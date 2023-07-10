Защитит ли Ташиев страну от очередной смуты?

Генерал Ташиев не дремлет. Работает. Держит руку на пульсе.

За сравнительно небольшой период своего президентства Садыр Жапаров с помощью Камчыбека Ташиева сделал для страны столько, сколько не каждый успеет за два-три отпущенных ему срока. Можно перечислить все поистине судьбоносные прорывы – начиная от возвращения "Кумтора" и заканчивая решением приграничных вопросов. Между этим будет и значительное укрепление авторитета Кыргызстана на международной арене, и привлечение в страну инвестиций, и перспектива создания тысяч новых рабочих мест…

То, что происходит сейчас в республике, можно назвать закладкой фундамента под сильное и независимое государство. Президенту досталась самая грязная, черновая работа в этом строительстве. Которая едва ли не самая сложная, но в то же время наименее заметная. Одно дело, когда начальник чего бы то ни было в красивом костюме на глазах у изумленной публики торжественно разрезает ленточку у входа в ослепительно красивое здание… Да еще и раздает направо и налево ключи от квартир в нем… И совсем другое – когда он работает не на показ.

Тогда кто-то обязательно начнет подозревать его в бездействии. А кто-то даже обвинит в некоем вредительстве.

А еще кто-то, кто пока не распрощался с президентскими амбициями и очень хочет порыбачить в мутной воде с выгодой для себя любимого, - непременно воспользуется тихим народным недовольством.

С первой серьезной смутой, грозящей перерасти в масштабные беспорядки межгосударственного уровня, президент столкнулся в процессе урегулирования отношений с Узбекистаном. Тогда кыргызская так называемая оппозиция начала не на шутку баламутить народ под беспроигрышными лозунгами о "разбазаривании земель". На такое народ ведется. Злой на предыдущих правителей, уставший от неопределенности и нехватки того и сего, он не склонен верить ни президенту, ни его ближайшему окружению. Многие молодые кыргызстанцы с молоком матери впитали: действующая власть всегда ворует, слушать надо тех, кто против власти. И не задумываются: а те, кто против, - они кто вообще такие и чего на самом деле хотят?

Потенциальные "кемпир-абадские" переворотчики обезврежены и посажены. Дожидаются приговора.

А тут и достойная смена подоспела. С разницей ровно в месяц (в начале июня и в начале июля) сотрудники ГКНБ пресекли еще две попытки государственного переворота. Причем июльская попытка заслуживает особого внимания.

Как сообщает пресс-служба комитета, "в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлена и пресечена противоправная деятельность членов партии "Бутун Кыргызстан", которые вели подпольную подготовку для проведения на территории страны массовых акций протеста и масштабных беспорядков с последующим насильственным захватом власти".

"Бутун Кыргызстан" - это партия Адахана Мадумарова. Который сколько себя помнит – столько и мечтает сесть в президентское кресло, причем не предпринимает для этого ничего, кроме красноречивых рассуждений о том, как все плохо. А как сделать хорошо? Есть у Адахана Кимсанбаевича более-менее четкая программа, представляет ли он себе во всех подробностях и деталях, что и как надо – и как не надо? Есть ли у него за душой что-то, кроме популизма и стремления любой ценой стать "начальником" (а там хоть трава не расти)?

Экс-депутат Орозайым Нарматова призналась журналистам, что Мадумаров ей и другим молодым членам партии заморочил голову. Нарматова цитирует лидера партии "Бутун Кыргызстан", касающиеся Садыра Жапарова: "Он из тюрьмы вышел. Если он станет президентом, то его не только мы, его ни один президент в мире не примет. К нам никто не приедет и никто с ним не захочет иметь дело".

А получилось-то с точностью до наоборот. Именно при Жапарове в развитии Кыргызстана наметился существенный прорыв. Именно он заставил коллег из самых могущественных держав считаться с собой и страной, именно ему, Жапарову, удалось выстроить отношения на равных с сильнейшими мира сего. Единственное, в чем Жапаров, пожалуй, проигрывает Мадумарову, - умение красиво говорить.

Пока он молча и на первый взгляд незаметно чистит авгиевы конюшни и занимается закладкой прочного фундамента, его крикливые оппоненты изо всех сил пытаются заложить мины под этот самый фундамент. Используя для этого отсутствие с президентской стороны должного пиара (в лучшем, полезном смысле слова) и играя на самых тонких струнах человеческой души.

Оппозиционные политические лозунги последнего времени связаны со строительством "Асмана" и Камбар-Атинской ГЭС (с ней Кыргызстану намерена помочь фирма, занимающаяся криптовалютой). Именно из-за этих двух проектов в стране разгораются нешуточные страсти, именно с их помощью потенциальные путчисты раскачивают ситуацию, именно из-за них эта ситуация грозит вот-вот выйти из-под контроля. Чем заканчивается такой выход, мы все отлично знаем.

Генерал Ташиев не дремлет. Работает. Держит руку на пульсе. На корню пресекает любую попытку устроить в Кыргызстане очередной кошмар с переворотом и вытекающими из него последствиями. Он действует как хирург: заметил опухоль – резать к чертовой матери!

Но терапевтических методов лечения наша власть, к сожалению, не применяет. А ведь во многих случаях вполне можно было избежать хирургии!

Простому, обычному народу не хватает информации. Оппоненты Садыра Жапарова натравливают на него "экспертов", которые кричат, что "разгул" криптовалюты неизбежно приведет к тому, что Кыргызстан останется вообще без электричества. Что строительство города на Иссык-Куле закончится окончательной гибелью экологии и, в конечном счете, самого озера. Что президент, как и его предшественники, думает не о народе, а лишь о собственном кармане…

Народ верит. Народ в большинстве своем очень плохо представляет себе, что такое криптовалюта и для чего она нужна. Он искренне не понимает, для чего нам еще один город, если уже существующие в стране населенные пункты не обеспечены всем необходимым.

А можно было пригласить на место возведения "Асмана" тех, кому граждане в самом деле верят и кто способен дать им потом объективную информацию. Кто сможет объяснить людям смысл строительства города, который не только никому не навредит, но и станет настоящей "фишкой" страны, притягивая туристов и инвесторов. Что город, в отличие от запасов золота, никуда не денется, останется достоянием Кыргызстана. И еще много чего объяснить.

Можно было бы сделать так, чтобы эксперт – настоящий, а не псевдоученый – рассказал гражданам, что такое криптовалюта, как она добывается, грозит ли ее добыча реальным обрушением нашей энергетической системы – или пользы от создания в Кыргызстане хаба криптовалюты намного больше, чем вреда от ее добычи…

Пока власть, увы, терпит поражение за поражением на информационном фронте. И это только на руку всякого рода смутьянам, добивающимся в конечном итоге значительного улучшения собственной жизни. Но не жизни Кыргызстана.

В начале статьи мы сказали, что президенту Жапарову многое удалось за относительно небольшое время. Три года – это действительно не срок. Но это и срок! Три года – это время, после которого неизбежно наступает усталость. Три года психологи дают супружеским парам на влюбленность "с широко закрытыми глазами". После этого приходит смутное чувство неудовлетворения – собой, супругом, отношениями, жизнью в целом. На любой войне через три года у солдат возникает состояние, когда все кажется бесполезным и бессмысленным. И хочется взять шинель и идти домой… Или в соседний окоп – брататься со вчерашним противником.

Президентство Садыра Жапарова сейчас тоже вступило в опасную фазу. Смогут ли глава государства и председатель ГКНБ с честью ее проскочить, чтобы в конце концов выйти на новые рубежи и подойти к моменту, когда можно будет уже спокойно и гордо предъявить народу результаты своего упорного труда?

Для этого сейчас, кроме малозаметного кропотливого труда на благо государства, необходима и работа разъяснительная. Смогут власти выиграть информационный бой – выиграют и всю войну.





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