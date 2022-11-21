ИАЦ «Кабар». Хватит смотреть друг на друга через колючую проволоку и прицелы на границе

Для того чтобы достичь мира и добиться результатов в экономическом развитии, взаимовыгодные отношения с соседями можно выстроить только на доверии.

Парламент Кыргызстана поставил точку в вопросе пограничного размежевания по спорным участкам на границе с Узбекистаном. Соглашение ратифицировано подавляющим большинством депутатов Жогорку Кенеша. Несколькими днями ранее такая же процедура была проведена в Олий Мажлисе. Таким образом, Бишкек и Ташкент путем долгих и сложных переговоров пришли к консенсусу по ключевому вопросу, от которого напрямую зависит региональная безопасность и мир в Центральной Азии.

Напомним, что достичь прогресса и конкретного результата в вопросах мирного размежевания с соседями не удавалось более 30 лет. И теперь у Кыргызстана и Узбекистана появляется уникальный шанс обустроить границу так, чтобы она стала зоной взаимовыгодного сотрудничества и процветания вместо того, чтобы быть территорией, отгороженной колючей проволокой, насыщенной военными укрепрайонами с нацеленным друг на друга оружием. Бишкек и Ташкент делают огромный шаг на предотвращение любых конфликтов в будущем, в ратифицированном обеими странами соглашении заложены простые и понятные формулы по совместному использованию водных ресурсов и участков, которые до сих пор оставались в «серой зоне» с неопределенной принадлежностью. Безусловно, важнейший для мира во всей Центральной Азии документ вступит в силу, как только его подпишут президенты Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев. Ожидать этого можно в самое ближайшее время, как и государственный визит главы Узбекистана в Бишкек.

При всех достаточно позитивных для Кыргызстана подвижках процесса пограничного урегулирования с соседями нельзя не отметить отдельные эпизоды манипуляций, которые выглядели как попытка срыва договоренностей между Бишкеком и Ташкентом и преследовали цель вызвать внутреннюю нестабильность в нашей республике. На это обращают внимание отечественные политологи и эксперты.

«Что касается оппозиционных депутатов и других политических и не только деятелей, которые на этой волне хотят сделать себе очки, они, естественно, воспользовались тем, что народ, по большому счету, не совсем осведомлен обо всех деталях соглашениях и, кроме того, сильно подвержен различным информационным манипуляциям. Думаю, что не открою большой тайны, если скажу, что этим инструментом валяния на массы пользовались, чтобы слухами и фейками извратить суть договоренностей, расколоть общество и дискредитировать власть. Мне очень понравились, как на это ответил Садыр Нургожоевич. Он сказал: «Хотите быть оппозиционерами, будьте мне оппозиционерами! А не стране!». А ведь, действительно, нужно понимать, что это вопрос не только территории, это вопрос безопасности, особенно в свете происходящих событий в мире. И сегодня крайне важно сохранить мир и добрососедские отношения с соседями», - отметил в интервью «Кабару» председатель Молодежной прогрессивной партии Замир Абдыкадыров.

Вызывает недоумение подход представителей так называемой оппозиции к межгосударственным отношениям с соседями. Они, намерено или нет, выстраивают все свои действия с позиции того, что Кыргызстан и сопредельные государства будут находиться в состоянии перманентного конфликта и споров. По сути, все их посылы к обществу строятся на том, что весь периметр границы нужно обнести колючей проволокой, подтянуть войска и ждать нападения. Их психология не приемлет того, что водой на приграничных территориях на паритетных условиях могут спокойно пользоваться жители обеих стран, что вместо застав можно строить объекты социального назначения, что само понятие граница может стать условным, когда страны региона стремятся к экономической и культурной интеграции. Эту ущербную психологию разрушителей нужно менять. Даже оппозиции пора бы подумать о том, как жить с соседями в мире вместо того, чтобы конфликтовать.

В этом аспекте интересным мнением с нашей редакцией поделился политолог Марс Сариев. «Часть депутатов некомпетентна в политике, они не могут рассматривать проблему широко, у них зашоренное видение. Ситуацию вокруг Кемпир-Абада, обстановку на кыргызско-таджикской границе нужно рассматривать в геополитическом контексте. В своих выступлениях в Жогорку Кенеше президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Ташиев показали на фактах, что все позиции и интересы Кыргызстана соблюдены, мы получили в том числе и преимущества, и соглашение с Узбекистаном нам необходимо. При этом оппоненты власти не смогли привести каких-то серьезных фактов, подтверждающих их опасения об ущемлении наших интересов», - сказал Марс Сариев.

Он отметил, что здесь опасность кроется в другом. «Дело в том, что такого формата депутаты, которые «радеют за Родину», в силу узкого мышления не понимают того, что сами становятся игровыми фигурами или даже «торпедами» для глобальных сил. Дело в том, что если бы нам не удалось выстроить отношения с Узбекистаном на взаимовыгодной основе и компромиссах, то, понятно, что отношения с Ташкентом стали бы достаточно прохладными. В свою очередь это поставило бы под угрозу реализацию мега-проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а это серьезный транзитный транспортный коридор из Азии в Европу. Думаю, что это и была главная цель геополитических сценаристов. И наши депутаты в этой «шахматной партии», где Кемпир-Абадское водохранилище выступает всего лишь триггером, просто фигуры, которыми двигают глобальные игроки. Если бы кому-то удалось испортить отношения между Бишкеком и Ташкентом, в проигрыше остались бы не только Кыргызстан и Узбекистан, но и вся Центральная Азия оказалась бы в тупике. Поэтому в этой истории все гораздо глубже. Я думаю, что депутаты, когда идет процесс их отбора, должны быть более компетентными. Туда должны приходить люди с более широкими взглядами и пониманием ситуации», - считает политолог.

Так или иначе, важный для Кыргызстана этап выстраивания доверительных отношений с соседями на границе практически пройден. С Узбекистаном мы пришли к консенсусу и согласию. Впереди новая, куда более сложная задача: урегулировать территориальные разногласия с Таджикистаном. Президент Садыр Жапаров рассчитывает на то, что и в этом направлении в недалеком будущем будет достигнут прогресс, об этом он сообщил на заседании парламента. «Благодарю вас за то, что поддержали соглашение по делимитации участков кыргызско-узбекской границы, в этом вопросе поставлена точка. Даст бог, если не возникнет никаких препятствий, мы планируем до нового года решить приграничные вопросы с Таджикистаном. Мы должны жить в мире и согласии с четырьмя соседними странами. Ни один солдат на границе не должен больше погибнуть», - сказал глава государства.

Для того чтобы достичь мира и добиться результатов в экономическом развитии, взаимовыгодные отношения с соседями можно выстроить только на доверии. Других вариантов нет.

ИАЦ «Кабар»

Кирилл Степанюк