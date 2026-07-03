Кто с кем сыграет в 1\8 финала ЧМ по футболу? Дата и начала игр

Ниже приведено полное расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2026 с указанием дат и времени начала игр. Игры этой стадии пройдут с 4 по 8 июля.
Время начала приведено по Бишкеку
Суббота, 4 июля
Канада – Марокко
Время: 23:00
Воскресенье, 5 июля
Парагвай - Франция
Время: 03:00
Понедельник, 6 июля
Бразилия - Норвегия
Время: 02:00
Мексика - Англия
Время: 06:00
Вторник, 7 июля
Португалия - Испания
Время: 01:00
США - Бельгия
Время: 06:00
Победитель пары (Аргентина / Кабо-Верде) - Победитель пары (Австралия / Египет)
Время: 22:00
Среда, 8 июля
Победитель пары (Швейцария / Алжир) - Победитель пары (Колумбия / Гана)
Время: 02:00