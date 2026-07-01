Эвандер Холифилд: "Я готов обменять все свои титулы на то, чтобы вдохновить детей Кыргызстана заниматься спортом"

Легенда мирового бокса назвал главной целью своего визита в Кыргызстан поддержку молодежи и развитие детского спорта.

Во время визита в Кыргызстан абсолютный чемпион мира и четырехкратный чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд заявил, что приехал в страну не только для участия в официальных мероприятиях, но прежде всего для встречи с детьми и молодыми спортсменами.

По словам легендарного боксера, настоящее наследие чемпиона измеряется не количеством завоеванных титулов, а тем, сколько молодых людей он смог вдохновить выбрать правильный жизненный путь.

«Я приехал сюда, чтобы стать примером для детей. Если благодаря этому визиту хотя бы несколько мальчишек и девчонок начнут заниматься спортом и однажды станут чемпионами, значит, моя миссия выполнена. Я готов обменять все свои награды на возможность запомниться человеком, который вдохновил новое поколение», — отметил Холифилд.

Особое внимание чемпион намерен уделять именно развитию детского спорта. По его мнению, у Кыргызстана есть все предпосылки для появления новых спортсменов мирового уровня.

«Я знаю, что здесь уже есть талантливые боксеры. Но мне хотелось бы увидеть еще больше чемпионов, которые будут прославлять Кыргызстан во всем мире», — подчеркнул он.

После завершения профессиональной карьеры Холифилд активно занимается общественной и благотворительной деятельностью, поддерживает молодежные спортивные проекты и регулярно участвует в инициативах, направленных на популяризацию спорта среди детей.

Эта миссия тесно связана с его личными ценностями. Эвандер Холифилд — отец 11 детей. Он неоднократно говорил, что семья, вера, дисциплина и ответственность остаются главными принципами его жизни как на ринге, так и за его пределами.

За свою карьеру Холифилд стал одним из самых титулованных боксеров в истории. Он является единственным спортсменом, которому удалось стать абсолютным чемпионом мира сначала в первом тяжелом, а затем и в тяжелом весе. Кроме того, он четырежды завоевывал титул чемпиона мира среди тяжеловесов и был включен в Международный зал боксерской славы.

Организаторы визита уверены, что приезд спортсмена такого масштаба станет важным событием не только для профессионального бокса, но и для всей страны.

«Для Кыргызстана это не просто визит легендарного чемпиона. Это возможность показать всему миру, что наша страна открыта для большого спорта и готова воспитывать чемпионов мирового уровня. Мы хотим, чтобы наши дети увидели: путь к вершине начинается с мечты, дисциплины и ежедневного труда. Если после этой встречи хотя бы один ребенок придет в спортивный зал и поверит в свои силы, значит, этот визит уже стал историческим для Кыргызстана», — заявил президент Федерации профессионального бокса Кыргызстана, заслуженный мастер спорта по боксу Шайлообек Атазов.

В рамках визита значительная часть программы посвящена встречам с юными спортсменами, мастер-классам и открытому общению с воспитанниками спортивных школ.

«Для нас этот визит — инвестиция в будущее кыргызского спорта. Когда дети лично встречаются с чемпионами такого уровня, они понимают, что мировые вершины достижимы. За каждым титулом стоят годы труда, дисциплины и самоотдачи. Мы хотим, чтобы как можно больше молодых кыргызстанцев выбирали спорт, потому что именно он воспитывает характер, ответственность и любовь к своей стране. Уверен, что сегодняшняя встреча станет отправной точкой для будущих чемпионов, которые однажды будут с гордостью представлять Кыргызстан на крупнейших мировых аренах», — заключил вице-президент Лиги профессионального бокса Кыргызстана Артур Медетбеков.

Источник: Вести.kg