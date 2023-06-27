Владимир Путин - настоящий азиат

И те, кто шумел – Пригожин, дескать, победил Путина, - очень сильно ошиблись.

Операция "мятеж" прошла успешно. Благодаря многоходовке российского президента решены сразу несколько важнейших стратегических задач.

Бурные выходные закончились, а народ все пытается собраться с мыслями и определить, что же за действо с участием ЧВК "Вагнер" имело место в России. Что это было – действительно неудавшийся военный переворот? "Марш справедливости", как назвал свою экстравагантную выходку Евгений Пригожин? Или блестяще срежиссированный спектакль?

Кто такой Пригожин – предатель, вонзивший нож в спину верховного главнокомандующего в самый драматический момент истории? Или просто беспринципный бизнесмен, преследующий сугубо свои цели и ради них не останавливающийся ни перед чем? Или талантливый актер театра Путина, его креатура, один из самых удачных его проектов?

Сбивают с толку несколько моментов. Как Владимир Владимирович, опытный разведчик (а бывших разведчиков, как известно, не бывает), не смог вовремя заметить крамолу и распознать вредителя и изменника? Почему "серьезный" мятеж, начавшись внезапно, так же быстро и закончился? Почему после официального объявления о возбуждении ФСБ уголовного дела и такого же официального объявления Пригожина изменником и предателем, он не был сразу же арестован, а сослан в Беларусь, к батьке на картошку? Где, наконец, опубликованные списки погибших от рук "вагнеровцев" вертолетчиков? Вроде бы мелочь, но так бывает всегда: список, соболезнования, посмертное награждение…

Есть и другие "как" и "почему". И все это наталкивает на мысль о том, что Путин опять всех переиграл. Переиграл очень правдоподобно – так, что поверили и враги, и друзья. Все вокруг настроились. Одни – на лучшее, другие - на худшее; одни не скрывали ликования, другие – кто мысленно, а кто и вслух – прощались с Путиным и признавались, что он был все-таки лучше Пригожина. Пригожин – вообще безбашенный. Он, если что, и ядерное оружие в два счета применит и глазом не моргнет.

И даже когда мятеж (или что это было) благополучно завершился, некоторые псевдоаналитики продолжали кричать, что Пригожин, как ни крути, своего добился, опозорил на весь мир и российское Министерство обороны, и армию, и лично президента. Потому что здорово их всех напугал и заставил пойти на свои условия…

А между тем прием "раненый лев" истинным чингизидам известен с глубокой древности. Сильный и мудрый полководец порой прибегает к такой тактической хитрости: притворяется разбитым и обессиленным. Для того чтобы подпустить поближе торжествующую стаю шакалов, усыпить их бдительность – и нанести решающий удар.

Этим приемом успешно пользовались Чингисхан и Аттила. Эта же хитрость в крови у каждого их потомка. Любой азиатский воин (неважно, кто он на самом деле по профессии) отлично понимает, что сила силой, а иногда надо просто подыграть врагу. Чтобы тот поверил: ты повержен и больше не опасен.

Совсем недавно кыргызстанцы могли лицезреть спектакль "раненый лев" в исполнении Алмазбека Атамбаева. Когда в тюрьме он был несчастен, голоден и тяжко болен. Недруги наверняка потихоньку готовили некрологи, но стоило Атамбаеву выйти на свободу – и вот перед нами снова герой, могучий Терминатор, который не намерен сдаваться, полон сил и готов к продолжению политической борьбы.

И те, кто шумел – Пригожин, дескать, победил Путина, - очень сильно ошиблись.

Чего добился российский президент, разыгрывая из себя "поверженного тирана"? Во-первых, ненавязчиво перебросил "вагнеровцев" туда, где они сейчас нужнее всего, - на границы с Прибалтикой и Польшей. Закрыв тем самым и прибалтам, и полякам рты, разинутые в сторону Беларуси. Во-вторых, провел внезапную масштабную проверку готовности госслужб и должностных лиц к подобным угрозам. Перед лицом мятежа все то, что не тонет, окончательно всплыло и было слито за ненадобностью.

Именно для этого, скорее всего, и нужен был Пригожин со своей "попыткой государственного переворота". В Телеграм-канале один из аналитиков образно описал роль Пригожина в СВО: "Он взял на себя тяжелый труд, огромную ответственность – противостоять власти в глазах украинцев. Он перетянул их взгляды, дал альтернативную, удобную им и европейцам точку зрения, заставил их слушать и смотреть свои каналы. А нам дал возможность быстро тыкать их носом в правду, которую теперь они могут увидеть сами"…

Вот такое объяснение событий выходных дней выглядит наиболее вероятным. Однако это – не истина в последней инстанции. Может быть и так, что проамериканский Евгений Пригожин (не случайно в США объявили, что им было известно о готовящемся перевороте) преследовал какие-то свои цели и решал свои задачи. И даже теперь, в Беларуси, может повести себя неожиданно и непредсказуемо.

Что поделать – настоящий шоумен. Много работающий на публику и на камеру, мастер информационных вбросов и провокаций. Таким мы его узнали, таким он и остается.

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