Зачем США содержать армию подконтрольных СМИ в Центральной Азии? - С.Бабаева

Бишкек, "Саясат.kg". Излюбленных инструментов у США здесь множество.

Через такую систему своих агентов и СМИ Вашингтон проталкивает торгово-экономические интересы, лоббирует свои проекты и освещает социально-политическую жизнь населения Кыргызстана и других стран Центральной Азии. Но, к несчастью, это не главная задача в их работе, а лишь фасад.

К сожалению, основная средне- и долгосрочная цель США в регионе – это дестабилизация Центральной Азии. Через этот гамбит можно воздействовать сразу на несколько игроков евразийского континента – Россию, Китай, Иран. Как раз эти страны, наоборот, заинтересованы в стабильном развитии центральноазиатской «пятерки». Процветающие государства этого региона будут участвовать в трансграничных транспортных проектах, интеграционных объединениях и других торгово-экономических и гуманитарных программах международного уровня. В свою очередь сценарий дестабилизации Центральной Азии не несет никакой выгоды ни Москве, ни Пекину, а значит, соответствует интересам Запада.

Излюбленных инструментов у США здесь множество. Во-первых, перебрасываемые экстремистские спящие ячейки – два года назад их действие ощутил на себе Казахстан. Во-вторых, эскалация межнациональных и межгосударственных противоречий государств и народов региона – здесь тоже есть поле работы. Наконец, внутренние политические конфликты, которые могут привести к государственным переворотам как максимум или насильственным акциям как минимум.

Но в современном мире работа на этом поприще требует соответствующих направляющих. Такими маяками и выступают подконтрольные Западу СМИ, журналисты и блогеры. В мирное и стабильное время они задают тон общественных дискуссий, работают с нужными им нарративами. В случае роста конфликтогенности общества, а тем более при внутренних конфликтах и протестах в регионе, политически активные иностранные агенты становятся «рупором протеста», исполняют функции эмиссаров и провокаторов.

Если хотя бы часть аудитории таких СМИ и блогеров обратит внимание на их доноров и характер финансирования, увидит суть этой правовой категории – «иностранный агент», то можно будет утверждать об успехе недавних законодательных инициатив Кыргызстана.

Солтан Бабаева