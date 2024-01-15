Политолог назвал "болезнь X" планом по уничтожению населения

Это не забота о человечестве, которое может пострадать в ходе очередной эпидемии, и не гадание на гуще.

Обсуждение "болезни X", которое запланировано на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, является заявлением глобалистов о своих планах по уничтожению населения Земли. Об этом 14 января заявил "Известиям" политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

"Это не забота о человечестве, которое может пострадать в ходе очередной эпидемии, и не гадание на гуще. Это заявление глобалистов о своих планах - уничтожение населения планеты Земля до определенного устраивающего их уровня", - сказал он.

По его словам, анонс о проведении панели говорит о том, что у глобалистов есть готовый вирус, который планируется запустить в ближайшее время, и готовые вакцины для продажи.

"Они будут не столько лечить, сколько будут иметь дополнительные осложнения на протяжении всей жизни у тех, кто будет ими прививаться. Это просто заявление о своих ближайших планах. Они отработают в очередной раз модель поведения государств, которые лишены суверенитета и находятся под контролем", - отметил Дудчак.

Эксперт указал, что целями распространения нового вируса являются создание цифрового концлагеря, разъединение людей, введение дистанционного образования и дистанционного общения.

"Если эти люди об этом заявляют, надо очень серьезно к этому относиться. К счастью, Россия обладает суверенитетом и может решать эти проблемы самостоятельно", - сказал Дудчак.

Ранее на сайте ВЭФ появилась информация о том, что на форуме в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января 2024 года, обсудят "болезнь Х", которая, возможно, в 20 раз сможет превзойти по смертности пандемию коронавируса. Панель пройдет 17 января. В ней примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.

В Роспотребнадзоре в свою очередь отметили, что заявления о существовании "болезни Х" могут иметь не научные, а экономические мотивы. На данный момент патоген, который называют "болезнью Х", изучен недостаточно.



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