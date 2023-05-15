Выборы в Турции. А что если президентом станет не Реджеп Тайип Эрдоган?

14 мая в Турции состоялись выборы президента.

Кандидатами были зарегистрированы четыре политика:

- нынешний глава страны Реджеп Тайип Эрдоган;

- кандидат от коалиции шести оппозиционных партий и председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу;

- председатель партии "Родина" Мухаррем Индже;

- кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган.

Однако Мухаррем Индже снял свою кандидатуру за три дня до выборов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,94% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу – порядка 44,3%, третий кандидат - Синан Оган получил 5,3% голосов после предварительного подсчета 92,7% бюллетеней.

Как выборы в Турции и возможный новый президент страны могут повлиять на отношения с Кыргызстаном, редакция Kaktus.media узнала у экспертов.

Экономист Данияр Акматов



- Выборы в Турции могут повлиять негативно на Кыргызстан следующим образом.

Экономические связи: Турция является важным экономическим партнером для Кыргызстана, и любые изменения в турецкой экономике могут повлиять на торгово-экономические связи между двумя странами;

- политические связи: Турция и Кыргызстан имеют тесные политические связи, особенно в области безопасности и обороны. Если новый президент Турции не будет поддерживать Кыргызстан так же, как его предшественник, это может повлиять на эти отношения;

- влияние на международные отношения: Турция играет важную роль в региональных и международных делах. Если новый президент Турции будет иметь другую внешнюю политику, это может повлиять на международное влияние Кыргызстана.

В целом, изменения в турецкой политике могут оказать некоторое влияние на Кыргызстан, но это зависит от того, каким образом новый президент будет реализовывать свою внешнюю политику и как будут развиваться экономические и политические связи между двумя странами.

Важно отметить, что безналичные и наличные доллары для Кыргызстана в основном везут из Турции. Если новоиспеченный президент Турции решит закрыть каналы поставки долларов, то для такой импортоориентированной теневой экономики, как наша, придут нелегкие времена.

Политолог Бакыт Жумагулов



- В последнее время мы наблюдаем активизацию внешней политики Турции и в некоторой мере ее усиление в Центрально-Азиатском регионе за счет институциоанализации Организации тюркских государств. Но в то же время мы видим, что геополитическая ситуация в мире непосредственно влияет на саму ситуацию в Турции. Это связано с предстоящими выборами в Турции, которые пройдут 14 мая.

Основными претендентами становятся действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от объединенной оппозиции, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.

Если в период Эрдогана были испорчены отношения с США, приостановлены процессы по интеграции Турции в Европейский союз, усилена президентская система власти, то Кемаль Кылычдароглу и объединенная оппозиция, состоящая из шести партий, предлагают иной путь. Они, в частности, отмечают необходимость возобновления переговоров по вступлению Турции в Евросоюз, усилению ее позиции в НАТО, построению парламентской формы правления, которая была внедрена ранее Кемалем Ататюрком.

Согласно предварительным данным экзитпулов в Турции, несмотря на инфляцию, не очень хорошее положение в экономике, трагедию, случившуюся недавно в Турции, рейтинги Эрдогана высокие и составляют в настоящий момент 44%. Кемаль Кылычдароглу опережает его с 56%.

Учитывая то, что кандидата от оппозиции поддерживают мэры Стамбула и Анкары, позиции Эрдогана на этих выборах действительно очень сложны. Не исключено, что выборы могут закончиться победой его оппонента.

В случае прихода к власти Кемаля Кылычдароглу может поменяться политика в отношении ОТГ, и серьезно может быть рассмотрен вопрос вступления Турции в ШОС.

Политолог Зайнидин Курманов



- У нынешнего президента Эрдогана есть своя платформа, взгляды, которые наиболее всего удовлетворяют интересам тюркского сообщества. Он провел большую работу, он авторитетный лидер тюркских государств, внес огромный вклад в объединение, сплочение, интеграцию тюркских народов, это принципиально важный для него вопрос.

Имена троих его оппонентов ничего не говорят. В Турции только один политик, это Эрдоган. На его фоне все остальные никому не известны, мелочь. Он около 30 лет в большой политике, поэтому на его фоне других просто невозможно рассмотреть.

Партия "Ататюрк" ("Родина"), которая выдвинула своего кандидата, стоит на позиции интеграции в Европейский союз, но авторитет этой партии очень незначителен: в 1956 году она проиграла выборы и уже давно не правящая. Снова вернутся на прежние позиции, мне кажется, невозможно. Когда во главе ее стоял Кемаль Ататюрк - гигантская личность, масштаб ее деятельности был огромен, сейчас партия обмельчала, не может выдвинуть достойного кандидата ни в парламент, ни на президентские выборы. Их шансы невелики.

Кыргызстан более заинтересован, чтобы Эрдоган снова выиграл президентские выборы, потому что речь идет о сильном политике мирового масштаба. Это последний его возможный срок. Если он будет стоять во главе Турции, то и тюркским странам будет легче решать свои проблемы и участвовать в международной политике. Поэтому я буду болеть за Эрдогана. И наверняка этого хотят лидеры всех тюркских государств. Хотя мы братские республики и при любом другом избранном президенте будем обязаны дружить и сотрудничать, потому что у нас общие интересы, общее происхождение, язык, судьба.

И нельзя забывать, что незаменимых людей нет. Если все-таки смена власти произойдет, может быть в Турции появятся новые лидеры масштаба Эрдогана и Ататюрка, но на сегодняшний день никого другого президентом не вижу.



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