Если кыргызское солнце зажигают - значит, это кому-нибудь нужно

И в самом деле, пора уже оставить разговоры и стенания и начать жить по-новому под новым символом государства.

Президент Садыр Жапаров поставил точку в вопросе нового флага и настоятельно попросил прекратить все дискуссии и переживания. А переживания были связаны не только с новым дизайном кыргызского флага, но и с путаницей в дизайнах. 1 января, напомним, на площади вывесили один флаг, который через неделю был заменен другим, утвержденным Жогорку Кенешем. "Не нужно искать в этом трагедии, - сказал президент. – Мэрии предложили повесить новый флаг, изготовленный спонсорами-патриотами. Мэр согласился и поднял новый флаг. 8 января был поднят флаг, который принял в трех чтениях Жогорку Кенеш… Хватит уже, прекратим обсуждения".

И в самом деле, пора уже оставить разговоры и стенания и начать жить по-новому под новым символом государства.

Что именно претерпело изменения? Полотнище осталось того же красного цвета, который, как и прежде, символизирует доблесть и отвагу кыргызского народа. Золотое солнце по-прежнему означает покой и богатство, а такой же золотой тундук олицетворяет отчий дом (в более широком понимании – мир и вселенную). Именно тундук и солнце подверглись изменениям: солнце выпрямило лучи и взошло над богатой юртой: ее свод теперь состоит из четырех перекладин вместо трех.

В чем принципиальная между старой и новой символикой? На первый взгляд, особой разницы не ощущается. Но если присмотреться и призадуматься, всплывает много интересного. Тридцать с лишним лет назад, перестав быть Киргизской ССР и превратившись в суверенную Кыргызскую Республику, страна, по сути, продолжала позиционировать себя рабоче-крестьянской. Только вместо серпа и молота – свод бедняцкой юрты. И солнце с волнистыми лучами, очень похожее на солнце с флага Аргентины.

Хорошая страна Аргентина. Знаменитая на весь мир своим танго, футболом… И, пожалуй, все. Остальное – от тараканов до преступности – не самая лучшая характеристика. А недавно Аргентина обзавелась новым президентом – настолько колоритным, что он вполне может соперничать со знаменитым аргентинским танго. Чего стоят только его размахивание бензопилой (символизирующей его планы по сокращению расходов), злоупотребление нецензурной лексикой (символизирующее непонятно что), привычка клонировать собак… В общем, упаси Аллах и Кыргызстан, и любую другую страну от такой "славы".

В чем причина того, что Аргентина многие десятилетия пребывает в тяжелейшем кризисе? А вдруг – в солнце на флаге, которое похоже на подсолнух? Может, есть и другие объяснения, однако новому президенту, пожалуй, стоило бы подстраховаться и тоже изменить солнечный дизайн.

Кыргызстан в последние годы вступил в новую фазу своей жизни. Все, что так или иначе, вольно или невольно, символизировал старый флаг, с чем он, как ни крути, ассоциировался, - кровопролитные перевороты, казнокрадство, власть воровского мира – потихоньку отходит в историю. И новое солнце, взошедшее над страной, олицетворяет новые веяния и новые нарративы. А тундук с четырьмя перекладинами призван положить конец бедности и привести народ к развитию и процветанию.

Садыр Жапаров – не узурпатор власти, не автократ, не терпящий инакомыслия, каким его видит кое-кто из местных и кое-кто из зарубежных политологов. Он просто сильный человек, умеющий брать на себя ответственность за все, что происходит в государстве, и за все, что в нем должно происходить. Отсюда – изменение Конституции, с которым Кыргызстан стал президентской республикой, а не безглазым ребенком у семи нянек. С этим же связано появление нового флага как символа кардинального обновления.

Почти три года назад, в марте 2021-го, ясновидящая Света Тойгонбаева поделилась своим прогнозом в отношении Жапарова: "Садыра Жапарова привел народ и сам избрал его президентом, поэтому на нем лежит большая ответственность. Сейчас у президента дорога закрыта, хотя сам он человек с чистой душой. Его окружение пока слабо работает. А сам он, если будет продолжать работать, как сейчас, уже скоро появятся результаты"…

По сути, все так и получается. Президент с развитым чувством долга перед страной и перед народом работает над тем, чтобы вывести Кыргызстан на светлый путь. Часть приближенных активно или пассивно сопротивляются, закрывая президенту выбранную им стезю. Но теперь, возможно, новое солнце высветит все темные пятна в президентском окружении и откроет ему (и всем нам) прямую, ровную и хорошо освещенную дорогу.





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