Сборная Кыргызстана готовится к чемпионату мира в Бишкеке

Победитель получит право в следующем году сыграть в дивизионе 3А.
Молодежная сборная Кыргызстана по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира среди команд, составленных из игроков не старше 20 лет.
Турнир в дивизионе 3В пройдет на льду «Бишкек Арены» 18-24 января при участии шести команд, которые сыграют между собой в круг. Победитель получит право в следующем году сыграть в дивизионе 3А.
Команда из Кыргызстана под руководством главного тренера Алексея Хакало начала подготовку к турниру 1 января.
В расширенный состав команды вошли 36 игроков, из которых в заявку на турнир войдут 20.
В рамках подготовки к турниру «молодежка» провела контрольные матчи против национальной сборной Кыргызстана.
На прошлом чемпионате мира, который проходил в Таиланде, команда из Кыргызстана заняла 2 место.
Источник: АКИpress