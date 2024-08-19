"Хансарай" для народа - центр принятия решений кыргызской государственности

Новый Белый дом откроется 31 августа, аккурат к Дню Независимости

Еще осенью прошлого года президент Садыр Жапаров на своей странице в соцсетях обращался к кыргызстанцам с просьбой помочь дать название новому зданию президентской администрации:

"Близится к завершению строительство нового здания администрации президента. И нам нужно дать ему хорошее название. Я решил прислушаться к мнению широкой общественности, так как это название останется навечно. Это будет историей…"

Строящееся здание в народе к тому времени уже окрестили "хансараем", и кое-кто думал, что этого достаточно. Что этим все сказано, все выражено и все предопределено. Что новое здание администрации президента возводится исключительно как апартаменты для "ханствующего" главы государства и лишний раз призвано подчеркнуть неравенство между народом и богатеющей властью…

Комментарии под тем жапаровским обращением были разные. В том числе и негативные. Комментаторы язвительно предлагали назвать здание администрации "Даканса хаус", "Пахансарай"… Единицы писали: "Отличная и актуальная идея. От выбора названия здания многое зависит в стране и ее развитии".

И мало кто обратил внимание на главное: впервые в истории Кыргызстана его президент обратился к народу за поддержкой, чтобы сделать его соучастником всех происходящих в стране событий и процессов. Чтобы показать, кто, в конце концов, в Кыргызстане главный – и это отнюдь не президент. Все, что делается, делается главным образом для народа и ради народа. Народ сам творит историю своей страны и сам уполномочен принимать важные решения и совершать судьбоносные шаги.

Народ теперь не выносят за скобки, не превращают в быдло, единственная задача которого – стоять на обочине, пока кортеж очередного президента проследует в очередное место дислокации. Теперь глава государства беседует с народом на равных, не возвышаясь над ним, не унижая его и не умаляя его роль и достоинства. И, между прочим, важно: новая администрация президента (она же "хансарай") находится за городом. Так что на заметку обывателям: улицы больше не будут перекрываться по утрам и вечерам, в ожидании, пока президент проедет на работу/возвратится с работы.

Зачем вообще Садыру Жапарову потребовалось строительство нового здания своего рабочего места? Из ханских ли амбиций, или за этим стоит что-то другое? Не боится ли он очередной революции, когда полыхнет в том числе и его новая рабочая резиденция вместе со всем содержимым?

Один из прошлогодних комментаторов высказал интересную и весьма разумную мысль: "Предлагаю очень качественно, навеки его построить, сделать внутреннюю отделку и не спеша открыть 31 августа 2024 года".

Именно к этой дате, к годовщине независимости Кыргызстана, приурочено открытие нового здания администрации президента – качественно, на века отстроенной и отделанной. Качественно, на века – как раз потому, что здание это – не временное прибежище очередного временщика. И построено оно не для очередного вынесенного на гребне революционной волны руководителя, которого в любой момент смоет такой же волной вместе с его административной постройкой. Построено оно, по большому счету, для народа. Для государства. Для того, чтобы внутри решались важнейшие государственные задачи и принимались решения в пользу Кыргызстана и кыргызстанцев.

И если до Жапарова никому из руководителей КР не пришло в голову отстроить новое административное здание – это по той простой причине, что каждый из них понимал: в скором будущем все равно придется бежать отсюда, побросав все и обрекая "апартаменты" на разрушение и разграбление возмущенной революционной толпой. Садыр Нургожоевич видит ситуацию иначе: зачем бежать, если работает он не на собственный карман, а ради развития государства? И зачем бояться "революционеров", если для революций сейчас нет никаких предпосылок.

Новый "Белый дом" в итоге назван "Ынтымак –Манас Ордо" и, в отличие от старого "Белого дома", стилизованно напоминает кыргызскую юрту. Такой дизайн тоже не случаен. Юрта – понятие для народа священное. Это и дом, где всегда можно найти кров, приют и безопасность.

Это и то место, куда запрещено входить с оружием. Все это вполне вписывается в миролюбивую концепцию Кыргызстана и его нынешнего руководства, и в теорию о том, что новая администрация президента станет "домом" для каждого кыргызстанца. И, кстати, обезопасит здание от набегов "революционно" настроенных мародеров: кто же осмелится напасть на ЮРТУ и осквернить ее непрошенным вторжением?



Новый "Белый дом" откроют к 31 августа – Дню независимости Кыргызской Республики.

"Вечерний Бишкек"