Деньги есть. Но почему Кыргызстан не закрывает внешний долг сразу?

Бишкек, "Саясат.kg". Зачем закрывать кредиты когда надо развивать страну?

Почему мы не закрываем все долги сразу ? Постараюсь ответит на этот вопрос.

Камчыбек Ташиев на днях выступая перед торговцами Кара-сууйского базара, отметил что ради безопасности страны, Кыргызстан закупил оружия на 2 миллиарда долларов. Это изменило баланс сил в регионе сказал генерал Ташиев. Такое усиление армии республики дает уверенности в завтрашнем дне. Кроме этого улучшилось бытовая жизнь солдатов от одежды до питание, увеличилось ЗП служащих вооруженных сил Кыргызстана. Все это было нужно в первую очередь. Без этих затрат мы бы потеряли значительную территорию.

Кроме этого построено сотни школ и еще строятся сотни. На свои деньги капитально ремонтируются тысячи километров дорог. Строятся другие социальные объекты такие как детские сады и больницы. В каждой области по аэропорту и железная дорога Балыкчы -Кара-кече. Началось капитальный ремонт всех санаторий и курортов. Вся страна в стройках и это хорошо. Все государственные предприятия оживают и это хорошо.

Зачем закрывать кредиты когда надо развивать страну? С ростом экономики эти долги легко будут закрываться. Да судьба сотни тысяч детей в аварийных школах и детских садах в приоритете.

Но это не значить что мы больше не будем брать кредиты. Кредит кредиту рознь. Как сказал Акылбек Жапаров по сравнению предыдущими властями нынешная команда будет использовать будущие кредиты не на поддержания бюджета (проедания) а на реальные проекты, которые принесут деньги и рабочие места.

Төштүк Алмазбек уулу