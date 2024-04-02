Если Байден станет следующим президентом США, что это будет значит для ЦА

Что, если Джо Байден станет следующим президентом Америки, что это будет значит для Центральной Азии, разбиралось издание "ASIA-Plus".

Идеология: неолиберализм и глобализм

Джо Байден представляет собой ту часть американского истеблишмента и общества, которые придерживаются неолиберальных ценностей, их распространения и защиты на глобальном уровне, а также глобальной роли США в отстаивании интересов всего человечества.

Эта часть Америки считает, что безопасность американского образа жизни будет обеспечена только в случае торжества демократических ценностей во всём мире.

Неолиберальные ценности начали усиливаться и распространяться, начиная с конца 1960-х годов. Этот процесс достиг своего пика в последние 10-15 лет, и привёл к доминированию неолиберальных идей не только в США, но и во всём западном сообществе в целом.

Это такие идеи как защита прав социальных меньшинств, идеи расового равенства, феминизм и др. Администрация президента Байдена олицетворяет собой неолиберализм.

В этой администрации представлены представители ЛГБТ сообщества, она богата представителями разных рас и вероисповедания, состоит из представителей разных частей гражданского общества.

Байден считает, что такая ситуация не должна ограничиваться только западным сообществом, а должна охватить весь мир. Чтобы эти ценности восторжествовали во всех человеческих обществах. И половина населения Америки поддерживает его в этом.

Они верят в особую миссию и роль США как маяка свободы для всего человечества. И они готовы поддержать и проголосовать за Байдена.

Байденомика: усиление роли государства в экономике, восстановление после Ковида, инфраструктура и зелёный переход

Экономическая политика президента Байдена обращается к опыту столетней давности, к опыту президента Франклина Делано Рузвельта, который в условиях "Великой депрессии" сделал упор на усиление роли государства в экономике, чтобы выйти из кризиса.

Байден и его команда придерживается мнения, что американская экономика и сегодня нуждается в государстве для своего развития и обновления.

Байден пришёл в Белый дом в 2021 году в разгар пандемии ковида. В такой кризисной атмосфере он принял "Американский план по спасению".

План выделял государственную поддержку бизнесу в размере 1,7 трлн долларов, 122 млрд долларов детским садам и школам, 20 млрд долларов на помощь арендаторам жилья, 5 млрд долларов для бездомных, выделялась помощь для поддержки граждан чей годовой доход был ниже 75 тыс. долларов и 100 млрд долларов для тестов от Ковид и вакцинацию.

Своими мерами Баден, так или иначе, справился с кризисом пандемии. А в последующем вывел экономику из кризисного состояния.

Ещё одной важной частью байденовской экономики является обновление инфраструктуры страны. Об этой проблеме говорили в США ещё задолго до президентства Байдена. Байден же сделал эту проблему одной из важнейших составляющих своей экономической политики.

Он добивался выделения денег на развитие инфраструктуры не легко. Ему пришлось даже пугать американский истеблишмент тем, что если закон не будет принят, США могут проиграть в конкуренции Китаю, у которого очень развитая инфраструктура.

В итоге закон о поддержке инвестирования в инфраструктуру был принят. Было выделено 1,2 трлн долларов из бюджета.Байден в своей экономической политике обращается и к зелёному переходу. Он считает, что к 2030 году США должны сократить выбросы СО2 на 40%.

С этой целью государство будет сокращать налоги для компаний, которые будут переходить на зелёные технологии. А для корпораций, что производят возобновляемую энергию, могут дать отсрочку выплат налогов. Другим мерами Байдена в экономике является поддержка изучения и производства микрочипов на территории США. На это администрация президента выделила 280 млрд долларов, а также ввела налоговый вычет на 25% для компаний с целью возврата крупных американских производителей чипов на родину.

Таким образом, Байден принял большую стратегию по модернизации экономики страны с помощью государства.

Многие по разным причинам критикуют эту стратегию Байдена. Одни за то, что эта политика привела к росту инфляции, другие за увеличение госдолга, третьи за то, что меры президента могут сказаться на развитии промышленности. Но я не думаю, что этот процесс возврата к усиленной роли государства в экономике в ближайшее время пойдет вспять.

Экономика США нуждается в модернизации и обновлении, а это такое изменение требует вмешательства государства.

Политика: глобализм во внешней политике, "двойное сдерживание": добить Россию и долгосрочное соперничество с Китаем

Политическим лозунгом Байдена с его предвыборной кампании является "America is back" ("Америка вернулась"). Это означает, что Америка вернулась в глобальную политику в качестве глобального лидера и игрока.

США при Байдене пришли к политическому консенсусу о "двойном сдерживании" России и Китая, двух самых главных противников Америки. Причем в краткосрочной перспективе надо добить Россию после холодной войны и выстроить долгосрочную почву по соперничеству с Китаем.

С этой целью США должны стремиться укрепить отношения с союзниками и партнерами, укрепить альянсы и создать новые.

При Байдене отношения США и России обострились. Эти отношения дошли до нулевой точки после крупномасштабной войны в Восточной Европе, после ввода войск России на территорию Украины.

Запад во главе с США консолидировались в поддержке Украины, поддерживая её в политической, экономической и военной сферах. Выделялись огромные деньги на поддержку борьбы украинцев против России. Это сильно ухудшило отношения Москвы и Вашингтона, двух ядерных держав.

Дипломатические отношения практически свелись к нулю. Это чревато последствиями не только для двух стран, но и для всего мира. Ни одна сторона пока не отходит от своих позиций. И я думаю, они не будут отходить от этих позиций в ближайшем будущем, а это означает сохранение таких отношений в следующие несколько лет.

От такой ситуации выигрывает Китай, так как США направляют большое внимание России за счёт Китая. Но это не говорит о том, что Китай совсем остаётся без внимания. Наоборот именно при Байдене налаживается фундамент дальнейшего системного противостояния с Китаем в долгосрочной перспективе.

При нём США укрепили отношения с союзниками по НАТО в своих действиях в Индо-тихоокеанском регионе и в отношении Китая в целом, при нём укрепились отношения между союзниками и партнерами США в Азии, создаются новые антикитайские альянсы.

Например, в 2021 году был создан AUKUS, а в конце прошлого года трёх сторонний формат с Японией и Южной Кореи, которые на протяжении нескольких десятилетий не могли нормализовать отношения.

Также при Байдене США усилили технологическое сдерживание Китая. Таким образом, США при Байдене систематизируют своё сдерживание Китая. Что касается глобальной роли США в мире, от которого стали отходить при Трампе, Байден вернул доверие союзников и партнёров США да и не только их доверие. Байден пытается донести до всего мира, что США будет отстаивать интересы и права каждого человека, поддерживая и защищая демократические ценности во всём мире.

США при нём взяли на себя роль глобального защитника "мира основанного на правилах". Ресурсы США будут направлены на противостояние с авторитарными странами. Иными словами США берут на себя ответственность перед человечеством. И в этом его поддерживают яасть американского общества.

Байден и Центральная Азия

При Байдене отношения США со странами Центральной Азии были выведены на новый более высокий уровень. В сентябре прошлого года была проведена первая встреча глав государств региона и США в формате "5+1", что показывает заинтересованность администрации Байдена в регионе.

США при Байдене делают ставку на усиление противостояния с противниками Вашингтона (России и Китая) в Центральной Азии с целью ослабления их влияние. С этой точки зрения у Америки есть долгосрочные цели в регионе. Поэтому в случае своего переизбрания президент Байден продолжит эту политику, а возможно и усилит её.





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