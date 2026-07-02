ЧМ-2026: Тренера Южной Кореи угрожали убить

FIFA 2026

Сборная специально выбрала рейс с ранним прибытием, чтобы избежать встречи с протестующими по возвращении. Но не получилось...

Толпа всё равно собралась даже в 4 утра, освистала команду и скандировала: «Долой Хон Мён Бо!» Тренер уже подал в отставку, но фанаты требуют навсегда отстранить его от работы в стране.

А некоторые рестораны и магазины вывесили таблички «Хон Мён Бо вход запрещён»

Но самое страшное — тренеру поступали смертельные угрозы. Один из пользователей даже пообещал расправиться с ним прямо в аэропорту. К счастью, этого не произошло — меры охраны усилены.