Жуманазарова и Медет кызы выступят на рейтинговом турнире в Албании

Стал известен состав сборной Кыргызстана по вольной борьбе среди женщин для участия в рейтинговом турнире в Албании.

Второй рейтинговый турнир 2026 года Muhamet Malo пройдет с 25 февраля по 1 марта в городе Тирана.

В состав женской сборной Кыргызстана вошли четыре спортсменки.

Состязания среди женщин пройдут 26-28 февраля.

Состав женской сборной Кыргызстана по борьбе

До 65 кг - Гульнура Таштанбекова

До 68 кг - Мээрим Жуманазарова

До 72 кг - Нурзат Нуртаева

До 76 кг - Айпери Медет кызы

Главный тренер - Нурбек Изабеков

Старший тренер - Нурдин Донбаев

Sport АКИpress