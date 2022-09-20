25 лет назад Кыргызстан помог Таджикистану остановить гражданскую войну и сдержать нападение моджахедов

Свою клятву президент Рахмон не сдержал, а на все сделанное добро ответил черной неблагодарностью…

А в 1993 году кыргызстанский миротворческий батальон защищал таджикскую границу с Афганистаном

Приют для тысяч беженцев и братский миротворческий батальон



В 1992 году в Таджикистане вспыхнула кровопролитная гражданская война. Предпосылками к этому послужил ряд причин: сложившееся к тому времени тяжёлое экономическое положение, общинный уклад жизни таджиков и высокая степень их религиозности.

Точное количество жертв гражданской войны до сих пор является предметом споров. Официальная статистика настаивает на приблизительной цифре в 60 тысяч человек, однако ряд таджикских и иностранных специалистов утверждают, что в ходе конфликта было убито свыше 100 тысяч человек и около 1,5 млн оказались вынужденными беженцами.



Гражданская война в Таджикистане унесла тысячи жизней

Сотни тысяч таджикских беженцев, среди которых были женщины, дети и старики, получили убежище именно в Кыргызстане. В этот период, несмотря на внутренние проблемы, Кыргызстан не закрыл своих границ, как это обычно практикуется в других странах. Также практически вся гуманитарная помощь, оказываемая мировым сообществом, в том числе кыргызским народом, поступала в Таджикистан именно с территории Кыргызстана.

Беженцы таджикской войны пробуют прорваться на территорию Кыргызстана

Также была высокая угроза проникновения на территорию Таджикистана боевиков из соседнего Афганистана. Поэтому страны Центральной Азии и России решили помочь бывшему соседу по союзному государству. Россия отрядила 201-ю мотострелковую дивизию, которая была размещена на границе с Афганистаном.



Кыргызский миротворческий батальон получает инструктаж в Таджикистане (фото 24.kg)

А Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан в 1993 году выставили по батальону (численностью около 5 000 человек), прикрывших отдельные участки таджикско-афганской границы. В кыргызском батальоне служили солдаты Ошской мотострелковой бригады, которая укрепила Ишкашимский и Мургабский погранотряды Таджикистана. Батальон от Узбекистана занимал позиции около Шаартуза (Хатлонская область), на стыке границ Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. Хорогский и Калаи-Хумбский (Горно-Бадахшанская автономная область) пограничные отряды усиливали батальон от Казахстана.



Бойцы кыргызского миротворческого батальона. Июнь 1995 года, Таджикистан (фото 24.kg)

Объединенные батальоны внесли огромный вклад в установление мира в Таджикистане и недопущение прорыва моджахедов с территории Афганистана. Благодаря миротворцам в Таджикистане были сохранены Нурекская ГЭС и аэропорт в Душанбе; свыше тысячи тонн гуманитарной помощи доставлено нуждающимся; ликвидировано более 100 минных полей, разминировано и уничтожено более 140 тыс. взрывоопасных объектов; взяты под охрану более 40 стратегических объектов, среди которых склады с вооружением и боеприпасами и нефтепровод.

Бишкекский меморандум и клятва Рахмона

Гражданская война в Таджикистане продлилась официально 5 лет — с 1992-го по 1997-й. Бои между правительственными и оппозиционными силами не утихали. В период самых ожесточенных боев обе противоборствующие стороны решили обратиться к руководству Кыргызстана с просьбой помочь остановить гражданскую войну.

Председатель общественного объединения «Дипломаты Кыргызстана» Эрик Асаналиев вспоминал:

— Во время одного из раундов переговоров между противостоящими сторонами, который проходил в апреле 1994 года в Москве, ко мне обратился руководитель делегации официального Душанбе. Он попросил, чтобы я передал Аскару Акаеву просьбу таджикского правительства: оно хотело, чтобы именно Кыргызстан послужил мостом для противоборствующих сторон. После этого уже на других переговорах и таджикская оппозиция попросила Бишкек взять на себя посреднические функции. Это произошло потому, что обе стороны убедились: Кыргызстан не вмешивается во внутренние дела Таджикистана и придерживается нейтралитета.



Участник переговорных процессов Эрик Асаналиев (фото Sputnik.kg)

В результате огромной работы наших дипломатов и высшего руководства Кыргызстана были проведены переговоры между двумя сторонами.

Последняя же точка в урегулировании военного конфликта была поставлена именно в Бишкеке, когда в 1997 году глава Объединенной таджикской оппозиции Саид Абдулла Нури и президент РТ Эмомали Рахмон в столице Кыргызстана подписали мирное соглашение.

Вспоминает экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев:

— Встреча в Бишкеке началась с конфликта. Рахмон и Нури категорически отказались ужинать за одним столом. Пришлось прибегнуть к восточной дипломатии, и через два часа уговоров они все же сели за один дастархан и разломили лепешку. Это был первый успех. Потом было четыре дня тяжелых челночных переговоров с каждой из сторон. Первым итогом стало подписание Общей бишкекской декларации о мире, в которой был зафиксирован пункт о необходимости покончить с гражданской войной и дать стране шанс стабильно развиваться. С этим больших споров не было.

На основе Бишкекского протокола 27 июня в Кремле таджикское правительство и оппозиция подписали соглашение об установлении мира и национального согласия в РТ

«Но был еще протокол по политическим вопросам, который уладить оказалось очень трудно. Обе стороны стояли на принципиальных позициях, ведь обсуждались вопросы политического устройства страны и раздела власти. Оппозиция претендовала на пост премьер-министра и 50% мест в правительстве. Рахмон категорически не соглашался. Компромисс был достигнут на четвертый день. Туранджонзода предоставлялся пост вице-премьера, который он, к слову, получил только через год, а оппозиции – 30% в структурах власти. Но Рахмон в последний момент запротестовал. Я его убеждал, что это у него уникальный шанс, что он приедет домой победителем, приедет примирителем, что нельзя ему уезжать без результата, потому что он президент, которого ждет таджикский народ, жаждущий мира. Доказывал ему, что руководство ОТО и так пошло на компромисс, уменьшив требования. Надо поддержать. После долгой беседы Рахмон согласился. И практически сразу все собрались и в торжественной обстановке подписали Декларацию и политическое соглашение», — рассказал Акаев.

Еще один штрих, который свидетельствует о великодушии кыргызов. Во время переговоров в Бишкеке, когда Акаеву удалось уговорить стороны подписать протокол, умерла его мать. Несмотря на это трагическое обстоятельство, он три дня участвовал во всех раундах переговоров и добился судьбоносного решения.

Несмотря на смерть матери президент Кыргызстана Акаев 3 дня занимался примирением таджикских сторон

После переговоров Эмомали Рахмон принес свою клятву, что кыргызский и таджикский народ никогда не будет воевать.

«За 10 лет было много попыток рассорить таджиков и кыргызов. Не удалось. Думаю, и в будущем не удастся. Мы будем делать все, чтобы наши народы жили в мире, согласии. Мы не просто братья, мы — родственники», — сказал Рахмон.

14 сентября 2022 года таджикские военные совершили очередную агрессию, обстреляв приграничную территорию Кыргызстана в пяти местах. После чего, используя минометы, авиацию, тяжелую технику включая БТР, БМП и танки таджикские силы вторглись на территорию Кыргызстана, захватив несколько сел и обстреляв город Баткен и Чон-Алайский район. В результате агрессии погибли 59 кыргызских граждан, были сожжены школы, дома мирных жителей, разрушен мост и другие объекты гражданской инфраструктуры. Общий ущерб предварительно оценивается в 1,5 млрд сомов.

Свою клятву президент Рахмон не сдержал, а на все сделанное добро ответил черной неблагодарностью….

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