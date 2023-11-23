ИАЦ «Кабар». Убить дракона. Генерал Ташиев анонсировал второй этап ликвидации коррупции и криминала

Действия ГКНБ КР показывают, что времена для дипломатии с ОПГ прошли.

Когда речь идет о борьбе с криминалом вспоминается одна из любимых присказок Алмазбека Атамбаева, по поводу борьбы с драконами. После первой революции он укорял тогда еще президента Бакиева за то, что тот, изгнав с соратниками, оказавшегося в опале Акаева, через некоторое время сам превратился в чудовище. Притча о драконе и богатыре в свое время была очень популярна. Но, только до поры до времени.

Что мы видим сейчас, после того как в Кыргызстане по факту были свергнуты уже три президента. Становится, очевидно, что на протяжении 30 лет «дракон» во властных структурах был трехголовый, и всякий раз после протестов ему отрубалась только одна голова. И, наверное, даже не отсекалась, а пересаживалась, после чего продолжала сосуществовать с двумя другими головами – криминалом и политической коррупцией.

По сути, значительная часть коррумпированной системы сросшейся с ОПГ, всегда оставалась на месте. С ней не мог справиться ни один предыдущий президент, а по сути даже не начинал. Криминальные группировки разрастались, олигархические круги расширялись, политическая коррупция цвела. Мафия раскидала щупальца по таможне, правоохранительным органам, судебной системе, многим министерствам. Ее метастазы расползлись по всей вертикали власти, одновременно проникнув в успешные бизнес структуры. Дошло до того, что связанные с контрабандой базаркомы, крышуемые ОПГ и коррупционерами, стали влиять на принимаемые в стране решения, на государственную политику и развитие экономики. Так продолжалось почти 30 лет.

Вот как оценивает происходящие в стране процессы, политолог Шерадил Бактыгулов: «В мире давно доказано, что организованная преступность в ее многочисленных и многообразных формах угрожает политическому, экономическому и социальному развитию страны. Так, оргпреступность способствует насилию и коррупции,

подрывает верховенство закона, добросовестное управление и демократический процесс.

Оргпреступность препятствует экономическому росту и сокращению бедности и создает серьезные риски для общественного здравоохранения и окружающей среды. Как это происходит? Оргпреступность – это не только бандиты с кастетом или трубой в руке, но и «купленные» люди в погонах таможенника, милиционера и так далее. Это и «белые воротнички» (банковские работники, депутаты разных уровней и другие чиновники) и прочие.

Их деятельность привела к тому, что в Кыргызстане создана экономика не свободного рынка на основе заслуг (meritocratic free-market), а, дипломатично говоря, экономика, ориентированная на получение ренты. По простому - экономика «барыг». Для них не существует никаких правил. Поэтому главенствуют «правила джунглей» вместо верховенства закона. Для них главное получить деньги, не важно, каким путем. Поэтому мы теряем наших детей, наши города и села, нашу страну», - подчеркивает Бактыгулов.

Если называть вещи своими именами, то тандем Жапаров-Ташиев впервые начал реальную борьбу с двумя головами «дракона», которые десятилетиями грабили страну, богатели за счет круговой поруки и мошеннических схемах, распродавали землю, варварски эксплуатировали недра и все время обманывали народ. В экспертных кругах отмечают, что демонтаж коррупционной системы еще не завешен. Он в самом разгаре и его нужно продолжать. Генерал Ташиев анонсировал второй громкий этап этого процесса, но нужно понимать, что это наверняка встретит сопротивление со стороны коррупционеров, спасающих свои шкуры и наворованные богатства, часть из которых лежит на счетах в иностранных банках. Именно поэтому глава государства распорядился усилить охрану руководителя Государственного комитета национальной безопасности.

Кроме того, важно осознать еще один ключевой момент, ставящий под угрозу не только общественную безопасность, но и суверенитет страны. Политическая коррупция была тем самым слабым звеном, через которое на Кыргызстан осуществлялось внешнее воздействие, внедрялись системные ошибки, через которые происходила разбалансировка вертикали власти. Уже сейчас влияние этого фактора удалось существенно нивелировать. Но корни этого зла, все еще сидят в высоких кабинетах с гербами. И поэтому попытки дестабилизировать страну и общество, дискредитировать власть и устроить очередной, так называемый «майдан», все еще не исключены.

«Это наш дом, и его грабят и уничтожают наши же сограждане и граждане других стран, которых мы встретили как гостей.

Действия ГКНБ КР показывают, что времена для дипломатии с ОПГ прошли. Похоже, что появились люди, у которых хватило воли и огня бороться с коррупцией и организованной преступностью. Задача сложная, так как есть люди коррумпированные, но еще больше ленивых и безответственных чиновников, имитирующих бурную деятельность. От них надо избавляться.

Другого выхода нет – либо Кыргызстан станет беднейшей страной на планете либо мы, наконец, то, поднимемся с колен и начнем строить цивилизованное и процветающие государство. У кыргызов есть поговорка «Атасынын байлыгы баласына жукпайт», что переводится как «Богатство отца не передается сыну». Но это высказывание можно перефразировать как «Атасынын мурасы баласына жугат» - Наследие отца передается сыну. Это означает, что добрые и славные дела отцов будут жить в памяти благодарных потомков. «Черные» дела останутся в «черной» памяти потомков, как деяния людей, грабивших и унижавших свою страну», - подчеркивает Шерадил Бактыгулов.

На просторах интернета, удалось найти еще одно очень интересное мнение.

Прозрение приходит ко многим, кто видит суть происходящего и умет думать. Вот, что на своей страничке в ФБ написала журналист Гульмира Тыналиева:

«В этой стране кучеряво жили владельцы «Мадины» и их кыргызский «брат», он же лидер ОПГ - Камчыбек Асанбек.

Все без исключения б. президенты боялись харизматичного «вора».

Кабинет министров, депутаты, судебный корпус, банковский сектор, дипломатические круги, правоохранительные органы и силовой блок страны…

То есть люди, которых мы называли официальной властью, «легли» под ОПГ.

Контрабандный Кыргызстан породил много миллиардеров.

Отели, особняки, рестораны, торговые центры, элитные площади недвижимости, парк люксовых авто, вывезенный капитал в оффшоры.

Это всё, что было обнародовано, после ликвидации главы ОПГ.

А что еще придется искать?

Где прячутся крупные подельники покойного кримавторитета?

Сколько они успели скупить объектов недвижимости в Европе, в других континентах мира?

Воровали ведь не 30 месяцев, а гораздо дольше))

И вообще, кто бы мог подумать, что Камчыбека Кольбаева ликвидируют.

Что однажды появится тот, кто уничтожит опасный симбиоз, состоящий из криминала и олигархов-контрабандистов.

А также объявит охоту за государственными служащими высшего ранга, если они имели неосторожность проворачивать с ОПГ разные действия в ущерб стране…

Камчыбек Ташиев не испугался уголовного мира с его транснациональным лицом…».

Тем временем главой ГКНБ был анонсирован второй этап ликвидации коррупции и криминала. Генерал Ташиев заверил, что не остановится не перед чинами, ни перед званиями, ни перед прошлыми заслугами, тех, кто был связан с ОПГ и плел коррупционные сети. Полтора миллиарда долларов уже возвращено в бюджет государства за счет возврата того, что было наворовано и присвоено. Подозреваемые в порочных связях представителя представители «беловоротничковой мафии» притаились и напряглись…

ИАЦ «Кабар»

Кирилл Степанюк