Жуманазарова и Медет кызы выступят на рейтинговом турнире в Албании

Стал известен состав сборной Кыргызстана по вольной борьбе среди женщин для участия в рейтинговом турнире в Албании.
Второй рейтинговый турнир 2026 года Muhamet Malo пройдет с 25 февраля по 1 марта в городе Тирана.
В состав женской сборной Кыргызстана вошли четыре спортсменки.
Состязания среди женщин пройдут 26-28 февраля.
Состав женской сборной Кыргызстана по борьбе
До 65 кг - Гульнура Таштанбекова
До 68 кг - Мээрим Жуманазарова
До 72 кг - Нурзат Нуртаева
До 76 кг - Айпери Медет кызы
Главный тренер - Нурбек Изабеков
Старший тренер - Нурдин Донбаев
Sport АКИpress