Назад шагов не будет - эксперт поделился мнением об интервью президента

По мнению Бакыта Бакетаева, Казахстан от строительства капиталистического социализма переходит к строительству социалистического капитализма

По мнению политолога из Кыргызстана Бакыта Бакетаева, интервью Касым-Жомарта Токаева о внутренней и внешней политике, социально-экономическом развитии страны по итогам 2023 года получилось глубоким, всесторонним и, практически, программным манифестом стратегии развития государства на ближайшие 5-7 лет.

«Все познается в сравнении, поэтому прежде, чем приступить к анализу интервью главы братской республики, полезно будет сделать краткий ракурс в нашу многострадальную новейшую историю. У нас в Кыргызстане уже пятый президент, и он строит пятую республику. Мы за последние 30 лет

испытали практически все виды конституций, демократий, прав и свобод человека. Пока мы шумели в парламентах, на митингах и в революциях, другие государства строили экономику и решали социальные проблемы. В итоге Кыргызстан за 30 лет оказался "островом демократии" среди более экономически и социально развитых стран. В стране процветала коррупция, преступность, безработица, умирающая промышленность и загнивающее сельское хозяйство. В настоящее время новое руководство страны уже три года зачищает наши "авгиевы конюшни", все начали с чистого листа, идут повальные реформы по всем направлениям развития страны. Есть действительно реальные, ощутимые результаты, и это признают независимые международные финансовые институты. Но если бы все сегодняшние реформы начали 30 лет ранее, тогда бы сейчас в нашей стране не было бы столько проблем, то есть получается, что каждый вновь избранный президент делал шаг вперед, а потом два шага назад. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев четко определил: как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед! Такое заявление дает

ясный посыл, что назад шагов не будет», - сказал Бакыт Бакетаев.

По словам эксперта, глава РК в своем интервью отметил, что 2023 год выдался для Казахстана насыщенным на значимые события. В стране подошли к завершению основных политических реформ, приступили к построению справедливой и конкурентной экономической системы.

Занялись вопросами диверсификации и демонополизации экономики, обновления инфраструктуры, поддержки бизнеса и привлечения инвестиций, решаются вопросы социальной сферы. По мнению Бакыта Бакетаева, проделанная работа уже дала результаты и благоприятно отразилась на жизни граждан соседней республики.

«В 2023 году в Казахстане начал работу Конституционный суд, по новым правилам прошли выборы депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней, впервые состоялись выборы акимов районов и городов областного значения, продолжилось проведение выборов глав сел и городов районного значения. Мы проходили такой метод демократизации государственного управления, но, по всей видимости, поскользнулись, так как в этом вопросе мы вернулись на исходные позиции. В чем проблема, почему у нас не заработала западная модель? Ответ приходится искать в дебрях философии. Как говорится: если жена хорошая, то муж счастливчик, а если жена плохая, то муж становится философом», - указывает политолог.

Бакыт Бакетаев подчеркивает, что в сентябрьском послании президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по переходу на новую экономическую модель. По мнению политолога, она позволит эффективно решать социальные задачи, то есть Казахстан от строительства капиталистического социализма переходит к строительству социалистического капитализма.

«Сегодня в Казахстане внедрен Социальный кодекс, нацеленный на комплексную поддержку уязвимых категорий граждан, повышены зарплаты медицинских работников, педагогов школ, колледжей, детских садов. Принят закон, регулирующий отчисления детям из Национального фонда. Принята новая методика определения минимальной заработной платы, учитывающая ключевые

экономические показатели, в том числе уровень инфляции. Национальный курултай возрождается как институт народовластия, на котором обсуждаются вопросы идеологической сферы, формирования нового качества нации, обновления системы ценностей общества», - отмечает эксперт.

Бакыт Бакетаев считает, что политический и жизненный опыт Касым-Жомарта Токаева, его команды совместно с народом не позволят политическим демагогам и оппортунистам увести страну с намеченного пути развития и процветания.

kapital.kz