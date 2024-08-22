Щупальца узбекского кримавторитета Салимбая байбача опутывали и наши просторы

Бишкек, “Саясат.kg”. Чем известен ОПГ Салимбая Абдувалиева

Организованные преступные группировки (ОПГ) стали настолько влиятельной силой, что стали играть большую роль в экономической и политической жизни Кыргызстана…

Тесные деловые и дружеские связи с тем же ликвидированным Камчы Кольбаевым имели отдельные должностные лица, политики и бизнесмены.

Но что и, самое главное, - кто мог способствовать росту становления Кольбаева как фигуры, который влиял не только на уголовный мир?

Почему и как так получилось, что криминальный лидер очень много лет имел значительное влияние на медийное пространство, энергетический блок, избирательную, судебную, правоохранительную систему, законотворчество?

Анализ последних публикаций, среза сводок от силовых и правоохранительных органов прямо указывают на еще одну неоднозначную персону -

Салим Абдувалиев, он же - Салим Бойбачча.

Последний влиял и продолжает влиять на ситуации во всем ЦА регионе, более того узбекский кримличность связан каналами стран СНГ, наверняка, чтобы организовывать и контролировать транспортировку наркотиков в Европу, в страны Юга и Востока Азии…

Так вот по этой цепочке географического влияния Абдувалиева могли успешно двигаться и наши местные бандиты.

Во всяком случае, перечень обнародованных фото и видеозаписей прямо на это и указывают.

Спецслужбы стран региона информировали о связях Салимбая-вора с ныне покойным кыргызским криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым, в целях оказания последнему системной материальной поддержки.

В частности есть официальные сведения, утверждающие о том, что «Абдувалиев, преследуя свои корыстные цели по расширению сферы влияния на территории Кыргызской Республики и стран СНГ, поддерживал и финансировал «противоправную деятельность Асанбека и его группировки»»…

То есть щупальца аксакала Салимбая опутывали и наши просторы.

Если кто забыл, могу напомнить, что даже наши депутаты ездили на поклон к Салимбаю Бойбачче.

В заведении, где проводил свои «стрелки» дед Салим также засветились кыргызские политики.

Среди них - экс-депутат Салайдин Айдаров, ныне заключенный под стражу.

Другой тоже ныне заключенный - полковник милиции Жалил Атамбаев практически «подогнул» под Салимбая-аке юг нашей страны, на протяжении долгих лет став теневым правителем южных регионов.

Высоко вознеся свой карающий меч над головами крупных и мелких бизнесменов…

То есть на деле получается так, что руками своих кыргызских подчиненных Салим бойвочча практически диктовал свои условия на территории чужой страны, в данном случае Кыргызстана?

Все, кто имел связи с криммиром соседней страны сегодня взяты под арест.

В бегах всё еще находится другой экс-депутат Нургазы Айдаров, на примете спецслужб - ряд политических персон, которые тоже имели неосторожность заручится поддержкой Бойваччи.

Подводя итоги написанного, становится очевидной стратегия объединенных усилий спецслужб региона - всех, кто ездил к с "рабочей поездкой" на сходку в Узбекистан или же планировал встретиться с Салимом Абдувалиевым будут поголовно задерживать.

За всеми, кто захотел однажды "восстановить свое влияние и определиться с направлениями будущей деятельности благодаря Салимбаю - идет слежка, чтобы опять же - задержать и арестовать.

Вот такие нынче дела…

Опять же, - судя по характеру тех материалов и сводок, которые я попыталась здесь с вами проанализировать…

Гульмира Тыналиева