители наших государств близки к подписанию полноценного договора о границе, которая, наконец, обретет четкие очертания без спорных территорий, где любая провокация может привести к печальным последствиям.

С Ташкентом, несмотря на откровенное и хамское вмешательство извне, вопрос границ так же был решен в интересах народов Кыргызстана и Узбекистана, на принципах уважения и взаимных уступок. Еще раньше были урегулированы приграничные споры с Казахстаном. В целом, со всеми ближайшими соседями Бишкек закрыл все вопросы границ и теперь выстраивает долгосрочные, прагматичные, доверительные и взаимовыгодные отношения. Это важнейший фактор поддержания стабильности как в государстве, так и в регионе. И в текущей, весьма непростой международной обстановке, это ключевой вопрос поддержания мира в Центральной Азии и дальнейшего совместного развития.

А сейчас Кыргызстан еще и весьма основательно укрепил и перевооружил свою армию, переоснастил правоохранительные органы и усилил спецслужбы. Государство получило широкий спектр современных вооружений от ближайших надежных партнеров. Проводится серьезная, основательная работа. Конечно, в этом контексте не последнюю роль играет вероятность внешнего вмешательства и неоднократно опробованные в нашем регионе технологии дестабилизации. Как говорят эксперты - хочешь мира, будь готов ко всему. Тем более в свете современных угроз терроризма и экстремизма, которые становятся все более изощренными. Безопасность — это важнейшая составляющая всестороннего, многопланового развития.

К тем же перманентным угрозам можно отнести ОПГ и сросшихся в ними коррупционеров. В какой-то момент они шли рука об руку, и бандиты обладали не меньшей властью, нежели чиновники. Тогда криминальные авторитеты и пошли в политику. Сейчас Кыргызстан от всего этого очищается. За несколько десятилетий мафия глубоко пустила корни, но их корчевание идет постоянно. Организованная преступность обезглавлена, многих взяточников уже посадили. Но аресты казнокрадов с поличным продолжаются, а это значит, что борьба с коррупцией еще не закончена.

Все это в комплексе и способствует экономическому развитию Кыргызстана. Это еще один весьма очевидный результат работы президента Садыра Жапарова и его команды. На это указывают простые и понятные цифры. Так, в 2020 году консолидированный бюджет Кыргызстана составлял 247,7 миллиардов сомов, в прошлом году он вырос до 577,2 миллиардов, а в этом году достигнет 660 миллиардов. Всего за три года ВВП страны вырос более чем в 2,5 раза. Уверенный экономический подъем позволил руководству страны значительно увеличить расходы на социальную сферу, повышение зарплат и пенсий. Все это способствует росту благосостояния граждан. Основные экономические показатели в плюсе, продовольственная безопасность обеспечена в полной мере, при этом инфляция находится на минимуме за последние годы.

В ближайшие месяцы в стране ожидается запуск крупнейшего инфраструктурного проекта регионального значения – железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. На подходе - начало строительства ГЭС «Камбар-Ата-1». Республика готовится самостоятельно разрабатывать месторождения полезных ископаемых и редких металлов. А это - приток миллиардов долларов в экономику нашего государства, создание тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, не только за счет инвесторов, но и благодаря внутренним ресурсам в этом году в Кыргызстане будет запущено 100 новых предприятий, часть из которых уже выпускают продукцию.

Для контраста, вспомните, что было 15, или даже 5 лет назад. Тогда звучали длинные и пустые речи политиков на празднике, как будто нарочно написанные на «птичьем языке», чтобы никто ничего не понял. А теперь мы видим, что на День независимости Кыргызстану есть чем гордиться. Достаточно оглядеться по сторонам, чтобы увидеть столь значимые долгожданные перемены.

ИАЦ «Кабар»

Кирилл Степанюк