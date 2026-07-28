Камчыбек Ташиев принял сотрудников ГКНБ — победителей международного турнира

Бишкек, "Саясат.kg". По итогам турнира определили сильнейшие команды в семи категориях. Среди силовых ведомств победу одержала сборная команда ГКНБ.

Сегодня, 15 января 2026 года, заместитель Председателя Кабинета Министров КР – Председатель ГКНБ генерал-полковник К.Ташиев поздравил сотрудников ГКНБ занявших первое место на международном турнире по футзалу «Наристе-2026». Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Как известно, с 3 по 10 января в городе Бишкек прошел международный турнир по футзалу «Наристе-2026». В турнире соревновались команды многих стран, в том числе представители государственных структур, любительских команд и ветераны футбола старше 35 лет продемонстрировавшие высокое мастерство. По итогам соревнований были определены сильнейшие команды в семи различных категориях, а среди силовых структур сборная команда ГКНБ КР заняла 1 место.

В связи с этим Председатель ГКНБ вручил награды игрокам команды ГКНБ и тренерам, принявшим участие в Международном турнире по футзалу «Наристе-2026», который стал важной платформой для укрепления спортивных связей не только в мире футзала, но и между странами.

Генерал-полковник призвал сотрудников всегда поддерживать форму и отметил, что здоровый образ жизни начинается именно со спорта. Он пожелал сотрудникам успехов и здоровья, добавив, что спортивные турниры будут способствовать развитию потенциала сотрудников.