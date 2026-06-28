Кто с кем сыграет в 1\16 финала FIFA-2026? Пары, даты и начало матчей

Ниже приведено полное расписание матчей 1/16 финала ЧМ-2026 с указанием дат и времени начала игр. Время начала приведено по Бишкеку
29 июня (понедельник)
ЮАР – Канада
Время: 01:00 (Бишкек)
Бразилия - Япония
Время: 23:00
30 июня (вторник)
Германия - Парагвай
Время: 02:30
Нидерланды – Марокко
Время: 07:00
Кот-д’Ивуар - Норвегия
Время: 23:00
1 июля (среда)
Франция — Швеция
Время: 03:00 (Бишкек
Мексика - Эквадор
Время: 07:00
Англия - ДР Конго
Время: 22:00
2 июля (четверг)
Бельгия - Сенегал
Время: 02:00
США - Босния и Герцеговина
Время: 06:00
3 июля (пятница)
Испания – Австрия
Время: 01:00
Португалия — Хорватия
Время: 05:00
Швейцария — Иран
Время: 09:00
Австралия - Египет
Время: 23:00
4 июля (суббота)
Аргентина - Кабо-Верде
Время: 03:00
Колумбия - Гана
Время: 06:30