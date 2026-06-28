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Кто с кем сыграет в 1\16 финала FIFA-2026? Пары, даты и начало матчей

FIFA 2026

Ниже приведено полное расписание матчей 1/16 финала ЧМ-2026 с указанием дат и времени начала игр. Время начала приведено по Бишкеку

29 июня (понедельник)

ЮАР Канада

Время: 01:00 (Бишкек)

 

Бразилия - Япония

Время: 23:00

 

30 июня (вторник)

Германия - Парагвай

Время: 02:30

 

Нидерланды Марокко

Время: 07:00

 

Кот-д’Ивуар - Норвегия

Время: 23:00

 

1 июля (среда)

Франция — Швеция

Время: 03:00 (Бишкек

 

Мексика - Эквадор

Время: 07:00

 

Англия - ДР Конго

Время: 22:00

 

2 июля (четверг)

Бельгия - Сенегал

Время: 02:00

 

США - Босния и Герцеговина

Время: 06:00

 

3 июля (пятница)

Испания – Австрия

Время: 01:00

 

Португалия — Хорватия

Время: 05:00

 

Швейцария — Иран

Время: 09:00

 

Австралия - Египет

Время: 23:00

 

4 июля (суббота)

Аргентина - Кабо-Верде

Время: 03:00

 

Колумбия - Гана

Время: 06:30

           