Генерал Ташиев не злоупотребляет дружбой с президентом

Дело в том, что ведомство генерала Ташиева – единственное, в названии которого есть слово "национальный".

Председатель ГКНБ генерал Ташиев побывал в Душанбе и встретился с президентом Таджикистана Рахмоном, обсудив с ним все спорные вопросы, имеющиеся между нашими странами. По данным СМИ, переговоры были сложными, но сторонам все же удалось прийти к общему мнению, в том числе и по вопросу границы…

Поздравляя медиков с их профессиональным праздником, глава кабмина Акылбек Жапаров напомнил, что начался второй этап борьбы с коррупцией, объявленный Камчыбеком Ташиевым. И коснется этот этап каждого, кто нечист на руку, независимо от профессии, занимаемой должности и прочих "параметров"…

В последних числах июня ГКНБ совместно с УВД г.Ош задержал двоих членов преступной группы, вымогавших у жителя Кара-Суйского района 30 000 сомов и требовавших ежемесячных выплат в сумме 15 000 сомов.

Деньги вроде бы не очень большие, да и с бандитами сотрудники милиции наверняка могли бы справиться самостоятельно, без помощи комитетчиков… Но, видимо, не справились.

Комментируя новости в социальных сетях, некоторые наши сограждане пишут: чего это, дескать, ГКНБ вмешивается абсолютно во все дела – от самых незначительных до крупнейших, государственной важности? Чего Ташиеву, дескать, не сидится спокойно – ловил бы себе потихоньку миллионеров-коррупционеров и так же не спеша занимался границами.

Дело в том, что ведомство генерала Ташиева – единственное, в названии которого есть слово "национальный". "Государственных" много, а "национальный" - только ГКНБ. Между этими словами существует не замечаемая многими разница.

Прилагательное "государственный" указывает на принадлежность определенной стране, в данном случае – Кыргызстану. "Национальный" же – это нечто, имеющее отношение к народу. "Государственный" - понятие политическое, применимое ко всему, что связано с властью, управлением, владением и распоряжением. Термин "национальный" больше связан с защитой народных интересов. На всех уровнях.

Этим, собственно говоря, и занимается Камчыбек Ташиев. В большом и в малом борется за народ, отстаивая его интересы. За все государственное отвечает президент, за все национальное (но вместе с тем и за государственное) – председатель ГКНБ. Никогда в истории Кыргызстана не было еще, пожалуй, такого единства – и одновременно такого разделения – в руководящих структурах.

Пока президент Жапаров решает глобальные внешнеполитические проблемы, генерал Ташиев заботится о том, чтобы у всех мирных кыргызстанцев не было проблем ни с границами, ни с коррупционерами, ни с членами ОПГ. И у него это хорошо получается. Он – опять же первый генерал в нашей истории, которого можно парадоксально назвать генералом мира.

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