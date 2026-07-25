Сборная Кыргызстана готовится к чемпионату мира в Бишкеке

Победитель получит право в следующем году сыграть в дивизионе 3А.

Молодежная сборная Кыргызстана по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира среди команд, составленных из игроков не старше 20 лет.

Турнир в дивизионе 3В пройдет на льду «Бишкек Арены» 18-24 января при участии шести команд, которые сыграют между собой в круг. Победитель получит право в следующем году сыграть в дивизионе 3А.

Команда из Кыргызстана под руководством главного тренера Алексея Хакало начала подготовку к турниру 1 января.

В расширенный состав команды вошли 36 игроков, из которых в заявку на турнир войдут 20.

В рамках подготовки к турниру «молодежка» провела контрольные матчи против национальной сборной Кыргызстана.

На прошлом чемпионате мира, который проходил в Таиланде, команда из Кыргызстана заняла 2 место.

Источник: АКИpress