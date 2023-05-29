США хотят примирить Израиль с Саудовской Аравией в противовес интересам РФ

В частности, речь идет о получении доступа к передовым американским системам вооружений и приобретении боеприпасов для ВВС.

Американцы пытаются примирить Израиль с Саудовской Аравией. Для этого Белому дому придется изменить подход к своим главным союзникам на Ближнем Востоке. Еврейское государство ждет карт-бланша на силовые меры против ядерной инфраструктуры Тегерана. А Эр-Рияд хочет больших уступок в вопросе закупок американских вооружений. Однако в таком случае США могут попытаться добиться от королевства отказа от двустороннего сотрудничества с Россией в рамках ОПЕК+. Насколько такое сближение в регионе угрожает интересам РФ на Ближнем Востоке - разбирались "Известия".

С предложением из Вашингтона

"Два знакомых с темой представителя властей США заявили Axios, что Белый дом хочет приложить усилия для достижения мирного соглашения Саудовской Аравии и Израиля в следующие шесть-семь месяцев, пока избирательная кампания не заняла основное место на повестке дня у президента США Джо Байдена", - сообщает Axios со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

В Вашингтоне считают, что прорыва в нормализации отношений между двумя ближневосточными странами удастся достичь до конца этого года, поэтому будут приложены немалые усилия.

В середине мая советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан летал в Джидду, где встретился с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и обсудил возможность нормализации отношений с еврейским государством. После этого он отправился в Израиль, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, принц отметил необходимость начать работу над одним крупным соглашением, которое будет включать не только пункт о примирении двух государств, но и обязательства Вашингтона по обеспечению более серьезного военного сотрудничества с Эр-Риядом.

Требования королевства

В частности, речь идет о получении доступа к передовым американским системам вооружений и приобретении боеприпасов для ВВС. Вначале Вашингтон поставлял эти боеприпасы Эр-Рияду, однако после переезда в Белый дом администрации Байдена поставки приостановили из-за участия ближневосточного королевства в йеменском конфликте.

Помимо этого, Эр-Рияд хочет, чтобы Вашингтон поддержал его в развитии ядерной программы, включая обогащение урана. Такие планы Саудовской Аравии, в частности, беспокоят Израиль.

По сведениям Axios, если две ближневосточные страны решат заключить сделку, особое место в ней будет уделено палестинскому вопросу. В королевстве не раз заявляли, что нормализация отношений с еврейским государством возможна лишь в том случае, если удастся добиться урегулирования между Израилем и Палестиной.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху не раз заявлял, что примирение между Израилем и Саудовской Аравией могло бы окончить палестино-израильский конфликт.

"Я думаю, что мы можем положить конец арабо-израильскому конфликту и достичь мира с палестинцами, нам просто нужно подойти к этому творчески. Я имею в виду то, что может стать действительно выдающимся историческим миром с Саудовской Аравией. Это изменит наш регион невообразимым образом, и я думаю, что в конечном итоге это будет способствовать установлению палестино-израильского мира", - заметил он.

Схожую точку зрения разделяют и в США.

"Такое соглашение [между Израилем и Саудовской Аравией] могло бы стать историческим прорывом для установления мира на Ближнем Востоке, вызвать цепную реакцию в нормализации отношений Израиля с другими арабскими странами или со странами с исламским большинством, вернуть отношения США и Саудовской Аравии на верный путь", - подытожили в Axios.

Роль палестинского вопроса

США толкают Израиль и Саудовскую Аравию к установлению официальных отношений и некоему военно-стратегическому союзу на Ближнем Востоке уже очень давно, и делать это они могут бесконечно, отметил в беседе с "Известиями" научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

- Де-факто американцы хотят сократить дистанцию по управлению двумя своими стратегическими союзниками в регионе. И для Израиля, и для Саудовской Аравии США являются основными донорами в военно-промышленном комплексе. Но если Израиль может производить свои сложные системы вооружения, то саудиты - нет, - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Израиль воевал беспрерывно с момента своего появления на политической карте мира. Саудовская Аравия возникла в 1930-е годы в пустыне и своим нынешним благополучием обязана американским нефтяникам, которые с нуля создавали всю инфраструктуру, добывающий и обрабатывающий комплекс.

- Сейчас начинают проявляться определенные контуры разработанного в Вашингтоне проекта о сближении Израиля с Саудовской Аравией. В израильских СМИ появляется информация, что от Нетаньяху требуют безвозвратной отмены скандальной юридической реформы и старта переговоров с Палестиной, чтобы дать стимул Эр-Рияду, - пояснил Останин-Головня.

По его словам, палестинский вопрос будет играть важную роль для возникновения прямых отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Собеседник заметил, что опосредованные отношения между странами сложились давно - они осуществляются через США либо на каких-то международных площадках. Палестинский вопрос в этом отношении будет ключевым. По мнению эксперта, Саудовская Аравия никогда не согласится пойти на прямой диалог с Израилем, если не будет пересмотрена текущая политика еврейского государства по отношению к палестинским территориям.

Это происходит потому, что Саудовская Аравия позиционирует себя как одного из главных региональных тяжеловесов Ближнего Востока, лидера арабского мира и стержневого государства исламского мира.

- Если Саудовская Аравия изменит позицию по палестинскому вопросу и пойдет на сближением с Израилем, то как минимум ее перспективы на арабском и общемусульманском направлении полностью разрушатся. Королевство в таком случае может выиграть от стратегического союза в отношении Ближнего Востока, так как Саудовская Аравия и Израиль долгое время расценивались как основные оппоненты Ирана, - уверен специалист.

Однако в свете недавней нормализации отношений между Эр-Риядом и Тегераном большой вопрос, насколько Эр-Рияду нужно жертвовать этими двумя направлениями ради противостояния Ирану.

- Тем не менее Саудовская Аравия может пойти на определенные шаги по сближению с Израилем, если будут выполнены условия королевства, которые оно выдвигает США. В первую очередь наследный принц Мухаммед бен Салман уже долгое время добивается заключения с Вашингтоном военного договора, аналогичного натовскому о преференциях, которыми обладают члены альянса, - отметил Василий Останин-Головня.

Королевство выдвигает несколько требований Вашингтону. Первое - увеличение преференций в оборонном сотрудничестве. Второе - решение по поддержке ядерной программы. Третье - ужесточение позиции по ядерной программе в Иране.

- Однако последний вопрос в свете нормализации также отпадает. При этом США готовы поступиться некоторыми своими позициями по требованиям Саудовской Аравии, если Эр-Рияд откажется от двустороннего сотрудничества с Россией в рамках ОПЕК+ по регулированию мировых цен на нефть. Это будет невыгодно и России, и Саудовской Аравии, потому что никакие преференции в сфере закупки вооружения и оборонительных технологий не компенсируют потерь от упущенных нефтедолларов, - подытожил эксперт.

По его словам, это может привести к проблемам внутри самой Саудовской Аравии, поскольку очень большая часть населения зависит от государственных дотаций. Сближение Саудовской Аравии и Израиля явно не отвечает национальным интересам России на Ближнем Востоке. Экономические интересы могут пострадать, поскольку США будут требовать сокращения интенсивности и объема сотрудничества с Россией в нефтяном секторе, уверен собеседник издания.

Он добавил, что также могут возникнуть проблемы и в отношении Сирии. Если Эр-Рияд резко изменит свой курс в отношении Тегерана и Дамаска, то может начаться новый виток эскалации насилия в Сирии. А это будет дополнительной нагрузкой на РФ.

Представляет угрозу интересам России

Схожей точки зрения придерживается научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов.

- Любая ребалансировка сил в регионе, где есть национальные интересы РФ, - это всегда вызов и угроза. И нынешняя ситуация с примирением Саудовской Аравии и Израиля действительно затрагивает интересы России. Американцы очень любят проводить политику вовлечения в свою орбиту одних, стравливания при этом других, всячески поддерживая третьих против четвертых. То, что они планируют сделать на Ближнем Востоке, может сильно изменить весь баланс сил в регионе и снова привести к эскалации обстановки, - полагает политолог.

По его мнению, целью этого может быть не просто усиление своего присутствия, но и отвлечение внимания и растрата ресурсов, которые Россия будет расходовать на поддержание определенного баланса и паритета на Ближнем Востоке.

- Американцы ведут политику не от обороны, а от наступления. Они хотят усилить конфронтацию с РФ на Ближнем Востоке в том числе. Это будет вопрос угрозы России, особенно карт-бланш против ядерной структуры Ирана для Израиля, уступки на закупки американского вооружения для Саудовской Аравии, - пояснил политолог в беседе с "Известиями".

Арабист отметил, что вопрос еще и в том, насколько эффективными окажутся меры и действия, которые предпринимает Вашингтон. По его словам, Эр-Рияд сейчас ведет очень тонкую политику: четко видны самостоятельный курс, собственный суверенный вектор, понимание своего места в мире, и при этом есть осознание того, что Саудовская Аравия не хочет лишний раз доводить до эскалации отношения с американцами. Ведь определенные проблемы между Эр-Риядом и Вашингтоном уже существуют.

По мнению специалиста, американцы могут начать оказывать давление на саудитов, призывая их прекратить отношения с Ираном, предлагая в обмен оружие.

- Но это всё декларативно. Вряд ли будут достигнуты письменные договоренности. Как в ситуации, когда США не стали давать письменные гарантии по соблюдению СВПД, предложив поверить им на слово. В общем, это всё попытка разыграть одну и ту же карту несколько раз подряд. Когда дело доходит до дипломатических инициатив на Ближнем Востоке, американцы ведут себя как слон в посудной лавке, не осознавая, что Восток - дело тонкое. Или же считают, что оно настолько тонкое, что легко порвется, и они смогут изменить всё в свою сторону, - пояснил Данила Крылов.

Собеседник добавил, что у американцев это вряд ли получится, однако нынешняя ситуация представляет угрозу интересам России. По его убеждению, Москве важно учитывать возможные риски и угрозы и уже начинать работу с ближневосточными партнерами на недопущение такой эскалации.





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