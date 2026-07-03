Кто с кем сыграет в 1\8 финала ЧМ по футболу? Дата и начала игр

FIFA 2026

Ниже приведено полное расписание матчей 1/8 финала ЧМ-2026 с указанием дат и времени начала игр. Игры этой стадии пройдут с 4 по 8 июля.

Время начала приведено по Бишкеку

Суббота, 4 июля

Канада – Марокко

Время: 23:00

Воскресенье, 5 июля

Парагвай - Франция

Время: 03:00

Понедельник, 6 июля

Бразилия - Норвегия

Время: 02:00

Мексика - Англия

Время: 06:00

Вторник, 7 июля

Португалия - Испания

Время: 01:00

США - Бельгия

Время: 06:00

Победитель пары (Аргентина / Кабо-Верде) - Победитель пары (Австралия / Египет)

Время: 22:00

Среда, 8 июля

Победитель пары (Швейцария / Алжир) - Победитель пары (Колумбия / Гана)

Время: 02:00