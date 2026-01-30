Определены чемпионы Кыргызстана по дзюдо среди мужчин и женщин

16–17 января 2026 года в городе Бишкек прошел Чемпионат Кыргызской Республики по дзюдо, в котором приняли участие более 500 спортсменов, представлявших 7 областей Кыргызской Республики.



По итогам чемпионата спортсмены СДЮШОР по спортивным единоборствам продемонстрировали высокий уровень технической и тактической подготовки, завоевав чемпионские и призовые места в ряде весовых категорий.



Чемпионами Кыргызской Республики стали:

- Сабыров Руслан - 73 кг (I место);

- Мелисов Данияр - 90 кг (I место);

- Полтушев Даут - 100 кг (I место);

- Сухинин Илья - (+100 кг) (I место);

- Кожомбердиева Сабира - 52 кг (I место);

- Турдажиева Акмаржан - 78 кг (I место);

- Калыева Айдеми - (+78 кг) (I место).



Призеры чемпионата:

- Ихров Муслим - 73 кг (II место);

- Анарбеков Арсен - 81 кг (II место);

- Абдразаков Шамиль - 90 кг (II место);

- Исмагомбетов Фадиль - 100 кг (II место);

- Полтушев Данияр - +100 кг (II место);

- Тобокелова Жибек - 52 кг (II место);

- Калыбеков Сейтек - 60 кг (III место);

- Кубанычбек Нургазы - 60 кг (III место);

- Исаков Дастан - 66 кг (III место);

- Ырысдолотов Мухамедали - 90 кг (III место);

- Ворошилин Никита - 100 кг (III место);

- Сапаралиев Исхак - (+100 кг) (III место);

- Адаминова Айгерим - 57 кг (III место);

- Сайдакматова Айдай - 78 кг (III место).



По итогам чемпионата данные спортсмены включены в состав кандидатов и членов национальной сборной команды Кыргызской Республики и примут участие в официальных международных стартах, включая чемпионаты Азии и мира, а также другие рейтинговые турниры в соответствии с календарным планом Федерации дзюдо Кыргызской Республики.