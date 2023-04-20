Имеет ли право Джеенбеков критиковать национализацию?

Браво г-н Джеенбеков!

Экс-глава ФУГИ Равшан Джеенбеков, находясь в СИЗО, заявил, что в Кыргызстане "власть из-за отсутствия видения будущего разрушает институт частной собственности. В качестве примера он указал конфискацию завода "Аю" и задержание главы компании Forester. Таким мнением он поделился на своей странице в соцсети.

"Власть под предлогом "пополнения бюджета" увеличивает безработицу, бедность и бегство капитала. И самое главное, дает сигнал всем, что в Кыргызстане частная собственность не гарантирована, и власть в любое время может ее отобрать", - написал он.

Джеенбеков отметил, что согласно исследованию Heritage Foundation, экономическая свобода в Кыргызстане с 2020 по 2023 гг. ухудшилась на 8 пунктов, защита частной собственности на 29 пунктов, а свобода бизнеса - на 16.5 пунктов.

Отметим, Heritage Foundation (Фонд "Наследие") - стратегический исследовательский институт США, который занимается широким спектром исследования международной политики. То есть Джеенбеков опирается на данные этой американской организации, которая со времен Рейгана, практически, определяет всю внешнюю политику США. Впрочем, чему тут удивляться, когда сам Джеенбеков в 2019 году засветился в связях с членами Национального фонда в поддержку демократии (NED), сотрудники которого, как известно, занимаются спонсированием оппозиционных групп по всему миру и активно участвуют в информационных войнах.

Что же касается критики экс-главы ФУГИ в адрес властей по поводу национализации предприятия, то так и хочется воскликнуть: "Браво г-н Джеенбеков! Наверное, в момент написания этих слов ни один мускул не дрогнул на вашем лице и на сердце ничего не екнуло в этот момент". Ведь это какую выдержку надо иметь, чтобы преодолеть такое внутреннее противоречие. Происходит же все как раз с точностью наоборот, что было во времена самого Джеенбекова в бытность его главой ФУГИ.

Сегодня президент страны национализирует предприятия, хозяева которых долгое время зажимали многомиллионные налоги, ввозили контрабандный спирт весьма сомнительного качества и так далее и тому подобное. Сам же г-н Джеенбеков во время пребывания на посту главы Фонда госимущества в 2001-2004 годы, наоборот, распродал за бесценок 342 гособъекта, включая детские сады. Бывшие детские учреждения, кстати, уже тоже начали возвращать государству.

Также кыргызстанцы хорошо помнят историю с "прихватизацией" части пансионата "Асыл-Таш". В 2002 году этот пансионат был выставлен на продажу с 13 га прибрежной земли по цене 12,7 млн сомов. Счетная палата впоследствии выявила, что на то время реальная стоимость объекта составляла 74,9 млн сомов.

Были многочисленные претензии к Джеенбекову и по другим гособъектам. "В целом, в период его руководства Госкомитетом по управлению государственным имуществом было продано 342 объекта на 504 миллиона 611 тысяч 341 сом. Для тех объектов, что чиновники распродали, выручка мизерная, учитывая, что с молотка ушли пансионаты, детские лагери, заводы, типографии и сотни гектаров земли в туристической зоне. Именно в период его правления объекты республиканского значения пустили с молотка", - пишут СМИ.

Так что вам ли, г-н Джеенбеков, поднимать свой голос по поводу сегодняшней национализации, когда наоборот народу сегодня стали возвращать, по сути, украденные в свое время финансовые средства и бывшие государственные объекты.



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