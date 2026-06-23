Мбаппе признан лучшим игроком матча ЧМ‑2026 Франция - Ирак

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча второго тура группового раунда ЧМ‑2026 против команды Ирака.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс‑служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча группы I в Филадельфии (США) завершилась со счетом 3:0 в пользу французов. Мбаппе оформил дубль, забив 15‑й и 16‑й голы за карьеру на чемпионатах мира.

Француз обошел бразильца Роналдо (15 голов) и сравнялся с немцем Мирославом Клозе (16), с которым делит второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю чемпионатов мира. Рекорд принадлежит аргентинцу Лионелю Месси (18), который также выступает на ЧМ‑2026.

Также на счету Мбаппе теперь 60 голов за сборную Франции - это национальный рекорд. Форвард сыграл 100‑й матч за "трехцветных".