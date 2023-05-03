Как новые условия в мире и события на Украине влияют на Кыргызстан

Среди минусов можно назвать запрет на ввоз в РФ отдельных товаров из КР, например, рыбы и молочной продукции.

Внешняя политика тесно связана с экономикой, поэтому для Кыргызстана сейчас крайне важно проанализировать, как новые условия в мире, и прежде всего, конфликт на Украине, влияют на экономику республики. Такое мнение в рамках круглого стола: "Внешняя политика КР в 2023: между санкциями и нейтралитетом"озвучил экс-директор Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, доктор экономических наук Кубат Умурзаков.

В рамках дискуссии, организованной Центром экспертных инициатив "Ой Ордо", спикер отметил, что процессы, которые сейчас происходят в мире, начались много лет назад, а с конфликтом на Украине лишь ускорились.

- Например, плавный процесс регионализации начался не год и не два назад – о дефрагментации экономики международные финансовые институты говорят уже давно, однако, конфликт на Украине спровоцировал их ускорение. Сейчас активно формируются антагонистические блоки.

Один из них включает в себя западные страны и их сторонников. Второй – это государства, которые не хотят принимать санкции в отношении России, стремясь к деколонизации – освобождению от влияния Запада, понимая, что следуя его указаниям, можно понести серьезные экономические потери, такие, как несет, например, Европа которая, при этом является частью самого коллективного Запада. При этом прогнозы относительно развития европейской экономики пока очень пессимистичные, - подчеркнул эксперт.

Кроме того, сейчас идет интенсивное расширение существующих и создание новых международных объединений. Например, за последний год много стран подали заявки на вступление в БРИКС. Перспектива расширения есть также у ШОС и ЕАЭС.

- И если расширение Шанхайской организации сотрудничества будет зависеть от желания действующих членов Организации принимать новых участников, учитывая существующие в объединении ограничения, то Евразийский экономический союз, скорее всего, пойдет по пути принятия новых членов в свой состав. Возможно, это будет ассоциированное членство или механизмы разноскоростной интеграции, при которых страны, входящие в объединение, будут расширять свои внешние связи, заключать новые торговые соглашения и многое другое, - отметил Кубат Умурзаков

Говоря о Кыргызстане, он пояснил, что все эти события могут иметь, как положительные или отрицательные, так и неоднозначные для республики последствия.

- Если говорить о плюсах, мы видим, что в 2022 году экономика КР значительно выросла, хотя еще в начале прошлого года прогнозы были не самые оптимистичные. Среди плюсов для Кыргызстана можно назвать рост реэкспорта – наша страна всегда этим славилась. Еще в 2008 году эксперты ВБ оценивали рынок "Дордой ", как реэкспортный хаб всей ЦА. Кроме того растет создание новых производств, что связано в том числе с выводом российских производственных объектов из России и перемещением их в Кыргызстан с целью создания совместных предприятий. Среди минусов можно назвать запрет на ввоз в РФ отдельных товаров из КР, например, рыбы и молочной продукции. Очевидно, Россия желает иметь такого рода инструменты для того, чтобы влиять на позицию КР. Однако происходят и такие события, последствия которых начнут проясняться лишь по истечении определенного времени и будут зависеть от правильных решений сегодня, - обратил внимание спикер.

Он подчеркнул, что Кыргызстану предстоит более четко определить позицию в отношениях с зарубежными партнерами, чтобы формулировать и осуществлять более структурированные подходы к внешней политике.

- В этой связи я считаю, что при правительстве – при администрации президента нужно создать комплексную рабочую группу с участием экономистов, специалистов по внешней политике и других экспертов, чтобы реагировать, корректировать, а возможно и пересматривать основы нашей внешней политики. Сейчас в мире формируются новые альянсы, и за этими процессами нужно квалифицированно наблюдать, анализировать и принимать соответствующие решения, - добавил Кубат Умурзаков.





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