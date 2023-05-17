ООН предлагает странам ЦА добровольно ликвидировать собственную экономику?

Что же сообщает ООН центральноазиатским странам по энергетической повестке.

По мнению функционеров организации, "чтобы достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году, Центральной Азии потребуется масштабный энергетический скачок, а не увеличение инвестиций". "ВЭС 24" решил перевести этот замысловатый тезис аппаратчиков ООН на общечеловеческий язык.

Выполняйте обязательства…

Итак, что все это значит. А это значит, что кризис капитализма дошел до такой степени, что пришло время пожирать периферию капиталистического мира, которой и так не сахарно. Это если вкратце. Если чуть более развернуто, то мы наблюдаем момент, о котором говорили некоторые эксперты, но им не верили: в отсутствии возможности для экспансии, капиталистическое ядро будет целенаправленно, с холодной расчетливостью, но под прикрытием всяко рода "ценностей" (и Грета Тунберг апостол их) "закрывать" проекты развивающихся государств.

Боливар не выдерживает двоих. Даже тот ублюдочный тип капитализма, который сложился на обломках СССР, все равно какой-никакой капитализм и имеет всего его родовые черты и морфологию, а также потенциальную (очень незначительную) возможность для развития. У Китая, например, получилось, хотя это отдельная и большая история. Но все – время вышло. О чем развивающимся странам прямо и говорят.

Что же сообщает ООН центральноазиатским странам по энергетической повестке. Процитируем:

"На сегодняшний день на ископаемое топливо приходится 95 процентов общего объема энергоснабжения в пяти странах Центральной Азии – Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Для выполнения своих обязательств по Парижскому соглашению и переходу к низкоуглеродной и устойчивой энергетической системе этим государствам нужно будет совершить революционный переход от использования ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии".

Если перевести с "ооновского" на понятный, то, получается, странам Центральной Азии всего-то надо "убить" свою экономику и ЖКХ, которые, как справедливо признают в организации, на 95% зависят от ископаемого топлива, чтобы без штанов, но с гордо поднятой головой войти в клуб "зеленых" стран. Настолько же зеленых, как джунгли имени Жозепа Борреля. Следующий шаг – отказ от канализации и палка-копалка в качестве основного сельскохозяйственного орудия. Можно еще каменное рубило – и тогда здравствуй, палеолитическая революция 2.0. Зато экологичненько.

Ветряки все поправят?

Впрочем, ООН спешит успокоить жителей Центральной Азии. Все нормально, говорят в ООН, лампочка будет гореть в вашей юрте. Иногда… Если, конечно, разовьете альтернативные источники энергии. Вот какой месседж отправляет центрольноазиатам словацкая дипломат (дипломатка? дипломатиха?), а по совместительству исполнительный секретарь ЕЭК ООН Ольга Алгаерова:

"Наш анализ указывает на большой потенциал возобновляемых источников энергии в пяти странах Центральной Азии. К 2050 году регион сможет достичь нулевого уровня выбросов углерода при условии принятия разумных политических решений и наличия соответствующих стимулов для перенаправления инвестиций. Я призываю правительства стран Центральной Азии воспользоваться этой возможностью, чтобы выполнить свои обязательства, обеспечив при этом энергетическую безопасность и создав экологически чистые рабочие места".

В общем, денег не дадим, инвестиций не будет, надеемся на ваши разумные политические решения (читай: суицидальные). "Масштабный энергетический скачок", который предлагает ООН совершить странам региона, напоминает, скорее, свободное падение в бездну. Центральная Азия должна выступить этаким Дон Кихотом, атакующим ветряную мельницу. И это при том, что износ теплосетей в ряде регионов того же Казахстана разменял уже девятый десяток. Вот данные министра индустрии и инфраструктурного развития республики Марата Карабаева:

"Модернизация тепловых сетей является самым актуальным вопросом на сегодняшний день. Средний износ по республике на сегодня составляет 54%. Критическая ситуация наблюдается в 5 регионах, где износ составляет более 65%. Это Павлодарская область - 82%, Карагандинская область - 68%, Абай - 68%, Восточно-Казахстанская область - 66%, Северо-Казахстанская область – 65%".

Еще раз – англосаксонский капитализм начинает жрать периферию. Ему не жалко обезжиривать даже своих союзников по ЕС и НАТО. Наивно предполагать, что он будет делать исключение для стран ЦА. Сам же капиталистический центр с удовольствием будет пользоваться ископаемыми, добытыми в регионе. Добывать можно, использовать нельзя – уже зарезервировано за "белыми господами".

Федор Кирсанов





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