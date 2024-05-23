Как гибель президента Ирана Раиси скажется на геополитических раскладах

Крушение вертолета с иранским президентом по понятным причинам стало темой номер один последних дней.

Последствия этой трагедии мир будет переживать еще долго. Триггером каких долгоиграющих событий может стать авиакатастрофа в Восточном Азербайджане – в материале "ВЭС 24".

Второй человек в Тегеране

Для начала небольшой ликбез из сферы политического устройства Исламской Республики. Понятно, что большинство наших читателей и так знают, как устроена архитектура власти в Иране, однако схематизировано напомним. Президент Раиси, при всем многообразии полномочий, которые были сосредоточены в его руках, являлся вторым лицом в государстве. Первое лицо, высший руководитель (рахбар) республики – великий аятолла Али Хаменеи. Именно в его руках сосредоточены все нити государственного управления и политических решений, ему непосредственно подчиняются вооруженные силы республики, он альфа и омега иранской внешней и внутренней политики. Это важно понимать.

Напоминаем мы это не для того, что как-то умалить масштабы трагедии, а равно масштабы фигуры погибшего Ибрагима Раиси. Напротив, смерть Раиси – это невосполнимая потеря для иранского политического класса и для друзей иранского народа во всем мире. Опытнейший политик, настоящий государственник Раиси мог принести еще много пользы Ирану в формирующемся многополярном мире. Однако судьба распорядилась иначе. Разумеется, актуален вопрос – кто помог (если помог) судьбе распорядиться именно таким образом. Давайте разбираться.

Кому выгодно

Любая катастрофа такого рода рождает версии – это понятно. В сущности, версий две – трагическое стечение обстоятельств ("уставшая" техника, погодные условия, ошибки пилотов) и диверсия, то есть, попросту говоря, покушение (в данном случае успешное). Мы предлагаем принять, что называется, по дефолту мысль о том, что подлинных причин авиакатастрофы мы либо не узнаем никогда, либо узнаем через 50 лет в опубликованных мемуарах какого-нибудь разведчика из Моссада или Ми-6, но это не точно. Впрочем, нам никто не мешает предположить – очень осторожно, разумеется, - кому выгодна смерть Раиси, да еще и в такой непростой геополитический момент. Выгодна она много кому, но прежде всего трем игрокам, тесно друг с другом связанным: США, Израилю и Великобритании. Иран завязан и в ближневосточных раскладах (США, Израиль; в сущности, противостояние Израиля и Ирана – константа и становой хребет ближневосточной политики), и южнокавказских, и центральноазиатских (США, Великобритания). Не забываем также о тесном взаимодействии по ряду вопросов Ирана с Индией. В конце концов, и иранцы, и индийцы (по крайней мере, индоарийские народы субконтинента) родственны друг другу. Отметим, как деталь, может и не имеющую отношения к обсуждаемому кейсу, но приметную – делегация Индии, находящейся под серьезным британским влиянием, все-таки едет в Швейцарию на "мирную конференцию" по Украине. Не едет бразильский Болсанару и южноафриканский Рамафоса – поэтому убедительно советуем им более внимательно отнестись к состоянию своих вертолетных парков. Но это лирическое отступление.

Стабильный Иран

Словом, куда ни плюнь, Иран везде имеет связи и интересы. Иран вообще мощная страна, настоящая цивилизация с многотысячелетней историей, которая давала по сусалам еще первым европейским цивилизаторам в лице античных греков. Именно такое фундаментальное историческое основание Ирана позволяет сделать вывод, что смерть Раиси не повлияет на векторы политики этого государства. В сети уже появилось немало горе-экспертов (преимущественно с фрикативным "г"), которые пророчат сворачивание программ российско-иранского сотрудничества. Очевидно, им хотелось бы этого, но ждать охлаждения между Москвой и Тегераном, конечно, наивно. Иран и Россию, при всей значимости персонификаций и в той, и другой стране, связывают отнюдь не лидеры, хотя их роль сложно переоценить.

Два государства связывает во многом общий взгляд на политические процессы, происходящие в мире. У государств богатый портфель по направлениям сотрудничества: от военно-технического и транспортного (Иран – серьезнейшее звено в создании транспортных коридоров в Евразии) до культурного и туристического. В определенной степени и та, и друга страна по-новому открывают для себя друг друга и с приятным удивлением видят, что могут быть взаимно полезны по целому спектру направлений. Однако далеко не во всем взгляды Москвы и Тегерана совпадают, здесь никто никаких иллюзий и не строит, в конце концов, случались времена, когда предки нынешних иранцев убивали российских дипломатов – вспомним судьбу великого русского поэта Грибоедова. Однако, как бы то ни было, думается, что с "Шахедами" проблем не будет и указанные эксперты с фрикативным "г" могут не беспокоиться – на всех хватит.

Иран уникальное и важное государство еще и потому, что абсолютное большинство его населения исповедует такое направление ислама как шиизм. Это имеет особенное значение в условиях настоящего суннитского моря, которое почти полностью распространяется на тюркский мир, полумесяцем обхватывающий Россию с юга. В определенной степени Иран выступает противовесом Турана с его амбициями, выраженными в риторике и внешней политике переменчивого Эрдогана. Да, в подбрюшье России есть еще одно шиитское государство – Азербайджан. Но оно не имеет и сотой доли того геополитического влияния, которое имеет Иран. Баку находится почти полностью во внешнеполитическом контуре Турции, а с другой стороны, парадоксальным образом там сильно влияние Запада через мощное израильское влияние, реализуемое через разные программы сотрудничества. К слову, тесные связи Баку и Тель-Авива в контексте авиакатастрофы в Иране, что называется, навевают разного рода мысли... Впрочем, обойдемся все же без конспирологии.

Мы уверены, что иранская политическая система выдержит это испытание и докажет миру и самой себе (что немаловажно, учитывая далеко не такой однородный политический ландшафт Исламской Республики, как может показаться стороннему наблюдателю) свою устойчивость. Что касается судьбы или рока, которому помогли чьи-то умелые руки (или не помогли), то скажем просто – мы входим в эпоху, когда даже весьма условный флер международного права и уважения к законности спадает с лиц евроатлантических стратегов. Чем больше будет угроз их доминированию, чем больше будет ветшать и обрушаться "система, основанная на правилах", тем больше психов-одиночек с пистолетами, как в Словакии, или упавших вертолетов, как в Иране, мы будем наблюдать. Лидерам Глобального Юга стоит задуматься об усилении охраны и разведки. Так, на всякий случай.





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