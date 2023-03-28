Американская демократия и национальная идентичность

Именно имперская власть привезла с собой татарских и башкирских мулл, которые довершили исламизацию.

Академик РАЕН, профессор Мурат Суюнбаев поделился мнением, нужны ли традиционному обществу Кыргызстана, находящемуся на доиндустриальной стадии развития сомнительные "ценности" индивидуализированного Запада:

"В конце 19 века началось российское (тогда для нас западное) влияние, в том числе христианства в лице православия. С учетом опыта кавказских войн - это влияние было сбалансированным. Российская имперская власть не только не подавляла местную религиозную культуру в лице ислама, но и укрепляла её. Именно имперская власть привезла с собой татарских и башкирских мулл, которые довершили исламизацию.

Влияние политической культуры также радикализировалось в нашей стране. Конституции – венецианские – дальше некуда, партий больше, чем где либо. Но демократии не очень прибавилось, зато прибавилось переворотов – тоже больше, чем где-либо.

Гендер- и секс-разнообразия. Отношения "мужчина - женщина" начинаются с половой идентификации друг друга. В 2014 году Facebook представил подписчикам возможность в графе "пол" выбрать аж из 58 предложенных опций. На Tumblr собрали триста (!!!) гендеров. Как тут не запутаться? Сколько пар сочетаний можно получить из 300 разновидностей? Считать придется долго. В западном мегаполисе, в отличие от сельских поселений, секс-меньшинств больше, чем населения в иных странах.

Природа, чтобы удержать бесконтрольное размножение человека, придумала ЛГБТ. А люди с воодушевлением подхватили идею... ЛГБТ – это непараметрическое оружие регулирования человечества. Заметим, что параметрические процессы – это энергетические: мускульные (удар мечом), химические – энергия пули от сгорания пороха и т.д. Энергия не применяется, а людей становится меньше, чем могло бы…

ЛГБТ выступают против семьи, состоящей из мужчины, женщины и детей. У общества, где такая тенденция доминирует, нет будущего. Человечество, вступая в гендерные мутации и уничтожая традиционные межполовые отношения, создало предпосылки уничтожения самого себя.

Против человечества идёт изощренная гибридная война. От такой же гибридной войны пала Римская империя: перенаселенность, мегаполисы, бóльшая продолжительность жизни, слом нормальных моделей половых отношений. Теперь от более изощренной гибридной войны может пасть весь Запад. Ведь схожие мифологемы аврамических религий влияют на треть человечества. Тогда как доля населения Римской империи к 400 году составляла около 16%, значительная часть которых к тому же были вчерашними варварами.

После гибели Римской империи, было в том числе утрачено наследие Аристотеля. Но Восток тогда сохранил наследие Запада. Оно вернулось Европе через тысячу лет в обратных переводах с арабского. Готовиться ли нам к тому, чтобы сохранить драму "Ромео и Джульетта" Шекспира, которую могут в угоду политкоректности переделать в "Трансгендер и Бисексуалка"?

На примере Древнего Рима видно, что цивилизации заканчивают свое развитие одинаково: социальным и межполовым маразмом. Есть риск, что Западная цивилизация погибнет окончательно. При гибели Древнего Рима (предтечи западной цивилизации) в 5 веке победители еще не имели мягкой силы. Сейчас у потенциальных победителей такая сила есть.

Восточная цивилизация не признает себя полностью неживотной. Поэтому восточная цивилизация медленнее развивается, но далека от гибели. Особенности западной цивилизации – это приоритет науки, прав человека, богоборчество и спесь, которое всё и губит.

Поступательный характер развития западной цивилизации свидетельствует о ее принадлежности к цивилизациям, оторванным от природной биологической составляющей. Поэтому западная цивилизация быстрее развивается и ближе к гибели. А часть восточной цивилизации трансформировалась в западную: азиатские драконы, приморские города Китая.

Этот кризис пытаются перекинуть и на нас. Но нужны ли традиционному обществу Кыргызстана, находящемуся на доиндустриальной стадии развития сомнительные "ценности" индивидуализированного Запада, разрушившего свои же христианские устои?".

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