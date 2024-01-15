ТАШОВ ЗАГНАЛ СЕБЯ В «УГОЛ»?

Закон гласит: “Возмещение ущерба не освобождает от уголовной ответственности”.

Глава строительной компании «KG Group» Имамидин Ташов сделал громкое заявление. Предприниматель сообщил, что 27 декабря 2023 года ему позвонили неизвестные люди, представились сотрудниками ГКНБ и вызвали на беседу. Когда он приехал, ему скрутили руки, силой посадили в машину и вывезли в неизвестное место, где продержали восемь дней. Глава “KG Group” напомнил, что в конце ноября 2023 года он передал в доход государства 52,4 миллиона сомов, якобы по сфабрикованному делу. При этом он промолчал о том, что 52,4 млн. сомов – это его долги.

Так же Ташов промолчал о том, что его компания, заключала с покупателями не существующих квартир договора, по которым покупатели становились дольщиками (компаньонами) Ташова и по закону предусматривалась солидарная ответственность за возможное банкротство. Изначально, с момента поступления денег граждан в кассу строительной фирмы, предполагалось, что поверившие Ташову граждане, останутся ни с чем.

Далее Ташов заявил: «Помимо 52,4 млн. сомов, которые я был должен, с меня потребовали ещё 100 млн. сомов в «левый карман» и после этого отпустили”. Значит, он заплатил. Но почему он не указывает фамилии вымогателей и его истязателей, а говорит –какие-то неизвестные. Это каким неизвестным надо быть, чтобы Ташов за свою свободу заплатил 100 миллионов сомов, и он об этом громогласно заявил только через полтора месяца? В данном случае два предположения:

У Ташова что-то с головой;

Он считает кыргызстанцев глупцами.

«Меня по-бандитски похитили, держали в неволе, не давали позвонить родным и близким, сообщить сотрудникам. Мне всячески угрожали, говорили, что отберут компанию, навредят моим близким», — продолжил он свое обращение.

«Вы сами видите и слышите, сколько наших коллег, строителей, было задержано и после выплаты денег отпущено. Они отдали суммы, в три раза превышающие те, которые озвучиваются в интернете. Как можно говорить об инвестициях, если вы оказываете давление на предпринимателей? Мало того, сажаете, отбираете деньги, а также угрожаете здоровью и жизни», — заявил Имамидин Ташов. (источник: “24.kg”)

Он отметил, что Кыргызстан превратился в бандитское государство.Однако, пострадавшие от мошенников от строительного бизнеса, действия власти поддерживают, ибо у многих клиентов «KG Group», появилась, всё–таки надежда получить документы(красные книги) на квартиры, в которых они живут.

“МЕНЯ ПОСАДИЛИ ЗА ТО, ЧТО Я ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ ИЗМЕНЕНИЯ ФЛАГА”.

Интересно, причем здесь флаг? В статье «Сколько жертв планируют «обезжиренные» Ташиевым коррупционеры?» (22.11.2023г.) мы писали:

«Обезжиренные» и привлеченные к ответственности известные в стране чиновники-коррупционеры, объединяются, чтобы снести нынешнюю власть.

Мы писали о том, что в Москве, наши соотечественники, прошедшие процедуру «кустуризации», готовят государственный переворот. В планах «переворотчиков», якобы привести к власти Имаметдина Ташова. Он в последние годы усиленно занимался благотворительностью. В Курман — айт за счёт “дольщиков”, он раздавал говядину многодетным семьям. И эта помощь выдавалась по заранее подготовленным спискам, как в Оше, так и в Бишкеке. Ташов задолжал огромную сумму и был водворен в СИЗО. Но он пошел на «сделку со следствием», возместил ущерб и его выпустили на подписку о невыезде. После выхода на свободу, он сделал заявление, в котором обвинил ГКНБ в совершении множества должностных преступлений. После всех его необоснованных обвинений, ГКНБ вновь объявил его в розыск. Как видим, власти сами создают себе проблемы, а теперь . вернуть Ташова на нары, дело “чести мундира”.

Закон гласит: “Возмещение ущерба не освобождает от уголовной ответственности” .

“Возмещение ущерба может быть смягчающим обстоятельством при вынесении приговора” — говорит Закон.

Однако, Ташова выпустили на свободу, и ему бы немного приутихнуть, но он в конце декабря звонит некоему Гавришу Сергею Георгиевичу. Но его телефон +7(910) 452-22-44 упорно молчал. Трижды телефон был не доступен и дважды, если верить оперативной информации, он отключался. Мы выяснили, что Сергей Георгиевич Гавриш раньше работал на высокой должности в МВД Кыргызстана и «вытаскивал» братьев Толстуновых из разных коррупционно-мошеннических передряг и, видимо, имеет на братьев компромат и те его «подпитывают».

Но Ташов, якобы дозвонился до заместителя начальника отдела Социального развития Администрации Президента РФ Попова Владимировича Михайловича. Но тот не стал разговаривать и якобы отключил свой телефон. Ташов, если верить источнику, хотел потребовать финансы для «расшатывания ситуации в Кыргызстане». И вопрос: — Как он умудрился позвонить из неизвестного ему места, где вымогатели контролировали каждое его движение? – остается открытым.

Однако у меня не мог не возникнуть ещё один вопрос: — Неужели изоляция в СИЗО, обязательное условие для того, чтобы стать первым или вторым лицом в Кыргызской Республике?

Мы в очередной раз хотели проверить информацию о Ташове, но компетентные люди нас в очередной раз убедили, что такими вопросами должны заниматься компетентные органы. Тем более, Ташов обвинил в вымогательстве и получении взятки представителей верхушки ГКНБ. Может быть кто-то из заместителей Председателя ГКНБ обещал Ташову «крышу»? Такой вариант тоже нельзя исключать. Ведь братьев Толстуновых «крышевал» Первый заместитель ГКНБ КР при Акаеве Верчагин Валерий Иванович. Это ведь он уничтожил все уголовные дела в отношении братьев Толстуновых, но оказалось он перестраховался и следственные документы по краже золотого запаса Кыргызстана и документы из «Красной папки» якобы сохранил. В этом направлении должны бы поработать «чекисты». Но не будем наших «спецов» учить работать, будем надеяться, что в Кыргызстане будет все спокойно, хотя Ташов, как мне кажется, поставил себя в очень неудобное положение. Теперь он будет отвечать и за нарушение условий “домашнего ареста” и своевольного выезда за границу, за нарушения условий подписки о невыезде.

А пока, с выходом Ташова на свободу, активизировался некий Фарид Нургалиевич (мобильный тел. 89160070908) Он выступил с претензиями к муфтию Кыргызстана и якобы обещал поддержку кыргызской диаспоры в России (!). Так же Фарид Нургалиевич, по нашим сведениям, требующей тщательной проверки спецслужб, обещает Ташову всестороннюю, в том числе и солидную финансовую поддержку.

ЧТО ТАКОЕ «КРАСНАЯ ПАПКА» И КОГО ОНА КАСАЕТСЯ?

Многие «красную папку» связывали и связывают с украденным золотым запасом Кыргызстана. И я думаю, что необходимо пояснить, что золотой запас КР вывез и продал международный аферист Бирштейн – советник Президента, которого рекомендовал Аскару Акаеву Ч. Айтматов. И из золота Кыргызстана братья Толстуновы отхватили всего 1402 кг и продали его в Австрии. А «Красная папка» о которой так много говорилось – это документы о гуманитарной помощи и первом кредите Кыргызстана, который благополучно «осел» в карманах братьев Толстуновых.

На гуманитарную помощь Кыргызстану, как молодой стране, избравшей демократический путь развития, Запад не скупился. Всю гумпомощь, которую, благодаря Нанаеву, получали Толстуновы, братья хранили на складах Бишкекской сырбазы и на складах Плодоовощной базы, расположенной в К-Аскере. По хищениям и присвоениям, были возбуждены уголовные дела, но Первый зам. председателя ГКНБ Валерий Верчагин уничтожил следственные документы, однако, исходные документы остались. А коррупция сроков давности не имеет. Но это уже другая история.

Однако, продолжение следует….

Ырысбек ОМУРЗАКОВ, Источник: tribunakg