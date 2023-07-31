"Радужная" повестка для Кыргызстана - это путь в никуда

На днях президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России.

Теперь транс-переход можно будет совершить только по медицинским показаниям.

Теперь в РФ нельзя проводить медицинские вмешательства и применять лекарства, направленные на смену пола. Запрет не касается необходимости лечения врожденных аномалий, пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Кроме того, согласно этому закону в случае смены пола одним из супругов, брак будет аннулирован. А еще трансгендерам запрещается усыновлять детей.

Этот закон стал важнейшим шагом в сторону законодательного закрепления семейных ценностей в России. Зато у "цивилизованного" Запада абсолютно противоположные взгляды на то, какими должны быть жизнеспособное общество и здоровая нация.

Так по данным отчета Школы права Уильямса при Калифорнийском университете за 2022 год, в США 1,6 миллиона человек относят себя к трансгендерам. Среди них - 1,3 млн взрослых и более 300 тысяч подростков от 13 до 17 лет.

В этом же отчете говорится, что доля трансгендеров среди населения США в ближайшее время может вырасти до 5%, поскольку все больше молодежи задумывается о смене пола. А ведь раньше диагноз "гендерная дисфория" можно было поставить 0,005% мужчинам и 0,003% женщинам (то есть одному человеку на 30-50 тысяч).

Эпидемия трансгендерного безумия охватила западные страны, в первую очередь США, совсем не случайно. Там вопросы смены пола несколько лет постоянно популяризировали. Помните, как Анджелина Джоли наряжала своего маленького сына девочкой? Так вот это было частью той самой рекламной кампании, которая в итоге сделала смену пола модной.

А любая мода рассчитана на детей. Так что неудивительно, что число американских подростков, желающий сменить пол, выросло за последние годы в сотни раз. Тем более, что вся американская госпропаганда работает на идею о том, что транспереход - это не просто нормально, а, пожалуй, даже желательно для человека. Иначе говоря, в США детей уговаривают записаться в трансгендеры на государственном уровне.

С гомосексуализмом, кстати, было также. Его распространение выросло за пару десятилетий пропаганды едва ли не на порядок. Сейчас так же раскручивается трансгендерность, уродующая тела и ломающая жизни тем, кто стал жертвой этой пропаганды.

Междут тем, свое искаженнное видение вопросов идентификации человека и семейныех ценностей Запад стремиться навязать всем. И нам тоже. Уже много лет США и ЕС активно поддерживают различные организации, продвигающие в кыргызском обществе гомосексуализм и другие отклонения, как норму. При этом, традиционные отношения между мужчиной и женщиной, семейный уклад, ставший залогом сохранения нашего народа высмеиваются как устаревшая социальная модель.

Из этой оперы недавняя история с матчеством, которое якобы разрешили давать детям в Кыргызстане. Активистка-лесбиянка Алтын Капалова судилась с государством из-за того, что якобы не хотела, чтобы ее дети носили отчество своих, недостойных, по ее мнению, отцов.

Этот кейс - продуманная и очень прямая атака в самое сердце кыргызской культуры, основанной на сохранении обычаев. Свою идентичность наш народ смог сохранить во многом благодаря традиции знать имена своих предков по отцовской линии до седьмого колена. Капалова же фактически предложила отказаться от одного из ключевых национальных устоев.

Цель западной "радужной" пропаганды в нашей стране и в Центральной Азии в целом заключается в том, чтобы расколоть наше общество. Поделить его на "своих" и "чужих". Западники уже создали пятую колонну на основе почитателей нетрадиционных ценностей. Сейчас представители этого сообщества активно продвигают в нашей стране весь комплекс легализованных Западом извращений и психических расстройств.

Вместе с тем, для большинства жителей Кыргызстана западная идеология чужда.

"Как гражданин Кыргызстана хочу сказать, что я, как и остальные представители моего поколения, получил воспитание и образование в Советском Союзе. Нам прививали семейные ценности. И, конечно, я считаю, что мы ни в коем случае допустить, чтобы Запад навязывал нам свои сомнительные взгляды на то, как должен жить современный человек", - говорит общественный деятель Анвар Сартаев.

По его словам, отрицательное отношение к ЛГБТ объясняется еще и тем, что мы, как страна, как вся Центральная Азия, являемся частью мусульманского мира.

"Это естественно, что все мы выступаем категорически против. Нам этого не нужно, более того, это просто недопустимо в наших странах. Нельзя, чтобы меньшинство навязывало свои правила жизни и псевдомораль большинству", - говорит Сартаев.

По его словам, западная пропаганда ЛГБТ- ценностей ведет к деградации института брака, подрывает роль родителей в воспитании детей, создает в обществе демографические проблемы.

Кстати, в Европе неолиберальные ценности уже дали свои гнилые плоды. Там помимо прочего заметно снизилась рождаемость. Демографический кризис случился даже в католической Италии, где впервые за полтора века родилось минимальное количество детей.

Очевидно, что следование "радужной" и трансгендерной повестке - это путь никуда. И это, похоже, понимают и в руководстве страны. Во всяком случае, в апреле, когда в стенах парламента обсуждался вопрос того, что значительная часть средств гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, идет на поддержку гомосексуалистов, глава кабмина Акылбек Жапаров рассказал о том, что власти разрабатывают новый Семейный кодекс, где также будут четко прописаны нормы о том, что семья - это союз исключительно между мужчиной и женщиной и т.д. То есть Кыргызстан также, как и Россия, планирует закрепить традиционные семейные ценности на уровне закона.





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